Eine Niederlage zum Abschluss

TV Marktheidenfeld III – Sennfeld/Bergrheinfeld 7:1 TV Ochsenfurt II – BC Bad Königshofen 3:5 TG Veitshöchheim II – TG Heidingsfeld 2:6

1. (1.) TV Ochsenfurt 14 11 2 1 88 : 24 24 : 4 2. (2.) TV Marktheidenfeld III 14 11 1 2 86 : 26 23 : 5 3. (3.) TG Heidingsfeld 14 9 0 5 69 : 43 18 : 10 4. (4.) BC Bad Königshofen 14 8 1 5 57 : 55 17 : 11 5. (5.) TG Veitshöchheim II 14 6 1 7 48 : 64 13 : 15 6. (6.) TV Ochsenfurt II 14 4 2 8 41 : 71 10 : 18 7. (7.) Sennfeld/Bergrheinfeld 14 2 3 9 36 : 76 7 : 21 8. (8.) TV Unterdürrbach II 14 0 0 14 23 : 89 0 : 28

TV Ochsenfurt II – BC Bad Königshofen 3:5 (6:11)

Am letzten Spieltag der Saison empfing die zweite Ochsenfurter Mannschaft Bad Königshofen. Obwohl das Spiel für keine der Mannschaften Auswirkungen auf die Tabellensituation hatte, wurde es am Ende ein knappes und spannendes Spiel. Die Badestädter reisten nur mit einer Dame an, weshalb schon vorab zwei Punkte an die Ochsenfurter gingen. Während das zweite Herrendoppel mit Tim Barthel und Sebastian Stühler, der als Jugendspieler sein Bezirksoberliga-Debüt feierte, verloren wurde, ging das erste Herrendoppel (Philipp Kraft/Stephan Stadelmann) nur denkbar knapp an die Gäste (19:21, 21:23). So mussten die Einzel über den Ausgang des Spiels entscheiden. Tim Barthel gewann das zweite in drei Sätzen gewinnen. Die restlichen Einzel gingen jedoch an die Gegner. Als Tabellensechster hatte sich die Ochsenfurter Reserve den Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.