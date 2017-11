Ein Held nicht nur im Organisieren

Der Volkacher Julian Wiederer darf sich über eine Reise nach Barcelona freuen. Es ist der Preis, den der 24-Jährige als Sieger beim Projekt „Fußballhelden 2017 – Aktion Junges Ehrenamt“ des bayerischen Fußball-Verbandes gewonnen hat. Wiederer wurde als einer von 24 Nachwuchs-Funktionären in Bayern bei einer Feierstunde im Stadion in Regensburg ausgezeichnet. Dort durften sich die Preisträger später von einer VIP-Loge aus noch das Zweitligaspiel zwischen Regensburg und Greuther Fürth live anschauen.

Am Festtag selber wurden alle Geehrten vorgestellt – und ihre Leistungen, für die sie ihren Preis erhielten. Dabei nutzte der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), Rainer Koch, die Gelegenheit, sich bei den jungen Menschen zu bedanken. Er hob in seiner Ansprache den Wert und die Bedeutung des Ehrenamtes hervor. „Das war interessant und sehr gut organisiert“, sagt Julian Wiederer. Der BFV richtet sich mit seinem Preis an besonders engagierte Vereinsmitarbeiter unter dreißig Jahren. Wiederer hatte nicht gewusst, dass der Ehrenamtsbeauftragte des VfL Volkach, Jürgen Hofmann, ihn vorgeschlagen hatte.

Der 24-Jährige erhielt nun die Auszeichnung, weil er sich schon in jungen Jahren als Trainer und Betreuer um den Nachwuchs des VfL verdient gemacht hat. Er organisiert dort maßgeblich ein Fußball-Camp für Kinder, das seit 2015 jeweils an drei Tagen in den Pfingstferien stattfindet. Um die dreißig Kinder von fünf bis vierzehn Jahren werden hier von Mitarbeitern des Klubs quasi rundum betreut. Angefangen mit der Werbung, erledigt Wiederer einen Großteil der Arbeiten im Vorfeld. An allen drei Tagen ist er zudem als Trainer auf dem Sportplatz im Einsatz.

„Ich organisiere gern, übernehme auch gern Verantwortung“, sagt Wiederer. Der Antrieb für ihn sei die Freude und die Dankbarkeit der Kinder, wenn man ihnen im Fußball einiges beibringe oder sie oft nur motiviere. Zusammen mit Johannes Unger und Christian Höhn spricht er jüngere Kicker aus der Abteilung an, ob sie beim Camp mithelfen. Nach etwas Überzeugungsarbeit ließen sich einige als Betreuer für die Vereinsfreizeit gewinnen. Und mancher der Angesprochenen habe danach auch einen Betreuerposten beim Verein übernommen. Wiederer selbst hat mit 17 Jahren als Trainer im Nachwuchs des VfL Volkach begonnen. Kurz darauf erwarb er die C-Trainerlizenz, wobei der Verein die Kosten dafür trug.

Die U17-Junioren trainierte er solange, bis er wegen seines Studiums während der Woche nicht mehr in Volkach sein konnte. Dazu übernahm der junge Fußballer der ersten Mannschaft die Funktion des Medienverantwortlichen im Verein und half maßgeblich bei der Neugestaltung des Internet-Auftritts des VfL mit.

Als Trainer in seinem Heimatverein mitzumischen ist für ihn im Moment nicht möglich. In Stuttgart studiert er, Fachrichtung Fahrzeugtechnik mit dem Schwerpunkt automatisiertes Fahren. Derzeit macht er seine Masterarbeit in Ulm. Am Wochenende kommt er regelmäßig nach Hause: wegen der Freundin und wegen des Fußballs. Er zählt zu den Stützen der im Sommer in die Kreisliga aufgestiegenen Mannschaft. Was ihm der VfL bedeutet? „Ich mag den Verein und bin in ihm groß geworden. Ich helfe auch mit, im Moment eben über das Internet.“

Ein Stück weit geprägt in Sachen Vereinsarbeit hat ihn wohl sein Vater Reiner. „Als ich mit sieben Jahren als Fußballer in den Verein kam, war er mit Jürgen Hofmann mein Trainer. Später saß mein Vater auch im Vorstand. Wenn man so lange im Verein ist, kennt man beinahe jeden Grashalm.“ Mit Freude registriert Julian Wiederer den aktuellen Aufschwung im Volkacher Fußball. Trotz der Konkurrenz von Handball und Volleyball im Ort hat der Verein jede Altersstufe besetzt – zum Teil mit Spielgemeinschaften.

Gerne werde er sich auch in Zukunft im Verein einbringen, wenn es sein Beruf erlaubt. Jetzt ist er erst einmal gespannt auf die Reise nach Barcelona, die er gewonnen hat. Im Mai geht es für ihn mit den anderen Preisträgern dorthin. Mit den Gleichgesinnten kann er bis dahin Kontakt halten: Bei der Ehrung haben sie eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe eingerichtet.