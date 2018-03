Frickenhausen hat das probate Gegenmittel

Die Frauen des TSV Frickenhausen lassen weiter aufhorchen. Im dritten Spiel nach der Winterpause gelang beim Tabellenzweiten 1. FFC Hof ein 2:0 (1:0)-Erfolg, den selbst Trainer Christian Golden nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Zumal seine Frauen diesmal nur zwölf Spielerinnen einsatzbereit zur Verfügung hatten, nachdem die Grippewelle bereits im Vorfeld für einige Ausfälle gesorgt hatte. Im Spiel musste auch noch Angreiferin Sandra Abersfelder nach gut einer Stunde verletzt vom Platz, doch auch davon ließen sich die Gäste nicht beirren.

„Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir dort gewinnen. Wir wussten allerdings, wie Hof spielt. Das ist ein wenig so, wie RB Leipzg in der Bundesliga der Männer“, vergleicht Golden die auf frühes Angreifen und Stören des Gegners ausgelegte Taktik. Nach Balleroberung möglichst schnell über die Abwehrkette des Gegners zu kommen, sei deren Taktik. Doch mit dieser und den probaten Gegenmitteln hatte sich der akribische Übungsleiter im Vorfeld genau auseinander gesetzt.

„Wir haben abwartend, etwas defensiver agiert und uns kompakt gestaffelt. Dazu mussten wir versuchen, mit Isabell Kastner deren Schlüsselspielerin auszuschalten. Sie ist physisch und technisch stark im Mittelfeld“, so Golden. Er hatte Katharina Other angewiesen, deren Kreise einzuengen, was sie auch erfolgreich tat. Frickenhausen versuchte seinerseits, die eigenen Angriffe über außen vorzutragen.

Die Taktik der Gäste ging auf dem Kunstrasen-Spielfeld von Beginn an auf. Hof fand kaum einmal ein probates Mittel, um für Gefahr zu sorgen. Auf der Gegenseite nutzte TSV-Angreiferin Sandra Abersfelder die Räume für die ein oder andere Gelegenheit. Bei Frickenhausens Führungstor nach 29 Minuten half allerdings die Hofer Torhüterin Claudia Mühlstädt mit. Sie brachte einen zu ihr zurück gespielten Ball nicht schnell genug mit dem Fuß weg. Abersfelder hatte darauf gelauert, nahm ihr den Ball ab und schob zum 0:1 ein.

Kurz vor der Halbzeit brauchte Frickenhausen allerdings noch einmal eine Portion Glück. Ein direkt getretener Freistoß von Hofs Isabell Kastner erwischte die Unterkante der Latte und sprang von dort ins Feld zurück (40.).

Auch im zweiten Abschnitt ließen die feldüberlegenen Hoferinnen ihren Gegner fleißig laufen. Selten einmal wurde es nach den vielen langen Bällen des FFC richtig gefährlich. Dann hatte Frickenhausen eine Schrecksekunde, denn die bereits im ersten Abschnitt einmal recht robust gelegte Sandra Abersfelder musste verletzt vom Feld. Nach einem Zusammenprall ging sie unsanft zu Boden und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus (66.).

Wenig später legte Anna Thormann den zweiten Gästetreffer nach, den ein weiter Abschlag von TSV-Torhüterin Julia Kohl einleitete. Romina Kuffner lief beim Konter mit Angelina Schreck aufs Hofer Tor zu, die Abwehr klärte zunächst. Den Abpraller nahm allerdings Ana Thormann auf und hob ihn aus 20 Meter ins Tor (72.).

In der Folge machte Hof Druck, doch Frickenhausens Abwehr hielt dem stand. Kurz vor Schluss parierte Torhüterin Kohl noch einmal reaktionsschnell einen Schuss von Laura Möhwald aus kurzer Entfernung (89.), wenig später folgte der Abpfiff und der Jubel der Gäste. „Sie haben alles gegeben und waren richtig platt danach. Unsere gute Vorbereitung hat sich erneut ausgezahlt“, schilderte es TSV-Trainer Golden. Den aktuellen vierten Tabellenplatz gilt es nun gegen FC Stern München zu verteidigen.

Bayernliga Frauen

MTV Dießen – SV Thenried 1:3 FFC Hof – TSV Frickenhausen 0:2 FC Forstern – SV Weinberg II 2:0 FC Stern München – TuS Bad Aibling 1:3

1. (1.) FC Forstern 13 12 0 1 38 : 8 36 2. (2.) FFC Hof 13 8 1 4 31 : 16 25 3. (6.) TuS Bad Aibling 13 7 1 5 24 : 18 22 4. (7.) TSV Frickenhausen 13 6 3 4 19 : 22 21 5. (3.) SV Saaldorf 12 6 2 4 25 : 13 20 6. (4.) SV Weinberg II 13 6 2 5 15 : 13 20 7. (5.) FC Stern München 12 6 1 5 19 : 15 19 8. (8.) SV Thenried 13 4 4 5 21 : 29 16 9. (9.) MTV Dießen 11 3 1 7 19 : 23 10 10. (10.) FC Pegnitz 11 3 1 7 12 : 28 10 11. (11.) SpVgg Eicha 11 2 1 8 12 : 30 7 12. (12.) ETSV Würzburg II 11 1 1 9 4 : 24 4