Giebelstadt nimmt Junge in die Pflicht

Nach Platz vier in der vergangenen Saison könnte für Giebelstadts Handballerinnen in der Bezirksoberliga eine ähnlich erfolgreiche Runde folgen. „Ganz oben werden wir wohl nicht mitspielen, aber ab Platz drei oder vier bis unten erwarte ich eine ziemlich ausgeglichene Klasse“, sagt Trainer Ralph Scheckenbach, der die Giebelstädterinnen bereits in seiner fünften Saison betreut.

Die Liga selbst erwartet er „nicht schlecht, aber einen Tick schwächer als letztes Jahr“. In diesem Umfeld muss sich seine junge Mannschaft behaupten. „Ein Abstieg wäre ganz bitter. Den möchten wir unter allen Umständen verhindern“, sagt Scheckenbach. Der Klassenverbleib sollte gelingen, sofern das Team sein Können zeige. „Wenn wir das Einstudierte umsetzen, haben wir die Möglichkeit, das eine oder andere Spiel zu gewinnen.“



Trotz Abgängen sieht der Trainer seine Mannschaft stark genug aufgestellt. In Annabell Ressler und Laura Mannheim stehen ihm aus beruflichen und privaten Gründen zwei Spielerinnen der Stammsieben nicht mehr zur Verfügung. Auch Vanessa Pfeiffer könnte wegen Ortswechsels ausfallen.

Umso mehr wird es auf jene sechs Spielerinnen ankommen, die in der vergangenen Saison aus der eigenen Jugend aufgerückt sind. „Sie müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Sie stellen den Großteil unserer Mannschaft dar“, sagt Scheckenbach. Zugänge nämlich hat es nicht gegeben.

„Auf einer Skala von eins bis zehn mit einer Vier“ beurteilt Giebelstadts Trainer die Vorbereitung. In Leonie Mainka und Sina Bitzek werden zwei Spielerinnen verletzungsbedingt für längere Zeit ausfallen. Dennoch geht er davon aus, dass seine Mannschaft gut vorbereitet in die Saison starten werde. „Wir haben uns im vergangenen Jahr gefangen“, sagt Scheckenbach mit Blick darauf, dass seine Mannschaft nach einem schwachen Start zunehmend besser spielte und die Saison schließlich mit vier Siegen beendete.