Ein 14-Jähriger als Mann des Tages

Rund vier Stunden vor Beginn des Spitzenspiels beim TSV Bad Königshofen II meldete sich Jens Jung bei Etwashausens Mannschaftsführer Christoph Sasse krank. Wegen einer Magen-Darm-Grippe musste die Nummer fünf der Rangliste sein Mitwirken absagen. Dass die Partie trotz des Ausfalls nicht in die Hose ging, sondern mit einem 9:7-Überraschungssieg für die Kitzinger endete, lag an Jungs Ersatzmann.

Der erst 14-Jährige Timo Philipp, Ranglisten-Dritter in der zweiten Mannschaft, die in der 2. Bezirksliga Ost beheimatet ist, feierte im Grabfeld eine Bayernliga-Premiere, die alle verblüffte. Er gewann nicht nur sein Einzel gegen den um 148 Ranglistenpunkte höher eingestuften Leon Sick, sondern schaffte – erstmals an der Seite von Radu Botos – auch im Doppel einen Fünf-Satz-Sieg. Dieser Erfolg ist noch höher zu bewerten, war es doch erst die dritte Saisonniederlage des Bad Königshöfer Duos im zehnten Saisonspiel.

„Ich habe nicht geglaubt, dass es so gut läuft, aber gedacht, dass er mir liegen könnte.“ Timo Philipp TV Etwashausen

Etwashausens Kapitän Christoph Sasse lobt seinen Ersatzmann in den höchsten Tönen. Philipps zweiten Auftritt bei der 2:3-Niederlage (10:12 im fünften Satz bei einem Matchball) gegen den 13-jährigen Japaner Akito Itagaki bezeichnet er sogar als „krassestes Spiel“ der ganzen Begegnung. „Das war Wahnsinns-Tischtennis. Langer Aufschlag und drauf. Die haben es sich so richtig gegeben.“ Philipp selbst gesteht, nervös gewesen zu sein und von sich selbst überrascht. „Ich habe nicht geglaubt, dass es so gut läuft, aber vorher gedacht, dass mir Leon Sick von seiner Spielart her liegen könnte“, gesteht der Schüler des Armin-Knab-Gymnasiums selbstbewusst. Nach einer 2:0-Satzführung und dem folgenden Ausgleich behielt er im abschließenden fünften Satz die Nerven und steuerte seinen ersten Bayernliga-Punkt in einer Männermannschaft bei.

Jeder der Etwashäuser beteiligte sich mit einem Einzelsieg am Auswärtserfolg, durch den der Titelkampf wieder spannender geworden ist. Neben dem Gesamtsieg und Philipps prima Premiere war die Doppelstärke das dritte Erfolgsgeheimnis. Drei von vier Vergleichen gingen an die Gäste, was – bei einer 6:6-Einzelbilanz – am Samstag den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachte. Insbesondere Bastian Herbert und Felix Günzel machten deutlich, warum sie in dieser Runde derart beeindruckend aufspielen und erst eine Partie verloren haben.

Weil es Tage gibt, an denen alles klappt, spielte auch die Konkurrenz für den TV Etwashausen. Ernsthaft hat nach dem Ausfall von Jens Jung keiner der Kitzinger an einen Sieg bei den so souverän aufgetretenen Bad Königshöfern geglaubt. Vielmehr war die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes das Hauptziel in der Restrunde. Dass ausgerechnet Mitkonkurrent Tiefenlauter, der schärfste Rivale um die Vizemeisterschaft, gegen die nur zu fünft angetretenen Eggolsheimer zuhause verlor, kam nicht weniger überraschend als Etwashausens Sieg selbst. Dadurch hat sich Eggolsheim in den Kreis der Kandidaten um Rang zwei gespielt.

Bayernliga Nord, Männer

TTC Tiefenlauter – DJK SpVgg Effeltrich II 9:1 TTC Tiefenlauter – SV DJK Eggolsheim 4:9 TV Erlangen – TSV Eintracht Eschau 5:9 TSV Bad Königshofen II – TV Etwashausen 7:9 TV Altdorf – DJK SpVgg Effeltrich II 8:8

1. (1.) TTC Tiefenlauter 13 10 1 2 104 : 56 21 : 5 2. (2.) TSV Bad Königshofen II 10 9 0 1 88 : 30 18 : 2 3. (3.) TV Etwashausen 10 8 1 1 83 : 41 17 : 3 4. (4.) SV DJK Eggolsheim 10 7 0 3 75 : 50 14 : 6 5. (5.) TV Erlangen 11 5 0 6 60 : 77 10 : 12 6. (7.) TV Altdorf 10 3 2 5 59 : 73 8 : 12 7. (6.) TTC Rugendorf 11 3 2 6 75 : 78 8 : 14 8. (8.) TSV Eintracht Eschau 10 3 1 6 45 : 75 7 : 13 9. (9.) TSV Ansbach II 10 1 0 9 36 : 84 2 : 18 10. (10.) DJK SpVgg Effeltrich II 11 0 1 10 37 : 98 1 : 21