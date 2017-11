Ein Derby mit Geschmack

Der SV Michelfeld trifft in einem Handball-Punktspiel auf die erste Mannschaft des TSV Rödelsee: Was noch vor zwei Jahren undenkbar gewesen wäre, ist an diesem Samstag Realität. Und nicht nur das – die beiden noch ohne Punktverlust ausgekommenen Mannschaften bestreiten das Spitzenspiel in der Bezirksoberliga. Vier Spielklassen lagen noch im Herbst 2015 zwischen den Klubs, ehe die Rödelseer den Weg nach unten antraten. Im Sommer 2016 ist in Ma-ximilian Häckner ein Rödelseer, der den gesamten Aufschwung des TSV miterlebt hat, als Spielertrainer zum SV Michelfeld gewechselt. Die Mannschaft wurde daraufhin Meister, stieg auf und misst sich nun mit dem TSV Rödelsee.

„Nach dem Verlauf dieser Runde überrascht mich keines von beiden“, meint Rödelsees Spielertrainer Radovan Suchy. Ihn erstaune eher, dass die Michelfelder in ihrem neuen Umfeld so dominant und konstant mit sechs Siegen am Stück gestartet sind. Die Michelfelder seien nicht schlecht, sie haben nach Suchys Ansicht mit Do-minic Faustmann am Kreis und Kai Roth im Tor zwei wertvolle Neulinge, „dazu komme mit Häckner ein ganz erfahrener Akteur“. Das könne vieles ausmachen, sagt Suchy. Seine Rödelseer spielten schon voriges Jahr als Vierter der Bezirksoberliga eine gute Rolle.

Ist die Liga schwächer?

Suchy relativiert das momentane Überraschungs-Duo an der Tabellenspitze etwas. Das Niveau der Bezirksoberliga sei in dieser Spielzeit um einiges schwächer, auch deshalb würden beide da vorne stehen. Meister Marktsteft ist weg, die vorige Runde starken Reserveteams höherklassiger Vereine wie Rimpar, Lohr und Waldbüttelbrunn hätten diesmal Probleme. „Wenn du ein bisschen Qualität hast, musst du da oben stehen“, sagt der 40-jährige Slowake. Dass er nun mit Maxi Häckner einen seiner ehemaligen Schützling als Gegner hat, „damit habe ich kein Problem. Das hatte ich schon oft.“ Als ganz normales Spiel sieht er das Treffen an diesem Samstag, zu dem sicher viele Zuschauer in Marktstefts Sporthalle zu erwarten seien. „Darauf freuen sich alle. Es ist ein Derby, das Geschmack hat, weil bisher in der Runde noch keiner verloren hat“, sagt Radovan Suchy.

Sein Gegenüber Maximilian Häckner kann das nur bestätigen. „Das ist auf jeden Fall etwas anderes. Beim Gegner sind viele meiner Kumpels, mit denen ich in der Jugend gespielt habe. Dazu habe ich mit Rado oder Thomas Paul immer noch eine sehr gute Beziehung. Mit Thomas Endriß und Christian Roßmark bin ich auch gut befreundet.“ Auf seinen Bruder Christian wird Maximilian Häckner nicht treffen, er pausiert zur Zeit wegen Hausbaus.

Sowohl dass er mit Michelfeld vorne mitspielt, als auch das Abschneiden der Rödelseer überrascht Häckner. „Bei Rödelsee wusste man nicht so genau, wie sie dieses Jahr sind. Bei uns haben viele gesagt, dass wir eine gute Truppe haben. Dass es gleich so gut läuft, hätte keiner gedacht“, sagt der 27-Jährige, der als gebürtiger Rödelseer nun in Michelfeld wohnt. Die Euphorie des Aufstiegs habe die Seinen anfangs schon ein wenig getragen. „Und jetzt ist durch die Erfolge noch einmal neuer Schwung entstanden. Wenn es läuft, dann läuft es eben.“

Dabei erwiesen sich die Michelfelder in dieser Saison als Spezialisten besonders spannender Partien. Vier der sechs siegreichen Partien gewannen sie mit nur einem Treffer Unterschied, zuletzt 26:25 gegen die Lohrer Zweite. Der Spielverlauf sei klarer gewesen, als es das Ergebnis aussage, meint Häckner. Dass am Ende dieser Runde Michelfeld oder Rödelsee ganz oben stehen könnten, hält Radovan Suchy für wahrscheinlich. Immerhin betrage der Vorsprung auf die Verfolger schon jetzt fünf Punkte. Und was wäre, wenn Rödelsee Meister mache? „Eine große Party, was sonst? Nein, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die Vereinsführung dazu stehen würde. Ich hätte nichts dagegen, wenn Mi-chelfeld aufsteigt“, sagt er und reicht den Kelch weiter.

An ein nächstes großes Kapitel im Michelfelder Handball-Märchen will Maxi Häckner keinen Gedanken verschwenden. „Das ist noch in weiter Ferne. Die Mannschaft soll das jetzt erst mal genießen.“ Bei seinem Team wird Jürgen Dennerlein verletzt ausfallen, genau wie Sascha Hammer bei Rödelsee.