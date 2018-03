Frickenhausen kalt erwischt

316 Kilometer gibt der Routenplaner für die Strecke von Frickenhausen zum Kunstrasenplatz St. Wolfgang im Osten Münchens an. Und als Fahrtzeit: 3:16 Stunden. Seit diesem Samstag wissen die Fußballerinnen des TSV Frickenhausen, dass solche Angaben eher mit Vorsicht zu genießen sind. Für die Reise ins oberbayerische Ausweichquartier des FC Forstern brauchten sie gut eine Stunde länger – ein Stau auf der Strecke, ja mei. Die 1:4 (1:2)-Niederlage Frickenhausens an der deutlich verspäteten Ankunft festzumachen erschien Trainer Christian Golden als „ein Tick zu einfach“. Dennoch barg es natürlich Nachteile.

„Ich musste die Ansprache im Bus machen“, sagte Golden, „wir sind vor dem Spiel gar nicht zur Ruhe gekommen, und die Mädels waren auch gar nicht richtig warm.“ So erwischte sie nach nicht einmal einer Minute die kalte Dusche: Schön freigespielt, traf Julia Deißenböck allein vor dem Tor zum 1:0. Neun Minuten später stand es 2:0, als sich die flinke Pija Reininger leichtfüßig durchsetzte und stark abschloss. Der FC Forstern, das ist in der Frauen-Bayernliga der FC Bayern München. So dominant, dass er diese Saison kaum zu stoppen ist. Acht Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten, das sollte reichen, um nach zwei vergeblichen Anläufen endlich den Sprung nach oben, in die Regionalliga, zu schaffen. Forstern – das ist aber auch so was wie Frickenhausens Trauma.

Zum sechsten Mal hat sich der TSV nun erfolglos an den forschen Oberbayerinnen abgearbeitet – und trotzdem trifft der Begriff Trauma für Trainer Golden die Sache nicht so ganz. „Forstern verfolgt einen klaren Plan, den wir gut analysiert haben. Aber es ist wie bei Arjen Robben: Man weiß, was er macht, aber er macht es so gut, dass man es nicht verhindern kann.“ Um Forstern zu schlagen, braucht der Gegner einen extrem guten Tag. Weniger als 100 Prozent sollten es nicht sein. Aber wer Minuten vor dem Anpfiff erst am Spielort eintrifft, wer es versäumt, den richtigen Flow zu finden, dem fehlen die entscheidenden Prozentpunkte, um gegen solch eine Mannschaft einen effizienten Schlag zu führen.

Es gliche einer kühnen Hochrechnung, zu behaupten, ohne die Fährnisse der beschwerlichen Anreise wäre Frickenhausen ein Coup gelungen. Denn Forstern besitzt – neben einem bis ins Detail ausgeklügelten Matchplan – auch noch über starke Einzelkönnerinnen. Da wäre als erstes Julia Deißenböck zu nennen. Die zentrale Mittelfeldspielerin ist für Golden der Fixpunkt im Spiel Forsterns, um den sich alles dreht. „Sie fordert und bekommt die Bälle, sie hat die Ruhe am Ball und sie spielt aus dem Fußgelenk präzise Pässe über 30, 40 Meter.“ Dabei ist die 1,72 Meter kleine Spielerin, die nebenbei auch noch Tore schießt, erst 22 Jahre alt. Von Frickenhausens Abwehr war sie am Samstag kaum zu halten.

Die Gäste aus Unterfranken hatten zwar nach der Schreckviertelstunde, in der sie warmlaufen mussten und zweimal kalt erwischt worden waren, Spiel und Gegner besser im Griff. Sie erzielten nach 25 Minuten auch den Anschlusstreffer zum 2:1: Anna Thor mann vollendete eine schöne Kombination über Sandra Abersfelder und Romina Kuffner. Doch mehr war ge-gen dieses Team und auf diesem Terrain nicht möglich. Der ungewohnte Kunstrasen, der sich für TSV-Trainer Golden „ein bisschen wie Hallenfußball“ anfühlte, begünstigte die technisch bessere Mannschaft – und das war an diesem Tag Forstern. Taktisch sah Golden sich mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Lukschanderl belauern. Immer wieder reagierte der eine während des Spiels auf die Finten des anderen. Mit dem dritten Tor Forsterns nach 65 Minuten war die Begegnung entschieden. „Bei diesem Spielstand und gegen so einen Gegner ist es von der Mentalität her natürlich schwierig, noch einmal zurückzukommen“, so Golden.