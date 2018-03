Gerbrunn kämpft sich zum Sieg

Kreisklasse 1 Würzburg

TG Höchberg II – Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen 0:1 TSG Estenfeld – SV Veitshöchheim 5:1 VfR Bibergau – SV Oberdürrbach 2:3 SV Oberpleichfeld/Dipbach – TSV Unterpleichfeld II 0:2 TSV Grombühl – ASV Rimpar II 1:1 SV Bergtheim – TSV Lengfeld II 0:1 SV Kürnach – TSV Biebelried 0:0

1. (1.) TSG Estenfeld 16 13 1 2 47 : 20 40 2. (3.) Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen 15 8 4 3 43 : 27 28 3. (2.) SV Kürnach 15 8 3 4 34 : 27 27 4. (5.) SV Oberdürrbach 15 7 5 3 36 : 24 26 5. (6.) TSV Lengfeld II 14 8 2 4 32 : 20 26 6. (4.) SV Veitshöchheim 15 7 3 5 29 : 37 24 7. (7.) TSV Unterpleichfeld II 15 7 1 7 30 : 29 22 8. (8.) ASV Rimpar II 15 6 2 7 36 : 39 20 9. (9.) SV Bergtheim 14 5 2 7 30 : 33 17 10. (10.) TSV Biebelried 14 5 2 7 20 : 23 17 11. (11.) TG Höchberg II 15 4 3 8 23 : 29 15 12. (12.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 15 3 4 8 19 : 33 13 13. (13.) TSV Grombühl 15 1 6 8 18 : 32 9 14. (14.) VfR Bibergau 15 2 2 11 20 : 44 8

SV Kürnach – TSV Biebelried 0:0. Mit einem couragierten Auftritt hat sich der TSV Biebelried beim Tabellendritten in Kürnach einen Punkt erarbeitet. Zwar hatten die Gastgeber insgesamt mehr vom Spiel und die bessere Spielanlage, doch die Elf von Jürgen Walter verteidigte konsequent und setzte gefährliche Nadelstiche.

VfR Bibergau – SV Oberdürrbach 2:3 (0:1). Und täglich grüßt das Murmeltier: Erneut wiesen die Bibergauer gegen den Aufstiegsanwärter aus dem Würzburger Stadtteil ihre spielerische Klasse nach und dominierten die Begegnung über weite Strecken. Vor dem gegnerischen Tor versagten den blau-weißen Angreifern aber wieder reihenweise die Nerven. So reichten den Gästen drei Chancen, um glücklich die Punkte zu entführen. „Es ist wie verhext. Wir haben die wohl stärkste BIbergauer Mannschaft, die es je gab, bringen aber vorne die Dinger nicht rein“, fehlten VfR-Sportleiter Michael Gehring wiederholt die Worte.

Tore: 0:1 Lukas Ihls (21.), 1:1 Johannes Gehring (75.), 1:2 Marius Konrad (76.), 2:2 Manuel Herrlein (85.), 2:3 Maximilian Schraub (89.).

Kreisklasse 2 Würzburg

TSV Gerbrunn – SC Mainsondheim 2:1 SG Seinsheim/Nenzenheim – SV Willanzheim 1:3 SV Hoheim – SpVgg Gülchsheim 0:5 Ochsenfurter FV – TSG Sommerhausen 0:4 SV Sickershausen – SV Bütthard 1:4 SV Geroldshausen – SV Gelchsheim 1:0 FG Marktbreit/Martinsheim II – TSV Mainbernheim abg.

1. (1.) SV Geroldshausen 14 11 1 2 35 : 16 34 2. (2.) SpVgg Gülchsheim 14 8 6 0 45 : 17 30 3. (3.) SV Willanzheim 14 9 2 3 44 : 27 29 4. (5.) SV Bütthard 13 8 3 2 37 : 16 27 5. (4.) SV Sickershausen 12 8 1 3 34 : 15 25 6. (6.) SV Hoheim 15 5 5 5 32 : 35 20 7. (7.) TSV Mainbernheim 14 6 0 8 22 : 29 18 8. (9.) TSG Sommerhausen 13 4 4 5 23 : 26 16 9. (8.) FG Marktbreit/Martinsheim II 12 4 4 4 17 : 24 16 10. (10.) TSV Gerbrunn 15 4 2 9 27 : 38 14 11. (11.) SG Seinsheim/Nenzenheim 15 3 2 10 22 : 41 11 12. (12.) Ochsenfurter FV 14 3 1 10 18 : 34 10 13. (13.) SV Gelchsheim 13 2 3 8 13 : 30 9 14. (14.) SC Mainsondheim 12 2 2 8 13 : 34 8

TSV Gerbrunn – SC Mainsondheim 2:1 (1:0). Ein echtes Kampfspiel, in dem die spielerischen Elemente weitestgehend auf der Strecke blieben, entwickelte sich auf dem Gerbrunner Sandplatz. Die Gastgeber, die über die gesamte Spielzeit die bissigere und willigere Mannschaft waren, führten zur Pause verdient und legten nach dem Seitenwechsel nach, versäumten es aber gegen offensiv harmlose Mainsondheimer, den Sack frühzeitig zuzumachen. In Gefahr geriet der Sieg der Heimelf aber nicht mehr, denn mit dem Anschlusstreffer pfiff der Unparteiische die Begegnung ab.

