Ein Kitzinger Verteidiger in Torlaune

U19 Bezirksoberliga

JFG Kreis Würzburg Südwest – JFG Hochspessart 2:0 TSV Großbardorf – DJK-TuS Leider abg. FC Sand – SV Heidingsfeld 3:3 SSV Kitzingen – VfR Goldbach 3:2 (SG) FC 06 Bad Kissingen – TSV Bergrheinfeld 1:2 TSV/DJK Wiesentheid – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:2

1. (1.) TSV Großbardorf 11 9 2 0 40 : 11 29 2. (2.) FC Sand 13 9 1 3 30 : 14 28 3. (3.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 11 8 1 2 32 : 17 25 4. (5.) JFG Kreis Würzburg Südwest 13 7 3 3 27 : 17 24 5. (6.) TSV Bergrheinfeld 13 8 0 5 24 : 20 24 6. (4.) DJK-TuS Leider 12 7 1 4 29 : 20 22 7. (7.) SV Heidingsfeld 13 6 2 5 22 : 24 20 8. (8.) SSV Kitzingen 13 5 3 5 20 : 24 18 9. (9.) TSV/DJK Wiesentheid 13 3 1 9 22 : 32 10 10. (10.) VfR Goldbach 13 3 0 10 15 : 37 9 11. (11.) (SG) FC 06 Bad Kissingen 13 2 1 10 20 : 29 7 12. (12.) JFG Hochspessart 12 0 1 11 7 : 43 1

SSV Kitzingen – VfR Goldbach 3:2 (0:1). Zum Auftakt durfte sich Kitzingens Nachwuchs über einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf freuen. Gegen Goldbach fehlte dem SSV der verletzte Torjäger Vincent Held. Dabei entwickelte sich zunächst ein behäbiges Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. In der 43. Minute ging Goldbach überraschenderweise durch ein Freistoßtor in Führung.

Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigten sich die Kitzinger entschlossener. Die taktische Umstellung von Trainer Dominik Held erwies sich zudem als Glücksgriff. Er beorderte Innenverteidiger Jan Kleinschrodt mit in den Angriff, was sich nach 64 Minuten auszahlte. Kleinschrodt köpfte nach Maßflanke Kevin Brandmanns den Ball zum Ausgleich ins Tor. Fünf Minuten später luchste Kleinschrodt einem Goldbacher den Ball im Strafraum ab – und traf mit einem satten Schuss unter die Latte zum 2:1.

Nach Luca Fischers Freistoß-Hammer aus 35 Metern zum 3:1 schien die Partie gelaufen. Doch die Rote Karte gegen Maxi Mergenthaler nach einem Missverständnis zwischen Schiedsrichter- und SSV-Trainerteam in Folge einer Fünfminuten-Zeitstrafe brachte noch einmal unnötig Hektik ins Spiel. Die Goldbacher verkürzten auf 2:3, aber der SSV brachte den Vorsprung über die Runden.

Tore: 0:1 Doganay Bingol (43., Freistoß), 1:1 Jan Kleinschrodt (64.), 2:1 Jan Kleinschrodt (69.), 3:1 Luca Fischer (80.), 3:2 Simon Hufschmid (84.).

TSV/DJK Wiesentheid – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:2 (0:2). Besser zurecht kamen auf dem kleinen Ausweichplatz in Wiesentheid die Gäste. Sie schlossen hinten die Reihen und spielten schnörkellos mit langen Pässen. „Wir sind in Schönheit gestorben und haben zu viel klein-klein gespielt“, monierte Wiesentheids Trainer Helmut Helbich. Ein aus seiner Sicht umstrittener Elfmeter brachte den Gast früh in Vorteil. Kurz darauf erkämpfte sich TSV/DJK-Akteur Modou Faye im gegnerischen Strafraum den Ball, schoss aber neben das Tor.

Minuten später kassierte die Heimelf das 0:2, als Hösbachs Moritz Kunkel einen Abschlag von Torwart Jung direkt nahm und aus der Distanz traf. Im zweiten Durchgang machte Wiesentheid mehr Druck. Martin Grießmann gelang per Elfmeter der späte Anschluss. Danach klärte ein SpVgg-Verteidiger auf der eigenen Torlinie. Schließlich scheiterte Martin Grießmann mit einem Freistoß am Lattenkreuz (88.).

Tore: 0:1, 0:2 Moritz Kunkel (19., 39., Foulelfmeter), 1:2 Martin Grießmann (84., Foulelfmeter).