„Es läuft nicht von alleine“

Zwei Spiele muss Landesliga-Spitzenreiter Abtswind am langen Osterwochenende absolvieren. Am Samstag steht zunächst der reguläre 23. Spieltag für den Tabellenführer in Karlburg an. Am Montag erwarten sie den TSV Unterpleichfeld zum Nachholspiel der am vergangenen Samstag ausgefallenen Begegnung.

Die Ausgangslage veränderte sich seit dem torlosen Unentschieden von vor zwei Wochen gegen Haibach, denn bei einer gleichen Anzahl von Spielen haben die Abtswinder nur noch einen Vorsprung von vier Punkten auf den Verfolger Vach. Noch hält die Mannschaft von Trainer Petr Škarabela alle Möglichkeiten in der eigenen Hand, darf sich aber bis auf weiteres keine weiteren Punktverluste erlauben, sonst könnte der Konkurrent aus dem Fürther Stadtteil in Schlagweite eines Spieles aufrücken. „Nach unserem 0:0 zu Hause gegen Haibach hat sich der Druck auf uns ein Stück erhöht“, stellte der TSV-Übungsleiter zuletzt fest. Unruhig werde er deshalb allerdings noch nicht.

Nachdem die Abtswinder am vergangenen Wochenende ihr Heimspiel abgesagt hatten, absolvierten sie ein Testspiel gegen den Würzburger FV auf dessen Kunstrasenplatz. Dort waren sie zur Verärgerung ihres Trainers eine Halbzeit überhaupt nicht präsent und lagen zum Seitenwechsel mit drei Toren im Rückstand. „Als Spitzenreiter dürfen wir nicht glauben, es liefe von alleine“, kritisierte er die Leistung seiner Mannschaft, die nicht an ihre Grenzen gegangen sei, mit deutlichen Worten und ergänzte: „Ich bin froh über diese Lektion, weil wir in der Landesliga so nicht auftreten dürfen.“ Erst in der zweiten Halbzeit und nach fünf Wechseln zeigte Abtswind sein Können, so dass Daniel Hämmerlein nach einer Stunde noch das 1:3, der spätere Endstand, gelang.

Mit Karlburg und Unterpleichfeld warten zwei unterschiedliche Aufgaben auf die Abtswinder. Beide Gegner suchen derzeit allerdings nach Erfolgen. Während Karlburg nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen gelang, blieb Unterpleichfeld bei drei Unentschieden gänzlich ohne Dreier. Zusätzlich motivieren sollte den Spitzenreiter, dass sie beim 1:4 in Unterpleichfeld eine von bislang nur zwei Saisonniederlagen kassierten. Dagegen gewannen sie gegen den Vertreter des Landkreises Main-Spessart das Hinspiel zu Hause mit 3:1. Verzichten muss Škarabela am Samstag auf Daniel Endres, Christopher Lenhart, Sven Gibfried und Jona Riedel. jst