Frickenhausen steht voll im Saft

Vor zehn Monaten hat Christian Golden sein Amt beim TSV Frickenhausen angetreten, doch an einen so zauberhaften Anfang wie an diesem Sonntag kann er sich in all der Zeit nicht erinnern. „Wir sind so stark ins Spiel gekommen wie nie, seit ich hier Trainer bin“, sagte er, und es schien, als wirke dieser Zauber auch am Tag nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über den SV Weinberg II fort.

Golden war voll des Lobes über seine Schützlinge und über ein „absolut sehenswertes, hochklassiges Bayernligaspiel“. Dass die Mannschaft keinerlei Anzeichen von Frühjahrsmüdigkeit zeigte, dass sie gleich im ersten Pflichtspiel dieses Jahres so frisch im Saft stehen würde, hatte offenbar auch den Gegner verblüfft.

Weinberg stellte sich in der ersten halben Stunde der Partie bereitwillig als Sparringspartner eines Teams zur Verfügung, das keine lange Anlaufzeit benötigte. Frickenhausen war sofort hellwach, drängte die Gäste weit zurück in deren Hälfte, erzwang reihenweise Ecken und Freistöße. Da war es nicht allzu erstaunlich, dass aus einer dieser Situationen auch die Führung resultierte. Nach einem scheinbar geklärten Eckball legte Romina Kuffner auf für Candida Schwarz, und die traf nach einem von der Torhüterin abgeprallten Ball aus nächster Nähe (12.).

„Man merkte, dass wir eine gute Vorbereitung hatten“, sagte Golden über den unwiderstehlichen Start der Seinen auf einem „für die Jahreszeit gut bespielbaren Platz“. Sie gingen forsch in die Zweikämpfe und entmutigten so ihre Gegnerinnen. Die Druckwelle des TSV ebbte zwar im letzten Viertelstündchen etwas ab – aber offenbar nur, weil sich die Frickenhäuserinnen den Schwung für die zweite Halbzeit aufgehoben hatten. Auch nach dem Wechsel übernahmen sie sogleich die Herrschaft über Spiel, Ball und Gegner. Und erneut gelang ihnen ein früher Treffer.

Nachdem sie den Ball in der Mitte des Spielfelds erobert hatten, spielte Romina Kuffner präzise in den Lauf Sandra Abersfelders. Die flinke Stürmerin war auf und davon und lupfte die Kugel zum guten Schluss über die Torhüterin (50.). „Das 2:0“, so stellte Golden fest, „hat uns deutlich Sicherheit gegeben.“ Für die folgenden 15, 20 Minuten zog Frickenhausen noch sein überlegenes Spiel auf, dann mobilisierte Weinberg doch noch letzte Kräfte und begann, sich zu wehren.

Dieses finale Aufbäumen barg durchaus Gefahrenpotenzial. Gleich zweimal sah Golden Weinberger Stürmerinnen aufs Frickenhäuser Tor zurennen, aber Torhüterin Julia Kohl klärte beide Situationen – erst gegen Jasmin Riedel (75.) und dann gegen Natalie Rössler (85.) – und rettete so den Vorsprung.

Im vergangenen November waren sich die beiden Mannschaften schon einmal begegnet, aber nur etwa acht Minuten, dann beendete der Schiedsrichter das von heftigen Schneefällen umsäumte Treiben – genug Zeit für Golden, um den Gegner zu studieren und die Taktik vor der Neuauflage des Duells noch einmal neu zu justieren. Das ist gelungen und hat die quälende Ungewissheit nach vier Monaten Wettkampfpause in Luft aufgelöst.

So kann es weitergehen diesen Samstag beim Tabellenführer in Forstern. Die Anspannung beim TSV ist gewichen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewachsen. „Wir müssen dort nicht unbedingt gewinnen“, meint Golden, „aber wir nehmen gerne etwas mit.“

Die Statistik des Spiels TSV Frickenhausen – SV Weinberg II 2:0 (1:0) Frickenhausen: Kohl; Müller, Reddersen (70. Hauck), Schwarz, Kinle, Kuffner (83. Hofmann), Other, Rauschenberger, Thormann, Schreck (70. Schwab), Abersfelder (78. Rumpel). Weinberg: Sturm; Hirsch, Mendt, Krauß (33. Schumann), Kohl, Brecht, Schomber (60. Rössler), Seifert (60. Regner), Riedel, Volk, Obermeier. Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld). Zuschauer: 100. Gelbe Karte: Rauschenberger. Tore: 1:0 Schwarz (12.), 2:0 Abersfelder (50.).

Bayernliga Frauen

FC Stern München – SpVgg Eicha 4:1 FC Pegnitz – SV Saaldorf 1:5 ETSV Würzburg II – FFC Hof 0:2 TSV Frickenhausen – SV Weinberg II 2:0