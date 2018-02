Etwashausen behält die Nerven

Bayernliga Nord Männer

TTC Rugendorf – TSV Eintracht Eschau 9:3 TV Altdorf – TV Etwashausen 7:9 TV Erlangen – TSV Ansbach II 9:3 TTC Tiefenlauter – TSV Eintracht Eschau 9:3

1. (2.) TTC Tiefenlauter 14 11 1 2 113 : 59 23 : 5 2. (1.) TSV Bad Königshofen II 12 11 0 1 106 : 41 22 : 2 3. (3.) TV Etwashausen 13 10 1 2 108 : 57 21 : 5 4. (4.) SV-DJK Eggolsheim 11 7 0 4 82 : 59 14 : 8 5. (6.) TV Erlangen 12 6 0 6 69 : 80 12 : 12 6. (7.) TTC Rugendorf 13 5 2 6 93 : 88 12 : 14 7. (5.) TV Altdorf 12 4 2 6 75 : 87 10 : 14 8. (8.) TSV Eintracht Eschau 12 3 1 8 51 : 93 7 : 17 9. (9.) TSV Ansbach II 12 1 0 11 44 : 102 2 : 22 10. (10.) DJK SpVgg Effeltrich II 13 0 1 12 41 : 116 1 : 25

TV Altdorf – TV Etwashausen 7:9 (29:33 Sätze)

Der Schrecken und die Mühsal der vergangenen Niederlage hing Etwashausens Männern noch im Gedächtnis und in den Knochen, da stand ihnen bereits die nächste Herausforderung bevor. Dass es in Altdorf zum Ende hin derart knapp werden würde, war vom Tabellenstand her nicht zu erwarten. „Aber so ist das eben, wenn man personelle Engepässe hat“, stellte Kapitän Christoph Sasse am Tag nach dem viereinviertelstündigen Kraftakt im Nürnberger Land fest. Dem TVE fehlte die Nummer 1, Kamil Michalik – „wegen schlimmer Rückenprobleme“, wie Sasse sagte. Was dies für das wohl entscheidende Spiel um Platz zwei kommenden Samstag gegen Tiefenlauter bedeute? „Ich hoffe, nichts Signifikantes“, so der Kapitän.

Der auf Position 1 gerückte Bastian Herbert blieb am Samstagabend – zumindest in den Einzeln – glück- und erfolglos. An der Seite Felix Günzels errang er anfangs den einzigen Etwashäuser Doppelsieg. Irgendwie kam der TVE nie in seinen Rhythmus, die Abläufe passten nicht, und Sasse musste erkennen: „Ohne volle Mannschaft ist es für uns immer schwer.“ Immerhin wurde es am Ende doch noch ein voller Erfolg. Der Kapitän ging dabei durch ein Wechselbad der Gefühle. „Vor den letzten beiden Einzeln war ich sehr nervös. Für das Schlussdoppel war ich sehr ruhig, weil ich wusste, wie stark wir da sind.“

Erst verlor Radu Botos sein Einzelspiel in vier Sätzen, danach gelang Andreas Bibak ein ganz wichtiger Punkt. Der junge Nachrücker hatte am Abend vor der Partie von seiner Nominierung erfahren. Wie er reagiert habe? „Er hatte Lust“, sagte Sasse. Die Personalie bestätigt wieder einmal, wie wertvoll im Zweifel eine gute Basisarbeit ist. Bibak stammt aus der großen Talentschmiede des Vereins – wie auch Bastian Herbert. Der 17-Jährige absolvierte mit Günzel das Schlussdoppel, und die beiden gewannen in vier Sätzen den neunten und entscheidenden Punkt ihres Teams.

Das Spiel in der Statistik

Spille/Kirner – Sasse/Botos 3:2 (4:11, 9:11, 11:5, 17:15, 11:4)

Maly/Wagner – Herbert/Günzel 2:3 (6:11, 9:11, 11:9, 12:10, 6:11)

Hummel/Reiß – Jung/Bibak 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 12:10)

Spille – Felix Günzel 0:3 (7:11, 11:13, 4:11)

Maly – Bastian Herbert 3:0 (11:6, 11:7, 11:9)

Kirner – Jens Jung 3:1 (12:10, 16:18, 11:9, 11:7)

Hummel – Christoph Sasse 1:3 (10:12, 11:7, 6:11, 8:11)

Reiß – Andreas Bibak 3:0 (11:6, 11:4, 11:5)

Wagner – Radu Botos 0:3 (9:11, 1:11, 6:11)

Spille – Bastian Herbert 3:1 (11:7, 11:4, 10:12, 11:6)

Maly – Felix Günzel 2:3 (13:15, 11:8, 11:9, 10:12, 11:13)

Kirner – Christoph Sasse 1:3 (9:11, 8:11, 11:4, 10:12)

Hummel – Jens Jung 1:3 (3:11, 11:6, 1:11, 7:11)

Reiß – Radu Botos 3:1 (11:4, 11:4, 8:11, 11:7)

Wagner – Andreas Bibak 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Spille/Kirner – Herbert/Günzel 1:3 (5:11, 9:11, 11:8, 13:15)