Erlach/Sulzfeld II siegt

A-Klasse Würzburg 3

SSV Kitzingen II – Bayern Kitzingen II 1:1 Dettelbach/Ortsteile II – Buchbrunn/Mainstockh. II abg. DJK Effeldorf – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 SC Schernau – FC Iphofen 1:3 SV Markt Einersheim – TSV Gerbrunn II 6:0 Dettelbach und Ortsteile II – SSV Kitzingen II abg. SV Erlach/Sulzfeld II – SV Markt Einersheim 2:1 FC Iphofen – SC Schwarzach II 8:0 SC Schernau – Bayern Kitzingen II 2:1

1. (1.) FC Iphofen 16 13 1 2 48 : 11 40 2. (4.) SV Erlach/Sulzfeld II 14 9 3 2 39 : 15 30 3. (3.) SV Markt Einersheim 14 9 1 4 33 : 19 28 4. (2.) TSV Repperndorf 13 7 4 2 34 : 19 25 5. (5.) SC Schwarzach II 16 7 3 6 28 : 38 24 6. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 12 7 2 3 28 : 18 23 7. (7.) Buchbrunn/Mainstockheim II 15 6 4 5 31 : 29 22 8. (8.) SSV Kitzingen II 13 5 3 5 26 : 23 18 9. (9.) DJK Effeldorf 15 5 2 8 22 : 27 17 10. (12.) SC Schernau 16 4 1 11 22 : 47 13 11. (10.) TSV Gerbrunn II 17 4 1 12 24 : 50 13 12. (11.) SV Sickershausen II 13 3 2 8 20 : 36 11 13. (13.) Bayern Kitzingen II 16 1 3 12 13 : 36 6

Im Verfolgerduell zwischen Erlach/Sulzfeld II und Markt Einersheim begannen die Hausherren furios. Christopher Sieber verwandelte in der 6. Spielminute einen langen Ball aus der Abwehr gekonnt zum 1:0 ins kurze Eck. In der Folge war Erlach dem Gegner überlegen. Der verdiente Lohn in der 21. Minute. Philipp Röll wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Marc Ungetüm verwandelt zur 2:0-Pausenführung für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie immer mehr, da beiden Kontrahenten das Samstagsspiel deutlich anzumerken war. „Nach unserer gelbroten Karte standen wir mit Mann und Maus in der Abwehr, aber die Gäste kamen glücklicherweise zu keiner klaren Tormöglichkeit“, so Steffen Forstner aus Erlach. Am Ende stand ein verdienter 2:1-Erfolg für den Tabellenzweiten. Schützenfest in Iphofen.

Gegen eine schwache Schwarzacher Mannschaft siegte Tabellenführer Iphofen mit 8:0-Toren. Christoph Weigand erzielte vier Tore.

SV Erlach/Sulzfeld II – SV Markt Einersheim 2:1 (2.0). Tore: 1:0 Christopher Sieber (6.)., 2.0 Marc Ungetüm (21./Foulelfmeter), 2:1 Philipp Schramm (68.). Gelb-Rot: Moritz Rein (78., Erlach).

FC Iphofen – SC Schwarzach II 8:0 (7:0). Tore: 1:0 Christoph Weigand (3.), 2:0 Lutz Ziegler (22.) 3:0 Christoph Weigand (26.), 4:0 Christoph Weigand (31.), 5:0 Christoph Weigand (34.), 6:0 Karsten Fuchs (33./Eigentor), 7:0 Oliver Iff (44.), 8:0 Lutz Ziegler (80..

SC Schernau – Bayern Kitzingen II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Herbig-Ungemach (20.), 2:0 Philipp Holzapfel (56.), 2:1 Tim Weissenberger (56.).

Die Spiele vom Samstag

SSV Kitzingen II – Bayern Kitzingen II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Tobias Böhm (55.), 1:1 Maximilian Mergenthaler (74.).

SC Schernau – FC Iphofen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Julius Straub (11.), 0:2 Sebastian Störk (37.), 1:2 Philipp Holzapfel (62.), 1:3 Oliver Iff (84.).

DJK Effeldorf – SV Erlach/Sulzfeld II 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Björn Kraener (9.), 1:1 Marc Ungetüm (40.), 1:2 Christopher Sieber (76.), 1:3 Johannes Schmitt (86.). Besonderheit: Gelb-Rot: Raphael Troll (84., Erlach)

SV Markt Einersheim – TSV Gerbrunn II 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Patrick Teufel (9.), 2:0 Thomas Volkamer (14.), 3:0 Patrick Teufel (28.), 4:0 Tobias Zehnder (41.), 5:0 Patrick Teufel (51.), 6:0 Florian Ittner (60.)..