Drei Silbermedaillen für die Kitzinger Leichtathleten

(wro) „Dreimal Silber für unseren kleinen Verein ist sehr erfreulich“, fasst Christine Henneberger die Ergebnisse der bayerischen Hallenmeisterschaft aus ihrer Sicht zusammen. Die Trainerin der TG Kitzingen freute sich in Fürth über zweite Plätze von Tim Wermuth (U 20) über die 60 und 200 Meter sowie der 4x200-m-Staffel (im Bild von links: Tim Wermuth, Tim Härtel, Nils Dienesch, Hendrik Gühlen). Wermuth lief über die 60 Meter in 7,04 Sekunden persönliche Bestzeit. Über die 200 Meter kam er nach 22,68 Sekunden ins Ziel. Hendrik Gühlen verpasste in 7,34 Sekunden den 60-Meter-Endlauf, lief in 22,74 Sekunden über die 200 Meter auf den vierten Rang und schaffte die Norm für die deutsche Hallenmeisterschaft. Die erreichte auch die Staffel in 1:33,34 Minuten. Tim Wermuth hat sich sogar über die 60- und 200-Meter-Strecke für die Titelkämpfe am 24./25. Mai in Halle/Saale qualifiziert. Lara Wermuth (U 16) verzichtete nach einer leichten Zerrung auf den B-Endlauf über 60 Meter. Den Vorlauf hatte sie in 8,36 Sekunden beendet.