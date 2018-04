Eine Rettung mit den letzten Schüssen

Die Ausgangslage vor dem letzten Wettkampf in der Bayernliga Nordwest war für die Luftpistolenschützen der SG Großlangheim nicht gerade vielversprechend. „Nachdem wir morgens gegen Diespeck gewonnen hatten, dachten wir, na ja, das wird's dann wohl gewesen sein, denn noch nie waren uns in der Bayernliga zwei Siege an einem Wettkampftag gelungen“, sagt Sebastian Will. Doch sie überraschten sich mit dem 3:2-Sieg im entscheidenden Duell über den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, die KPSG Zirndorf, selbst.

Erfolg am seidenen Faden

Mit dem Sieg im einzigen Heimkampf über den VfL Veitsbronn hatten sich die Großlangheimer nach einer mickrigen Ausbeute die Chance auf den Klassenverbleib bewahrt. Im mittelfränkischen Pfeifferhütte wiesen am Vormittag die Gastgeber die Zirndorfer in die Schranken, während das sportliche Überleben der Großlangheimer am seidenen Faden hing. Denn sie taten sich gegen den Tabellenletzten von der SG Diespeck schwer und mussten bei nur 1748 Ringen froh sein, nicht im Abstiegsstrudel versunken zu sein.

Markus Richter musste nach guten 352 Ringen auf Position vier ins Stechen mit dem Diespecker Jürgen Ulbrich. Dort glänzte Richter im wichtigen Moment mit einem Zehner, aber Ulbrich blieb gleichauf mit ebenfalls einem Zehner.

Im zweiten Nachsitzen kam Markus Richter auf neun Ringe, während sein Diespecker Gegner mit einem Sechser einbrach. Und damit war der Weg frei zum 3:2-Sieg der Großlangheimer. Der Sieg sollte den Jungs um Mannschaftsführer Christian Winkler einen Schub geben, doch wegen eben jenes Fluchs, in mehreren Bayernliga-Jahren nie einen Doppelsieg eingefahren zu haben, war von Euphorie nichts zu spüren.

„Wir wussten aber auch, dass ein Abstieg normal gewesen wäre, denn bis auf eine Ausnahme mussten wir Großlangheimer immer nach nur einer Saison wieder absteigen“, ordnete Sebastian Will die Situation richtig ein. Neben Markus Richter und Erich Appold war auf Philipp Ackermann Verlass, der den entscheidenden Einzelpunkt beisteuerte.

Gegen Zirndorf berappelten sich die Großlangheimer am Nachmittag zumindest auf Normalform mit 40 mehr erzielten Ringen gegenüber der Begegnung mit Diespeck. Erich Appold steigerte sich auf Position fünf auf starke 358 Ringe – nach nur 337 Ringen am Morgen. Sebastian Will verlor an diesem Tag als einziger seiner Mannschaft beide Duelle, während Markus Richter und Erich Appold auf den Positionen vier und fünf gleich zweifach erfolgreich waren. „Die hinteren Positionen waren schon immer unsere Stärke“, sagte Christian Winkler schon zu Saisonbeginn über das einzige Pfund, mit dem seine Mannschaft würde wuchern können.

Die Setzliste für die kommende Saison, die sich aus den Leistungen der beendeten Saison ergibt, lässt erkennen, dass die Großlangheimer kein großes Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft aufweisen. Die Nummer eins Sebastian Will kam im Durchschnitt auf 362,6 Ringe. Es folgen Philipp Ackermann (359,3), Christian Winkler (358,7), Markus Richter (354,8) und Erich Appold (348). Winkler holte nach Richter und Appold den dritten Mannschaftspunkt zum 3:2-Sieg, mit dem sich die Schützen vom Kiliansberg auf den letzten Drücker retteten und die Zirndorfer gleichzeitig in die Mittelfrankenliga schickten.

Gedränge in der Abstiegszone

Wie eng es in der Bayernliga Nordwest zuging, zeigte die Abschlusstabelle, in der von Veitsbronn auf Platz vier bis zu Zirndorf auf dem Abstiegsplatz sieben nur vier Punkte Abstand sind und die letzten vier Mannschaften der Tabelle allesamt 31:39 Einzelpunkte aufweisen. „Natürlich waren die Erleichterung und Freude bei uns groß darüber, dass wir es gerade noch geschafft hatten“, erzählt Sebastian Winkler.

Jetzt ist die Spannung bei den Großlangheimern etwas abgefallen, aber trotzdem müssen sie jetzt schon perspektivisch an die kommende Saison denken. Denn da Markus Richter beruflich und familiär ziemlich eingespannt ist, wird er ein Jahr Pause einlegen. Damit ist ab sofort eine Position in der Stammbesetzung frei und beschert ein Vakuum, das nicht so einfach aus der Welt zu schaffen ist.

Denn Matthias Will und Simone Voit haben in der abgelaufenen Saison je einmal ausgeholfen, aber es ist ungewiss, ob sie für die Stammbesetzung bereit stehen. Auch der Name Klaus Henke wird genannt – „aber vielleicht bekommen wir auch von außerhalb Verstärkung“, so Sebastian Will.