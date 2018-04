Eibelstadt II überrascht

A-Klasse Würzburg 2

SV Bütthard II – ASV Ippesheim 2:1 SpVgg Gülchsheim II – TSV Frickenhausen abg. SV-DJK Gaubüttelbrunn – FC Kirchheim 2:0 SV Kleinochsenfurt – SV Gaukönigshofen 1:2 FC Winterhausen – FC Eibelstadt II 5:1 TSV Aub – SV Tückelhausen/Hohestadt 1:0 FC Gollhofen – SV Fuchsstadt/Albertshausen 0:0 SpVgg Gülchsheim II – SV Gaukönigshofen 2:2 FC Kirchheim – TSV Frickenhausen 0:1 FC Gollhofen – FC Eibelstadt II 0:1 FC Winterhausen – SV Bütthard II 2:1

1. (1.) TSV Aub 17 11 3 3 39 : 25 36 2. (2.) SV Tückelhausen/Hohestadt 17 8 5 4 38 : 24 29 3. (6.) FC Winterhausen 16 8 5 3 37 : 26 29 4. (4.) SV Gaukönigshofen 17 8 5 4 26 : 19 29 5. (3.) FC Gollhofen 17 8 3 6 37 : 27 27 6. (7.) TSV Frickenhausen 17 8 2 7 30 : 30 26 7. (10.) SV Bütthard II 16 7 3 6 29 : 38 24 8. (5.) ASV Ippesheim 16 7 2 7 30 : 23 23 9. (11.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 16 7 2 7 34 : 31 23 10. (8.) FC Kirchheim 16 7 1 8 28 : 29 22 11. (9.) SV Kleinochsenfurt 17 6 3 8 32 : 37 21 12. (13.) FC Eibelstadt II 16 3 4 9 24 : 38 13 13. (12.) SpVgg Gülchsheim II 15 1 9 5 16 : 27 12 14. (14.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 17 1 3 13 12 : 38 6

Ohne am Ostermontag einzugreifen, bleibt der Vorsprung für Aub und den Verfolger aus Tückelhausen gleich. Denn der SV Gaukönigshofen ließ überraschend bei der zweiten Gülchsheimer Garnitur mit einem 2:2-Unentschieden zwei wichtige Zähler. Noch schlechter machte es der FC Gollhofen. Er verlor gegen den Tabellenvorletzten Eibelstadt II verdient zuhause mit 0:1. Darüber freuen sich die Winterhäuser (2:1-Erfolg gegen Bütthard II). Auch Aufsteiger Frickenhausen kann nach dem knappsten aller Erfolge wieder nach vorne schauen. Spielertrainer Philipp Hemmerich wurde in dieser Begegnung fast zu tragischen Figur. In der 83. Minute schickte ihn der Unparteiische nach einem Handspiel auf der Torlinie vom Platz. Doch Frickenhausens Torwart Simon Scheller ließ mit dem gehaltenen Strafstoß den Platzverweis leichter verkraften.

SpVgg Gülchsheim II – SV Gaukönigshofen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Micha Rienecker (25.), 1:1 Nicolas Völker (26.), 1:2 Manuel Meyer (44.)., 2:2 Adrian Kömm (63.).

FC Kirchheim – TSV Frickenhausen 0:1 (0:1). Tor: Philipp Meintzinger (33.). Besonderheit: Gelb-Rot für Philipp Hemmerich wegen Handspiel auf der Torlinie. (83./TSV). TSV-Keeper Simon Scheller hält den Strafstoß (84.).

FC Gollhofen – FC Eibelstadt II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Andreas Pleinert (70.)

TSV Winterhausen – SV Bütthard II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Johannes Kemmer (39.), 1:1 Dominik Hofmann (79.), 2:1 Marcus Tillack.

Die Spiele vom Samstag

SV Bütthard II – ASV Ippesheim 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Kemmer (47.), 1:1 Manuel Schaumann (58.), 2:1 Johannes Kemmer (90.). Gelb-Rot: Franz Müller (Ippesheim, 68., wiederholtes Foulspiel).

SV-DJK Gaubüttelbrunn – FC Kirchheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Benedikt Engert (78.), 2:0 Joschka Schwertberger (88.).

SV Kleinochsenfurt – SV Gaukönigshofen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Roth (25., Eigentor), 1:1 Ramon Barthel (70.), 1:2 Stefan Roth (75.).

FC Winterhausen – FC Eibelstadt II 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Steffen Fink (2.), 1:1 David Hagenkamp (7.), 2:1 Philipp Obenhuber (25.), 3:1 Julian Hiller (30., Eigentor), 4:1 Steffen Fink (68.), 5:1 Yannik Wolf (80.).