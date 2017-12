Ein kritischer Geist, gnadenlos ehrlich

Karlheinz Rost: Geboren am 14. Januar 1945 in Leipzig. Der 72-Jährige ist gelernter Schlosser und nach einem Studium an der Hochschule in Leipzig seit 1976 auch diplomierter Sportwissenschaftler. Nachdem sein Ausreiseantrag genehmigt worden war, siedelte er am 21. März 1986 in die Bundesrepublik über.

Sportliche Erfolge: In 102 Spielen für die Nationalmannschaft der DDR gelangen Rost 339 Tore. Sportlicher Höhepunkt war der Gewinn der Vizeweltmeisterschaft 1970. Der Sachse war in seiner Zeit einer der besten halblinken Rückraumakteure der Welt, er wurde bei der WM in Frankreich auch Torschützenkönig.

Stationen: In seiner besten Zeit spielte Karlheinz Rost für den SC Leipzig. Auch als Spieler und Trainer in Eisenach verbrachte er ein paar erfolgreiche Jahre. Im Westen der Republik trainierte Rost den HSC Bad Neustadt, die TG Kitzingen oder den TV Rothenburg, später den TSV Münnerstadt und TV Gerolzhofen.