Eibelstadt an der Spitze

VC DJK MÜ-Ost-Herrsching II – SV Schwaig II 3:2 ASV Dachau II – TSV Eibelstadt 0:3 TSV Zirndorf – BSV 98 Bayreuth 2:3 ASV Neumarkt – TV Hauzenberg 0:3

1. (4.) TSV Eibelstadt 17 13 4 40 : 26 33 2. (1.) MTV München 16 11 5 37 : 22 32 3. (2.) TSV Zirndorf 16 11 5 40 : 27 32 4. (3.) SV Schwaig II 17 10 7 39 : 27 32 5. (5.) TSV Mühldorf 16 10 6 36 : 25 29 6. (6.) SC Freising 16 10 6 35 : 28 28 7. (7.) BSV 98 Bayreuth 17 8 9 35 : 33 26 8. (8.) VC DJK MÜ-Ost-Herrsching II 16 7 9 33 : 34 25 9. (9.) ASV Dachau II 18 6 12 26 : 43 18 10. (10.) TV Hauzenberg 17 5 12 30 : 41 18 11. (11.) ASV Neumarkt 16 0 16 3 : 48 0

ASV Dachau II – TSV Eibelstadt 0:3 (14:25, 23:25, 16:25). Auch beim zuletzt wiedererstarkten Aufsteiger aus Dachau gaben sich Eibelstadts Volleyballer keine Blöße und übernahmen nach dem souveränen 3:0-Auswärtserfolg vorläufig die Tabellenführung. Mit taktisch guten Aufschlägen sowie einer disziplinierten Block-Abwehr ließen sie Dachau nicht den Hauch einer Chance. Nach einem Zwischenspurt auf 3:9 verwaltete der Gast das Ergebnis bestens, garniert von einigen starken Angriffen von Stefan Böhm und Benedikt Gogolin, und holte sich Satz eins mit 25:14. In Durchgang zwei bot Dachau mehr Gegenwehr und die Gäste machten mehr Fehler, was zum Dahinschmelzen des Vorsprungs führte (24:23). Doch Eibelstadt behielt die Nerven und verwandelte den Satzball zum 25:23. In Satz drei waren es die Variabilität der Mainfranken im Angriff, die gut organisierte Annahme um Libero Peter Hofmann und Außen Sebastian Paetzel sowie teilweise spektakuläre Angriffe und disziplinierte Block-Abwehr-Strategie, die zum Satzerfolg mit 25:16 führte.

Bayernliga Nord, Frauen

TB/ASV Regenstauf – VC Katzwang-Schwabach 1:3 TV Mömlingen – TSV Eibelstadt 0:3

1. (1.) VC Katzwang-Schwabach 14 13 1 40 : 9 38 2. (2.) TSV Eibelstadt 14 10 4 32 : 16 30 3. (2.) TV Mömlingen 14 9 5 31 : 21 27 4. (4.) VGF Marktredwitz 14 9 5 29 : 20 26 5. (5.) TB/ASV Regenstauf 16 9 7 32 : 29 26 6. (6.) TSV Zirndorf 14 8 6 29 : 22 25 7. (7.) TSV Eibelstadt II 14 6 8 23 : 30 19 8. (8.) VG Bamberg II 14 5 9 22 : 30 15 9. (9.) TV Unterdürrbach 14 2 12 15 : 39 6 10. (10.) TV-DJK Hammelburg II 14 0 14 5 : 42 1

TV Mömlingen – TSV Eibelstadt 0:3 (23:25, 23:25, 20.25). Der erste Satz zwischen Mömlingen und Eibelstadt verlief auf Augenhöhe. Keiner setzte sich ab und somit war es bis zum Satzgewinn für Eibelstadt mit 25:23 eine Frage der Fehlerquote. In Durchgang zwei geriet Eibelstadt aufgrund der guten Abwehr der Gastgeberinnen bis zum 21:23 ins Hintertreffen, hängte sich aber rein und gewann doch noch mit 25:23. Nach einem Hänger im dritten Satz holten die Gäste auch einen 1:5-Rückstand auf und siegten über den Zwischenstand von 16:10 mit 25:20. Der Doppelwechsel mit Natalia de Moraes gegen Tina Bayer und Pauline Giehl gegen Isabella Hippeli in der Schlussphase erzeugte dabei nochmals den letzten Impuls.