Eine eindrucksvolle Vorstellung

SC Höchstadt/A. – SK Klingenberg 1,0 : 7,0 SF Sailauf – PTSV SK Hof 6,5 : 1,5 SK Bad Neustadt – SV Stetten 2,0 : 6,0 TSV Rottendorf – SC Kitzingen 05 1,0 : 7,0 Kronacher SK – FC Marktleuthen 3,0 : 5,0

1. (1.) SK Klingenberg 8 7 1 0 45,5 15 2. (2.) SC Kitzingen 05 8 6 0 2 43,0 12 3. (3.) FC Marktleuthen 8 5 2 1 35,0 12 4. (4.) TSV Rottendorf 8 3 3 2 34,0 9 5. (7.) SV Stetten 8 3 2 3 36,0 8 6. (6.) Kronacher SK 8 3 2 3 30,0 8 7. (5.) SC Höchstadt/A. 8 3 2 3 28,5 8 8. (8.) SF Sailauf 8 2 1 5 29,5 5 9. (9.) SK Bad Neustadt 8 1 1 6 22,5 3 10. (10.) PTSV SK Hof 8 0 0 8 16,0 0

Mit einem deutlichen Derby-Sieg kehrten die Kitzinger aus Rottendorf zurück und haben nun gute Chancen, sich den zweiten Tabellenplatz holen.

Beide Kontrahenten mussten jeweils einen Stammspieler ersetzen. So gab es am achten Brett ein Duell der Reservisten. Tobias Volkamer kam auf Kitzinger Seite zu seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft. Zur Überraschung aller war ausgerechnet er es, der für die Kitzinger Führung gegen Schäflein sorgte. Mit seiner typischen Zähigkeit wehrte er die gegnerischen Angriffsversuche ab und nutzte die erste grobe Nachlässigkeit des Rottendorfers konsequent zum Materialgewinn aus. Der Gegner gab sofort auf (1:0).

Georg Kwossek lehnte ein frühzeitiges Remisangebot des Ex-Kitzingers Günter Schmitt ab, geriet aber dann aufgrund einer Fehleinschätzung in eine schwierige Stellung. Aktive Verteidigung und ungenaues Spiel des Gegners ermöglichten aber nach drei Stunden den Ausgleich. Folgerichtig trennten sich die Kontrahenten mit Remis (1,5:0,5).

Spitzenbrett Alparslan Yalcin hatte es mit dem äußerst erfahrenen IM Peter Ostermeyer – in den späten fünfziger Jahren in Kitzingen schachlich aktiv – zu tun und brachte diesen durch aggressives Spiel an den Rand einer Niederlage. Es schien aber, als unterschätzte der Kitzinger seine Möglichkeiten und nachdem er mehrmals Gewinnfortsetzungen ausließ, verflachte die Stellung zum Remis (2,0:1,0).

Matthias Basel sammelte aus der Eröffnung nach und nach Vorteile ein und hätte gegen Christoph Sonnenberg mehrfach den entscheidenden Treffer setzen können. In der Zeitnotphase griff er jedoch daneben. Der Gegner ließ diesen Fehler aber ungeahndet, so dass doch den vollen Punkt einstrich (3,0:1,0).

Karl-Heinz Kannenberg spielte gegen Heiko Richter wieder einmal seine große Stärke in technischen Stellungen aus. Leichte Vorteile verdichtete er durch zähes Lavieren im Endspiel immer mehr und demonstrierte ausgezeichnete Endspielfertigkeiten. Der Rottendorfer ließ sich schließlich mattsetzen (4,0:1,0).

Ebenfalls ausgefeilte Endspieltechnik war bei Istok Ferlan gefragt. Er hatte gegen Andrey Bobrov im Mittelspiel einen Mehrbauern herausgearbeitet und wickelte schließlich in ein gewonnenes Turmendspiel ab, das er trotz zäher Verteidigung des Gegners souverän nach Hause brachte (5,0:1,0).

Alexander Kliche musste ebenfalls fast fünf Stunden hart arbeiten. Nachdem sein schwerer Fehler von Matthias Königer nicht ausgenutzt wurde, setzte der Kitzinger an Brett 2 den Rottendorfer mit feinem strategischen Gespür permanent unter Druck und vergrößerte seinen Vorteil Zug um Zug. Das Leichtfigurenendspiel führte er sicher zum Sieg (6,0:1,0).

Konstantin Kunz lieferte sich mit Tom Haasner einen harten positionellen Kampf. Der Rottendorfer spielte auf Sieg, Kunz gelang es aber jederzeit, die Stellung im dynamischen Gleichgewicht zu halten. In der Schlussphase spielte der Kitzinger Mannschaftssenior seine ganze Routine aus, kam in gegnerischer Zeitnot zum Gegenangriff, in dem sich der Gegner schließlich verzettelte und frustriert aufgab (7,0:1,0).

