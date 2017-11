Emotionales und hitziges Spiel in Aub

A-Klasse Würzburg 2

SpVgg Gülchsheim II – SV Gaukönigshofen abg. SV Tückelhausen/Hohestadt – FC Kirchheim 4:1 TSV Aub – ASV Ippesheim 4:2 SV-DJK Gaubüttelbrunn – SV Kleinochsenfurt 3:1 TSV Frickenhausen – SV Fuchsstadt/Albertshausen 1:0 FC Gollhofen – FC Eibelstadt II abg. FC Winterhausen – SV Bütthard II abg.

1. (2.) TSV Aub 14 8 3 3 31 : 21 27 2. (1.) FC Gollhofen 13 8 2 3 36 : 20 26 3. (3.) SV Tückelhausen/Hohestadt 14 7 4 3 35 : 21 25 4. (5.) TSV Frickenhausen 14 7 2 5 24 : 22 23 5. (11.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 14 6 2 6 30 : 28 20 6. (4.) SV Kleinochsenfurt 14 6 2 6 30 : 31 20 7. (6.) FC Winterhausen 12 5 4 3 26 : 21 19 8. (8.) SV Gaukönigshofen 13 5 4 4 18 : 15 19 9. (7.) FC Kirchheim 12 6 1 5 23 : 23 19 10. (9.) SV Bütthard II 12 5 3 4 22 : 33 18 11. (10.) ASV Ippesheim 13 5 2 6 24 : 19 17 12. (12.) SpVgg Gülchsheim II 12 1 8 3 14 : 22 11 13. (13.) FC Eibelstadt II 13 2 3 8 21 : 32 9 14. (14.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 14 0 2 12 10 : 36 2

Im Gauderby zwischen dem TSV Aub und dem ASV Ippesheim ging es vor über 100 Zuschauern emotional hoch her. Die Gastgeber gingen zwar nach 13 Minuten durch einen umstrittenen Foulelfmeter durch Kastriot Krasniqi mit 1:0 in Führung. Doch in der Folgezeit zeigte Ippesheim seine Stärken.

Läuferisch und kampfstark setzte man den Tabellenzweiten unter Druck. Mit einer überraschenden 2:1-Führung für den ASV ging es in die Halbzeit. „Ich sagte meinen Jungs nicht viel. Nur: ihr seit die bessere Mannschaft. Geht raus und zeigt dies“, so Aubs Trainer Christopher Dietl nach dem Spiel. „Sie haben dann ihr bestes Saisonspiel in den zweiten 45 Minuten absolviert“, so ein überglücklicher Dietl. Denn der TSV spielt nun tatsächlich groß auf. Besonders der zweifache Torschütze Mohamed Abdi Dalmar konnte immer wieder seine Gefährlichkeit zeigen.

Einen unnötigen Abschluss gab es für den Ippesheimer Jochen Nagler. Nachdem er gerade 15 Minuten auf dem Platz stand, musste er nach einem Frustfoul diesen mit einer Roten karte wieder verlassen.

Aufsteiger Frickenhausen verkrampfte gegen den Letzten aus Fuchsstadt total. Erst ein Foulelfmeter kurz vor Spielende entschied die Partie zugunsten der Gastgeber.

SV Tückelhausen/Hohestadt – FC Kirchheim 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Julian Fries (11.), 2:0 Julian Fries (30.), 3:0 Merlin Heß (36.), 4:0 Kevin Heß (58.), 4:1 Johannes Hümpfner (73.).

TSV Aub – ASV Ippesheim 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Kastriot Krasniqi (13./Foulelfmeter), 1:1 Martin Lilli (24.), 1:2 Christian Frischat (40./Eigentor), 2:2 Kastriot Krasniqi (48.), 3:2 Mohamed Abdi Dalmar (49.), 4:2 Mohamed Abdi Dalmar (67.). Besonderheit: Rote karte für Jochen Nagler (85./ASV).

DJK-SV Gaubüttelbrunn – SV Kleinochsenfurt 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Erturul Enel (20.), 1:1 Joschka Schwertberger (59.). 2:1 Florian Schebler (89.). 3:1 Frederic Schwertberger (90.+3/Foulelfmeter)

TSV Frickenhausen – SV Fuchsstadt/Albertshausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Philipp Meintzinger (81./Foulelfmeter).