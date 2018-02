Einseitiges Spitzenspiel

Tischtennis (wro)

2. Bezirksliga Ost Männer

TSV Waigolshausen – SpVgg Hambach 9:3 TV Dettelbach – VfL Niederwerrn 9:5 TSV Waigolshausen – SC Heuchelhof II 8:8

1. (1.) TV Poppenlauer 13 13 0 0 117 : 26 26 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 14 12 1 1 123 : 50 25 : 3 3. (3.) TV Ochsenfurt II 12 9 0 3 90 : 57 18 : 6 4. (4.) TV Etwashausen II 12 7 1 4 83 : 77 15 : 9 5. (5.) TSV Waigolshausen 14 7 1 6 102 : 92 15 : 13 6. (6.) SC Heuchelhof II 13 5 3 5 88 : 87 13 : 13 7. (7.) TV Dettelbach 13 5 3 5 86 : 92 13 : 13 8. (8.) SpVgg Hambach 14 4 2 8 79 : 106 10 : 18 9. (9.) TSV Rottendorf 13 2 2 9 54 : 109 6 : 20 10. (10.) SV Kürnach 14 1 1 12 50 : 122 3 : 25 11. (11.) VfL Niederwerrn 14 0 2 12 70 : 124 2 : 26

TV Dettelbach – VfL Niederwerrn 9:5 (32:27)

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto können die Dettelbacher der Restrunde, in der sie noch sieben Spiele absolvieren müssen, beruhigt entgegensehen. Allerdings war der Pflichtsieg umkämpfter als er im Vorfeld zu erwarten war. Von den 14 Spielen endeten nur drei in drei Sätzen. Der Rest ging in die „Verlängerung“, sechs davon sogar in den fünften Durchgang, von denen vier an die Dettelbacher gingen.

Dettelbach: Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Johannes Weimann/Peter Dill 1, Unger 2, Knorr 1, Simon Keller 1, Dill 2, Jürgen Friedlein 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TG Heidingsfeld II – DJK Astheim 9:1 TTC Sand – DJK Happertshausen 9:0

1. (1.) TG Heidingsfeld II 13 13 0 0 117 : 28 26 : 0 2. (2.) DJK Astheim 11 9 0 2 86 : 41 18 : 4 3. (3.) TTC Sand 13 9 0 4 98 : 61 18 : 8 4. (4.) TTC Kerbfeld 13 7 0 6 83 : 77 14 : 12 5. (5.) TSV Albertshofen 11 5 1 5 68 : 70 11 : 11 6. (6.) SV-DJK Sommerach 9 4 1 4 63 : 58 9 : 9 7. (7.) TV Etwashausen III 10 4 1 5 65 : 74 9 : 11 8. (8.) SV Kleinmünster 13 2 2 9 63 : 109 6 : 20 9. (9.) FC Knetzgau 11 2 1 8 45 : 86 5 : 17 10. (10.) DJK Happertshausen 12 0 0 12 24 : 108 0 : 24

TG Heidingsfeld II – DJK Astheim 9:1 (29:9)

Ohne sein Spitzenpaarkreuz war Tabellenzweiter Astheim beim ungeschlagenen Spitzenreiter chancenlos. So wurde aus dem tabellarischen Spitzenspiel eine einseitige Angelegenheit, die nach zwei Stunden ihren überlegenen Sieger hatte.

Astheim: Thomas Martin/Simon Hufnagel 1.