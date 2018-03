Dramatische Schlussphase

SV Mulfingen – SGM Taubertal/Röttingen 3:2 VfR Altenmünster – TSV Braunsbach 1:2 Spfr. DJK Bühlerzell – TSG Kirchberg/Jagst 2:2 SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Dünsbach 2:2 TSV Hessental – SSV Gaisbach 0:3 TSV Neuenstein – Tura Untermünkheim 1:1 TSV Michelfeld – TSV Obersontheim 1:2 SV Wachbach – SG Sindringen/Ernsbach 2:2

1. (3.) SSV Gaisbach 18 11 7 0 51 : 23 40 2. (1.) SG Sindringen/Ernsbach 19 12 3 4 46 : 32 39 3. (2.) SV Wachbach 17 11 5 1 36 : 9 38 4. (4.) TSV Obersontheim 17 10 4 3 34 : 16 34 5. (5.) Tura Untermünkheim 18 8 6 4 35 : 29 30 6. (6.) Spfr. DJK Bühlerzell 18 8 6 4 34 : 30 30 7. (7.) VfR Altenmünster 19 9 2 8 34 : 34 29 8. (8.) TSV Dünsbach 19 7 3 9 43 : 39 24 9. (10.) SV Mulfingen 18 7 2 9 33 : 42 23 10. (9.) TSV Neuenstein 18 5 6 7 32 : 35 21 11. (11.) TSV Hessental 18 6 2 10 23 : 40 20 12. (13.) SGM Niedernhall/Weißbach 18 4 5 9 29 : 39 17 13. (14.) TSV Braunsbach 18 4 5 9 26 : 38 17 14. (12.) TSV Michelfeld 19 5 1 13 35 : 44 16 15. (15.) TSG Kirchberg/Jagst 18 3 4 11 22 : 42 13 16. (16.) SGM Taubertal/Röttingen 18 2 5 11 18 : 39 11

SV Mulfingen – SGM Taubertal/Röttingen 3:2 (0:1).

In einem zum Schluss spannenden Spiel sicherte Chris Bauer mit der letzten Aktion Mulfingens vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel. Die Gastgeber besaßen über das ganze Spiel ein optisches Übergewicht und auch mehr Chancen. Trotzdem erzielte der Gast mit dem ersten gefährlichen Konter die 1:0-Halbzeitführung. Nach der Pause war Mulfingen wieder am Drücker und glich Mulfingen durch einen Kopfball aus und ging in der Folge sogar in Führung, als Christoph Müller einen vom Gäste-Torwart nur abgeklatschten Freistoß im Nachschuss verwandelte. Jetzt wurde das Spiel hitziger. Der Mulfinger Diemer sah Mitte der zweiten Halbzeit nach einem Foul im Mittelfeld die rote Karte. Aber auch in Überzahl gelang es den Gästen nicht, Gefahr aufs Mulfinger Tor aufzubauen. Mulfingen hingegen war nach Kontern immer wieder gefährlich. Als alle mit dem 2:1 Heimsieg gerechnet hatten, wurde es noch einmal dramatisch. Zuerst erzielte Taubertal mit einem Sonntagsschuss aus gut 30 Metern den Ausgleich durch Florian Olkus. Im Gegenzug stand Chris Bauer nach einer Ecke richtig und verwandelte den Nachschuss zum viel umjubelten Sieg.

Tore: 0:1 André Fries (21.), 1:1 Michael Haag (51.), 2:1 Christoph Müller (64.), 2:2 Florian Olkus (90.), 3:2 Chris Bauer (92.).