Geesdorf zieht weiter davon

Bezirksliga Ost

TSV Knetzgau – DJK Oberschwarzach 0:3 TSV Forst – SV-DJK Unterspiesheim 0:0 SV Sömmersdorf – FC Geesdorf 0:2 FC Thulba – SV Riedenberg 0:1 FSV Krum – TSV Rannungen 1:0 FC Strahlungen – DJK Dampfach abg. TSV Gochsheim – TSV Münnerstadt 2:2 TSV/DJK Wiesentheid – FC Bad Kissingen 0:4

1. (1.) FC Geesdorf 18 13 1 4 48 : 27 40 2. (2.) FC Thulba 18 11 2 5 33 : 20 35 3. (3.) TSV Münnerstadt 17 9 4 4 36 : 26 31 4. (4.) TSV Gochsheim 18 8 5 5 41 : 27 29 5. (5.) SV-DJK Unterspiesheim 17 8 5 4 36 : 28 29 6. (6.) FSV Krum 18 9 1 8 35 : 30 28 7. (7.) DJK Oberschwarzach 15 7 6 2 35 : 20 27 8. (8.) SV Riedenberg 18 8 3 7 25 : 22 27 9. (9.) FC Strahlungen 16 7 3 6 27 : 31 24 10. (10.) TSV Forst 17 7 3 7 34 : 29 21 11. (12.) FC Bad Kissingen 17 6 3 8 17 : 28 21 12. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 16 6 1 9 21 : 29 19 13. (13.) DJK Dampfach 16 4 2 10 19 : 25 14 14. (14.) TSV Knetzgau 18 3 5 10 23 : 42 14 15. (15.) TSV Rannungen 17 4 1 12 18 : 39 13 16. (16.) SV Sömmersdorf 18 3 3 12 22 : 47 12

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

SV Sömmersdorf – FC Geesdorf 0:2 (0:1). Während sich Geesdorf wie erhofft beim Tabellenletzten durchgesetzt hat, ist der hartnäckigste Verfolger Thulba zu Hause gestolpert. Die Geesdorfer haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze damit auf fünf Punkte ausgebaut und dürfen weiter intensiv von der Meisterschaft träumen.

Auf dem Nebenplatz in Sömmerdorf war flüssiger Kombinationsfußball selten einmal möglich. Geesdorf versuchte von Anfang an, die Kontrolle über Spiel und Gegner zu übernehmen, tat sich aber lange schwer. Durch die vielen Ballverluste war die Partie anfangs recht hektisch. Mitte der ersten Hälfte lief es bei Geesdorf besser, und es gab erste Tormöglichkeiten. Auf Vorlage Markus Pfeufers gelang Mohamed Rmeithi mit einem abgefälschten Schuss die Führung. Bis zur Pause versäumte es der Tabellenführer, bei guten Chancen nachzulegen. In der zweiten Hälfte musste Sömmersdorf mehr in die Offensive gehen. Geesdorf öffneten sich damit Räume, die Möglichkeiten aber ließ die Mannschaft aus. Die Entscheidung fiel nach einer Flanke Oliver Hahns. Der Ball ging an den Pfosten und von dort ins Tor. Geesdorf war in der Folge einem dritten Treffer näher als die Sömmersdörfer dem Anschlusstor.

Tore: 0:1 Mohamed Remaithi (36.), 0:2 Oliver Hahn (64.). Zuschauer: 120.

TSV/DJK Wiesentheid – FC Bad Kissingen 0:4 (0:2). Das hatte man sich in Wiesentheid ganz anders vorgestellt. Gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn Bad Kissingen gab es eine deutliche Heimschlappe. Das klare Ergebnis täuscht sicher etwas über den Spielverlauf. Aber die Saalestädterwaren in ihren Aktionen konsequenter und lagen nach einer halben Stunde durch zwei Treffer Florian Thurms schon mit 0:2 in Front. Zwar bekam Wiesentheid auch seine Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Bei der Vielzahlder Eckbälle, die Wiesentheid in der ersten Hälfte herausholte, wurde es einige Male gefährlich im Strafraum der Bad Kissinger. Aber irgendwie war immer ein Abwehrspieler zurStelle. Ansonsten war die Heimelf zu harmlos. Der letzte Passe kam oft nicht, und die Abwehr des FC wurde kaum vor Probleme gestellt.

Wer im Wiesentheider Publikum auf Besserung in der zweiten Hälfte gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Denn Bad Kissingen legte nach einer knappen Stunde sogar den dritten Treffer vor: Kai Zierock war im Strafraum zu ungestüm zu Werke gegangen, und es gab Strafstoß. Christian Laus ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 0:3. Auf tiefem Boden waren die Wiesentheider fortan nicht mehr in der Lage, diesem Spiel noch eine Wende zu geben. Bad Kissingen spielte die Partie sicher zu Ende, und Florian Thurn sorgte mit seinem dritten Treffer für den klaren Endstand.

Tore: 0:1 Florian Thurn (15.), 0:2 Florian Thurn (29.), 0:3 Christian Laus (58.), 0:4 Florian Thurn (84.). Rot: Max Hüfner (Bad Kissingen, 82.). Zuschauer: 50.

Restprogramm

FSV Krum – TSV Rannungen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Andre Stößlein (34.). Gelb-Rot: Dustin Fösel (Krum, 61.). Rot: Florian Degen (Krum, 90.), Lukas Englert (Rannungen, 22., beide grobes Foulspiel).

TSV Gochsheim – TSV Münnerstadt 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Yannick Sprenger (13.), 2:0 Daniel Meusel (40., Handelfmeter), 2:1 Simon Snaschel (68.), 2:2 Sebastian Köhler (83.). Gelb-Rot: Moritz Pfister (Gochsheim, 51.). Rot: Jannik Markert (Münnerstadt, 39., Handspiel auf der Torlinie).

FC Thulba – SV Riedenberg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Christoph Dorn (44.). Gelb-Rot: Florian Heim (75., Thulba).

TSV Knetzgau – DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Simon Müller (4.), 0:2 Alexander Greß (37.), 0:3 Eric Renno (87.).