Ein Rücktritt vom Rücktritt

Tim Steinruck (29) wird in der Saison 2018/19 Nachfolger von Roland Pawellek (30) als Trainer des FC Eibelstadt II. Steinruck ist seit vier Jahren eine feste Größe der ersten Mannschaft, hatte sich beim Qualifikationsturnier zur Hallen-Kreismeisterschaft aber so schwer am Knie verletzt, dass eine Rückkehr nicht absehbar oder vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist. Nun bleibt er dem Verein ab der Saison 18/19 als Verantwortlicher der Reserve an der Seitenlinie erhalten. Nach dieser Personalie hat auch Fabian Gärtner (32) grünes Licht für ein weiteres Jahr als Trainer der ersten Mannschaft gegeben. Mit Marco Hess (34) bleibt auch dessen Co-Trainer an Bord. Roland Pawellek wird weiterhin als Sportleiter in Eibelstadt tätig sein.

Sven Fischer (42) beendet nach eineinhalb Spielzeiten zum Saisonende seine Trainer-Tätigkeit beim mittelfränkischen Fußball-A-Klassisten RSV Sugenheim. Der ehemalige Co-Trainer von Bayern Kitzingen II und verantwortliche Trainer des SV Erlach sucht angesichts der immer dünner werdenden Sugenheimer Personaldecke eine neue Herausforderung.

Christian Schömig (26) übernimmt in der neuen Saison das Spielertrainer-Amt beim Fußball-Kreisklassisten SG Seinsheim/Nenzenheim. Dort löst der aktuelle Spieler des TSV Biebelried Tobias Schmidt (36) ab, der zur SpVgg Gülchsheim zurückkehren wird.

Pascal Bloemer (34) hat für den Würzburger FV und die TG Höchberg über 200 Treffer erzielt. Wegen anhaltender Knieprobleme hatte er seine Karriere vor wenigen Monaten beendet. Nun gab der SV Erlenbach die Verpflichtung des Angreifers für die neue Saison bekannt. Beim Kreisligisten soll Bloemer als spielender Co-Trainer fungieren. Ausschlaggebend für den Rücktritt vom Rücktritt war, dass ein Regensburger Facharzt ihm eröffnete, weiter Fußball spielen zu können, wenn er seinen Körper durch Physiotherapie und Krafttraining in entsprechenden Zustand bringe. Der Kontakt nach Erlenbach kam durch seinen früheren Höchberger Mannschaftskollegen Andreas Kirchner zustande, der kommende Saison den SVE als Spielertrainer übernehmen wird.