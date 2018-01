Drei Faktoren für eine Niederlage

HSG Pleichach – HSG Freising/Neufahrn 22:29 TG Landshut – HC Sulzbach-Rosenberg 29:22 ESV Regensburg II – HSG Mainfranken 28:20 TSV Winkelhaid – HSV Bergtheim II 28:24 SV Obertraubling – SG Kunstadt/Weidhausen 24:17 TSV Röthenbach – MTV Stadeln 19:34

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 13 11 0 2 370 : 271 22 : 4 2. (3.) MTV Stadeln 14 9 2 3 415 : 359 20 : 8 3. (4.) TG Landshut 14 10 0 4 374 : 332 20 : 8 4. (6.) TSV Winkelhaid 14 9 1 4 395 : 355 19 : 9 5. (2.) HC Sulzbach-Rosenberg 14 8 2 4 394 : 331 18 : 10 6. (5.) HSG Mainfranken 14 9 0 5 387 : 341 18 : 10 7. (9.) SV Obertraubling 14 8 0 6 353 : 344 16 : 12 8. (7.) HSG Pleichach 13 7 1 5 329 : 303 15 : 11 9. (8.) HSV Bergtheim II 14 7 0 7 350 : 351 14 : 14 10. (10.) TV Helmbrechts 13 5 0 8 321 : 331 10 : 16 11. (11.) ESV Regensburg II 14 5 0 9 344 : 367 10 : 18 12. (12.) MHV Schweinfurt 13 3 0 10 249 : 309 6 : 20 13. (13.) Kunstadt/Weidhausen 14 1 1 12 249 : 350 3 : 25 14. (14.) TSV Röthenbach 14 0 1 13 266 : 452 1 : 27

ESV Regensburg II – HSG Mainfranken 28:20 (14:6).

Eine deutliche Pleite setzte es für die HSG bei der abstiegsbedrohten Regionalliga-Reserve. HSG-Trainerin Steffi Placht führte dafür mehrere Faktoren an. Zum einen hätten mit Julia Meyer und Carolin Trabold wichtige Stützen gefehlt, zum anderen seien die Gäste wieder einmal nicht mit dem in Regensburg erlaubten Harz zurechtgekommen. Zudem habe der ESV drei Spielerinnen aus dem Kader der Ersten am Start gehabt, darunter Junioren-Nationalspielerin Franziska Peter.

„Anfangs haben wir uns davon etwas beeindrucken lassen“, gestand Placht. So führte Regensburg bereits in der 14. Minute mit 10:2, auch weil die Gäste schlecht warfen. Zu schnell ging es oft für die HSG, der Spielerinnen zudem Selbstvertrauen vermissen ließen. Im zweiten Abschnitt wurde es besser, die Gäste verringerten ihre Fehlerquote und boten Paroli. Es nutzte wenig, näher als auf sieben Tore kamen sie nicht mehr heran. Das Unentschieden in der zweiten Hälfte blieb ein schwacher Trost. „Wir hatten gute Phasen, es war aber nicht mehr aufzuholen. Da müssen wir durch, es hilft nichts“, so Placht.

Regensburg: Goldbach 6, Franziska Peter 5, Ohsam 3, Bertoccini 2, Ellwanger 2, Klenk 2, Sommerer 2, Wyrwoll 2, Nina Peter 1, Wörl 1. Mainfranken: Melanie Meyer 7/3, Renner 4, Flohr 3, Meulenkamp 3, Petra Geißler 1, Golm 1, Knauer 1.