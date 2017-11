Frickenhausen mit dem dritten Streich

Der Herbst scheint die Jahreszeit des TSV Frickenhausen zu werden. Bei der SpVgg Eicha ist der Mannschaft am Samstag der dritte Sieg in Folge gelungen, und das noch überraschend deutlich. Mit 4:1 (1:0) behielt sie die Oberhand in einer turbulenten und farbigen Partie, in der Eicha bei Abpfiff mit zwei Spielerinnen weniger als der Gegner auf dem Feld stand.

Drei Siege hintereinander, das hat es in Frickenhausen seit dem Aufstieg in die Bayernliga vor fast zweieinhalb Jahren noch nie gegeben. „Das ist um so schöner, aber Eicha ist nicht das Maß aller Dinge“, sagte Golden. „Es war ein richtig schweres und hartes Spiel.“ Vor allem in der zweiten Halbzeit habe es teils unschöne Aktionen auf dem Platz gegeben, die am Ende gleich zu zwei Hinausstellungen für die Oberfränkinnen führten.

Eicha habe die Zweikämpfe etwas anders bewertet, so Golden. „Wenn jemand erst den Gegner und dann doch den Ball trifft, dann ist das halt ein Foul.“ Das habe Schiedsrichter Michel auch so ausgelegt, was ihm den Zorn von Eichas Spielerinnen samt deren Zuschauern eingebracht habe. Und der Unparteiische habe die Vorteilsregel so angewandt, dass er oft abwartete und erst pfiff, wenn sich die Szene nicht als Vorteil für den Ballführenden erwiesen hatte. „Für mich war es unerfindlich, warum sie sich so auf ihn einschossen“, sagte Golden, der die Aufregung Eichas gar nicht verstehen konnte.

Anfangs tat sich der TSV trotz frühen Führung durch Sandra Abersfelders fünftes Saisontor schwer gegen den Tabellenvorletzten. Ein im ersten Anlauf abgewehrter Eckball Angelina Schrecks kam über Umwege zu ihr zurück. Schreck flankte erneut vors Tor, der Ball touchierte die Latte und fiel Abersfelder genau vor die Füße. Sie brauchte nach elf Minuten nur noch einzuschieben.

Bis zur Halbzeit hatte Frickenhausen Mühe, sich auf die langen Bälle in Richtung von Eichas emsige Angreiferin Caroline Ebert einzustellen. Immer wieder setzte sie ihre Mitspielerinnen in Szene, gefährlich wurde es nur einmal: Einen Distanzschuss Lisa Sommers lenkte Frickenhausens Torfrau Julia Kohl an die Latte (25.). Zur zweiten Hälfte schickte Trainer Golden Angelina Schreck zu Sandra Abersfelder und Romina Kuffner in den Angriff, um Eichas Aufbauspiel aus der Abwehr effektiver einzudämmen, was auch gelang. Nach 57 Minuten legte Sandra Abersfelder präzise in die Gasse auf Angelina Schreck, die aus elf Metern zum 2:0 einschob.

Wenig später folgte die Szene, an der sich die Gemüter der Gastgeberinnen und der Zuschauer erhitzten. Kuffner war im Strafraum gelegt worden, den fälligen und laut Golden „glasklaren Elfmeter“ verwandelte Schreck zum 3:0 (61.).

Die Verursacherin Nina Häublein schickte eine unschöne Bemerkung hinterher – und musste mit Rot vom Feld. Von dem Moment an wurde es richtig hitzig, Eicha ließ sich zu ruppigen Spielweise hinreißen. Die Frickenhäuserinnen blieben kühl und spielten ihre numerische Überlegenheit aus, Romina Kuffner gelang per Flachschuss aus 16 Metern noch das 4:0 (71.). Eicha traf nur noch für die Statistik.