Tore: 1:0 Armin Hilpert (21.), 2:0 Sebastian Schiebe (52., Foulelfmeter), 2:1 Alfred Gaßner (90.+3). Gelb-Rot: Moritz Heim (89., Meckern, Mainsondheim). Besonderheit: Patrik Mrugalla (Mainsondheim) hält Foulelfmeter von Tobias Nietsch (49.).

SV Hoheim – SpVgg Gülchsheim 0:5 (0:3). Als „eine Klasse besser“ bezeichnete Hoheims Sportleiter Marco Wagner die Gäste aus Gülchsheim, die die Begegnung beim Aufsteiger klar dominierten und den Vorsprung immer weiter ausbauten. Die Gastgeber hatten zwar auch einige Möglichkeiten, fügten sich aber in ihr Schicksal, so dass der verdiente Sieg der Weber-Elf deutlicher als nötig ausfiel.

Tore: 0:1 Kevin Völker (4.), 0:2 Kevin Völker (18.), 0:3 Ralf Dehm (24.), 0:4 Andreas Engert (57.), 0:5 Ralf Dehm (65.).

SV Geroldshausen – SV Gelchsheim 1:0 (1:0). Glücklich siegte der Tabellenführer gegen das Kellerkind aus Gelchsheim. Zwar erwischten die Gastgeber einen Traumstart und waren hernach feldüberlegen, ließen aber Mitte der ersten Hälfte die Zügel schleifen. Gelchsheim kam immer besser in die Partie und hatte im weiteren Verlauf mehr vom Spiel. Allerdings fehlte den Gästen vor dem Geroldshäuser Gehäuse die Genauigkeit, um zumindest einen Punkt, der verdient gewesen wäre, zu entführen.

Tor: 1:0 Sebastian Wolf (3.).

SV Sickershausen – SV Bütthard 1:4 (1:1). Eine überraschend deutliche, aber in der Höhe verdiente Niederlage kassierte Sickershausen im Verfolgerduell gegen Bütthard. Die Gastgeber gingen zwar früh in Führung, es sollte jedoch deren einziger gefährlicher Angriff der gesamten Partie bleiben. Die Büttharder bestimmten hernach das Spielgeschehen und hätten bereits zur Pause führen können, holten Versäumtes aber im zweiten Durchgang nach. Mit vier Gegentreffern war die Heimelf am Ende noch gut bedient.

Tore: 1:0 Felix Rahmann (7.), 1:1 Sebastian Mark (19.), 1:2 Niklas Karl (62.), 1:3 Christian Fuchs (80.), 1:4 Jonathan Rauh (88.). Besonderheit: Martin Fink (Sickershausen) hält Foulelfmeter von Jonathan Rauh (84.).

Ochsenfurter FV – TSG Sommerhausen 0:4 (0:1). Ein Spiegelbild der Vorbereitung zeigte der Ochsenfurter FV gegen den Lokalrivalen Sommerhausen. Zu gering war das Engagement der Hausherren, zu groß die eigene Fehlerquote. Die Gäste bedankten sich artig und siegten letztlich deutlich. „Sie hatten kaum herausgespielte Chancen, aber wir haben beim Toreschießen kräftig mitgeholfen. Daher ist der Sieg verdient“, so ein enttäuschter FV-Trainer Patrick Gutknecht.

Tore: 0:1 Felix Vetter (6.), 0:2 Tobias Schindelmann (61.), 0:3 Benedikt Lindner (65.), 0:4 Johannes Rauth (75.).

SG Seinsheim/Nenzenheim – SV Willanzheim 1:3 (0:2). Gut im Spiel waren die Hausherren über weite Strecken gegen spielstärkere Willanzheimer. Nach Volkamers Sololauf zur Führung setzten die Gäste die weiteren Treffer zu den richtigen Zeitpunkten: Kurz vor dem Seitenwechsel und kurz nach dem Anschlusstor. „Sie waren heute besser. Daher geht der Sieg in Ordnung“, gestand SG-Informant Lukas Hörlin ein.

Tore: 0:1 Christian Volkamer (27.), 0:2 Pascal Schmitt (45.+1), 1:2 Daniel Mend (70.), 1:3 Alexander Flennert (72.).