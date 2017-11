Fünf Titel gehen an den Gastgeber

80 Schwimmer aus zehn Vereinen beteiligten sich in Kitzingens Aqua-sole-Bad am jährlichen Dreikampf. Geschwommen wurden 50 und 100 Meter Rücken, Brust und Freistil. Von den 15 Titeln – ermittelt durch Zeitaddition – holte Gastgeber TG Kitzingen fünf. Siegreich waren Julia Gabriel (Jahrgang 2007), Noel Kohles (2005), Nico Rose, Elena Harbauer (beide 2004) und Viktoria Kolb (2002). Silber errangen Elisabeth Eitel (2004), Marie Hipskind (2002), Mariel Robert und Richard Lutsch (beide 2001 und älter), und Bronze ging an Anton Schmitt-Raiser (2007), Andrzej Migula (2002), Julian Hiebl (2001 und älter) und Hannah Voll (2001 und älter).

Für die Sprints um die Main-Post-Pokale qualifizierten sich die fünf jeweils Schnellsten über 100 Meter Lagen. Zwei Sprintsieger kamen aus den Reihen der TG Kitzingen. Im Jugendbereich setzten sich Noel Kohles und Elena Harbauer durch. Sie hatten zuvor clever agiert und die zu schwimmende Disziplin jeweils gemeinsam bestimmt. So blieben drei Kitzingerinnen übrig, die die Sache unter sich ausmachten.

Bei den Damen (2003 und älter) gewann Sandra Bauer aus Pegnitz gegen Mariel Robert (TG Kitzingen) im finalen Rückensprint. Bei den Männern (2002 und älter) setzte Hannes Butters (Saalfelder SV) seine Siegesserie fort. 2016 noch bei der Jugend ganz vorn, konnte er sich diesmal auch bei den Herren durchsetzen. Zur Mittagzeit sprangen sechzig Nachwuchs- und Hobbyschwimmer ins Wasser, um in ungezwungener Atmosphäre ihren ersten Wettkampf zu bestreiten.