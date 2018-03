Ein vierfacher Torschütze für Geiselwind

A-Klasse 4 Schweinfurt

Unterspiesheim II – TSV Abtswind III/Feuerbach 2:2 SV Stammheim II – Altenschönbach/Siegendorf 2:1 VfL Volkach II – FC Fahr abg. FV Dingolshausen – SV Rügshofen 0:2 TSV Geiselwind – FC Gerolzhofen/Michelau II 5:2 Ebrach/Großgressingen – SG Klein-/Großlangheim abg.

1. (1.) SG Rimbach/Lülsfeld 14 12 0 2 51 : 18 36 2. (2.) SG Klein-/Großlangheim 14 9 0 5 45 : 23 27 3. (3.) FC Fahr 12 8 2 2 32 : 16 26 4. (5.) TSV Geiselwind 14 8 1 5 41 : 28 25 5. (4.) FV Dingolshausen 15 8 1 6 31 : 24 25 6. (7.) SV Stammheim II 15 7 1 7 26 : 36 22 7. (6.) VfL Volkach II 15 6 2 7 33 : 32 20 8. (8.) SV Rügshofen 14 6 2 6 17 : 21 20 9. (9.) TSV Abtswind III/Feuerbach 13 5 2 6 25 : 33 17 10. (11.) SV-DJK Unterspiesheim II 14 3 4 7 26 : 32 13 11. (10.) FC Gerolzhofen/Michelau II 15 3 4 8 24 : 42 13 12. (12.) SC Ebrach/Großgressingen 13 2 5 6 20 : 33 11 13. (13.) Altenschönbach/Siegendorf 14 1 2 11 18 : 51 5

In einem umkämpften, aber doch fairen Derby sichert sich Rügshofen drei Punkte in Dingolshausen. SV-Trainer Timo Geißler zeigte sich zufrieden. Seine Elf hätte ihre Gelegenheiten konsequent genutzt, während beim Gegner der letzte Pass nicht gelingen wollte. Da halfen auch die beiden späten Ampelkarten gegen die Gäste nichts. Die unterlegenen Dingolshäuser verpassen damit den vorläufigen Sprung auf Platz zwei.

Erleichtert zeigte sich Geiselwinds Sportleiter Oliver Hofrichter, dass überhaupt mal wieder Fußball gespielt werden konnte. Besonders erfreulich war dann auch das Ergebnis. Mit 5:2 schickte der TSV die Reserve aus Gerolzhofen wieder nach Hause. Die konnte zwar die frühe Führung der Heimelf noch ausgleichen und in der Schlussphase auf 3:2 verkürzen, letztlich war die TSV-Offensive aber zu stark. Dabei stach besonders Robert Opremcak hervor, dem vier Treffer gelangen. Mit dem Sieg bleibt Geiselwind in Lauerstellung und darf zumindest noch auf Platz zwei hoffen. „Jedenfalls wäre es definitiv zu früh, die Saison bereits austrudeln zu lassen“, so Hofrichter.

SV-DJK Unterspiesheim II – TSV Abtswind III/FC Feuerbach 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Thomas Schranz (16.), 2:0 Felix Dusel (17.), 2:1 Michael Ludwig (18.), 2:2 Daniel Eberhardt (72., Foulelfmeter).

SV Stammheim II – SV Altenschönbach/Siegendorf 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Stefan Stöckinger (2.), 1:1 Dieter Wirsching (27.), 2:1 Rainer Ziegler (64.).

FV Dingolshausen – SV Rügshofen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Krämer (9.), 0:2 Thomas Hahn (76.). Gelb-Rot: Kevin Weinbeer (Rügshofen, 75., Ballwegschlagen), Thomas Hahn (Rügshofen, 90., wiederholtes Foulspiel).

TSV Geiselwind – FC Gerolzhofen II/DJK Michelau 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Robert Opremcak (1.), 1:1 Marvin Erhard (3.), 2:1 Robert Opremcak (32.), 3:1 Christof Hagen (43.), 3:2 Marcel Russ (77.), 4:2 Robert Opremcak (80.), 5:2 Robert Opremcak (82.).