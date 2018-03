Etwashausen erwartet hochkarätige Gäste

1 / 1

Foto: Foto: Nico Pfrenzinger

In ihrem Wohnzimmer, der Kitzinger Florian-Geyer-Halle, treffen sich die Tischtennisspieler des TV Etwashausen an diesem Samstag (17.30 Uhr) mit ihrem größten Rivalen um Platz zwei, dem TTC Tiefenlauter. Der Sieger in diesem Bayernliga-Duell bliebe nicht nur erster Verfolger des Tabellenführers Bad Königshofen II, sondern hätte auch beste Chancen, am Saisonende Aufstiegsspiele zur Bayernliga zu bestreiten. „Das ist eine große Aufgabe, die uns da bevorsteht“, sagt Etwashausens Kapitän Christoph Sasse. Zusatztraining hat es in dieser Woche aber nicht gegeben, dafür „intensiveres Doppeltraining“, wie Sasse sagte.