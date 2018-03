Für Wiesentheid ist das 2:2 zu wenig

Bezirksliga Ost

SV-DJK Unterspiesheim – TSV Münnerstadt 0:4 TSV Knetzgau – SV Riedenberg 1:4 FC Thulba – FC Bad Kissingen 2:2 FSV Krum – DJK Dampfach 1:1 TSV Forst – TSV Rannungen 2:0 FC Strahlungen – FC Geesdorf 0:6 TSV/DJK Wiesentheid – SV Sömmersdorf 2:2 TSV Gochsheim – Oberschwarzach/Wiebelsberg 2:0

1. (1.) FC Geesdorf 20 15 1 4 56 : 28 46 2. (2.) FC Thulba 20 11 3 6 35 : 24 36 3. (3.) TSV Münnerstadt 18 10 4 4 40 : 26 34 4. (4.) TSV Gochsheim 19 9 5 5 43 : 27 32 5. (8.) SV Riedenberg 19 9 3 7 29 : 23 30 6. (6.) FSV Krum 19 9 2 8 36 : 31 29 7. (5.) SV-DJK Unterspiesheim 18 8 5 5 36 : 32 29 8. (7.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 16 7 6 3 35 : 22 27 9. (10.) TSV Forst 18 8 3 7 36 : 29 24 10. (9.) FC Strahlungen 17 7 3 7 27 : 37 24 11. (11.) FC Bad Kissingen 18 6 4 8 19 : 30 22 12. (12.) TSV/DJK Wiesentheid 18 6 2 10 24 : 33 20 13. (13.) DJK Dampfach 18 5 3 10 22 : 26 18 14. (14.) TSV Knetzgau 19 3 5 11 24 : 46 14 15. (15.) TSV Rannungen 18 4 1 13 18 : 41 13 16. (16.) SV Sömmersdorf 19 3 4 12 24 : 49 13

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

TSV/DJK Wiesentheid – SV Sömmersdorf 2:2 (0:1). Aus dem erhofften Befreiungsschlag gegen den Tabellenletzten ist für die Wiesentheider nichts geworden. Sie liegen weiterhin nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Nachdem sie im Heimspiel lange Zeit einem 0:2-Rückstand nachgelaufen waren, mussten sie am Ende mit dem Punkt noch zufrieden sein.

Sömmerdorf war nach einer knappen Viertelstunde in Führung gezogen. Nur eine Minute später sah der Gäste-Torwart Jens Dotzel nach einer Notbremse außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Aber mit einem Mann mehr auf dem Platz wirkte Wiesentheid gehemmt. Es lief nichts zusammen. Sömmersdorf geriet in Unterzahl nicht in Not. „Wir haben alles vermissen lassen“, erklärte Wiesentheids Trainer Stefan Schoeler. „Das war eine bescheidene Leistung.“ Die Gäste legten nach der Pause gar das 0:2 nach und hatten auch Chancen, die Partie endgültig zu entscheiden. Wiesentheid blieb chancenlos – bis zum Anschlusstreffer Markus Popps. Als Lukas Huscher wenig später der Ausgleich gelang, war die Partie wieder offen. Zum Schluss hätten beide Mannschaften das Spiel noch gewinnen können.

Tore: 0:1 Sebastian Schirmer (13.), 0:2 Sebastian Schirmer (51.), 1:2 Markus Popp (72.), 2:2 Lukas Huscher (77.). Rot: Jens Dotzel (Sömmersdorf/14.)Zuschauer: 110.

FC Strahlungen – FC Geesdorf 0:6 (0:0). Geesdorf war gewarnt. Von bislang drei Duellen hatte Strahlungen zwei gewonnen, davon das Vorrundenspiel in Geesdorf. Die Gastgeber standen erst mal tief und ließen dabei Bewegung und Tempo vermissen. „Es war einfach, gegen uns zu verteidigen“, sagte Geesdorfs Spielertrainer Hassan Rmeithi. Erst kurz vor der Pause zeigte die Heimelf einmal ihre Gefährlichkeit. Dennoch ging es torlos in die Pause. Es musste sich etwas ändern im Spiel des Tabellenführers, und mit der Einwechslung Markus Pfeufers tat Rmeithi den richtigen Schritt.

Die Geesdorfer waren fortan entschlossener, spielten schneller und bewegten sich mehr – und der Erfolg stellte sich schon nach wenigen Minuten ein. Mohamed Rmeithi brach mit dem Führungstreffer den Bann. Und als Pfeufer wenig später zum 0:2 nachlegte, war das Spiel in Händen der Geesdorfer. In der Folge ließen sie Ball und Gegner laufen. Daniel Wagner gelang das 0:3 und dem eingewechselten Pfeufer gelangen noch drei weitere Treffer. Mit einem so klaren Erfolg war sicherlich nicht zu rechnen. Verfolger Thulba kam im Heimspiel gegen Bad Kissingen nur zu einem Remis, so dass Geesdorfs Vorsprung vorerst auf zehn Punkte gewachsen ist. Allerdings hat Münnerstadt zwei Partien weniger ausgetragen.

Tore: 0:1 Mohamed Rmeithi (50.), 0:2 Markus Pfeufer (58.), 0:3 Daniel Wagner (65.), 0:4 Markus Pfeufer (68.). 0:5 Markus Pfeufer (81.), 0:6 Markus Pfeufer (90.). Zuschauer: 150.

Restprogramm

FC Thulba – FC Bad Kissingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Ruslan Zhyvka (9.), 0:2 Christian Laus (51.), 1:2 Maximilian Heinrich (62.), 2:2 Florian Heim (86.).

TSV Gochsheim – DJK Oberschwarzach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Meusel (32.), 2:0 Mario Ketterl (84.).

FSV Krum – DJK Dampfach 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Paul Tudor (8.), 1:1 Felix Hart (59.). Rot: Lois Jilke (Dampfach, 81., Foulspiel).

SV-DJK Unterspiesheim – TSV Münnerstadt 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Simon Snaschel (5.), 0:2 Sebastian Köhler (14.), 0:3 Julian Göller (45.+2), 0:4 Simon Snaschel (83.).

TSV Forst – TSV Rannungen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Tlobias Düring (22.), 2:0 Florian Riegel (36.).

TSV Knetzgau – SV Riedenberg 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Hergenröther (4.), 0:2 Christoph Dorn (7.), 1:2 Dominik Barth (54.), 1:3, 1:4 Kevin Lormehs (68., 73.).