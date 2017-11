Die Sommeracher punkten voll

2. Bezirksliga Ost Männer

TV Poppenlauer – TSV Bad Königshofen III 9:7 TSV Waigolshausen – TV Poppenlauer 4:9 TV Ochsenfurt II – TV Dettelbach 9:7 TV Etwashausen II – SV Kürnach 9:2 TSV Rottendorf – SpVgg Hambach 8:8 SC Heuchelhof II – TSV Waigolshausen 7:9 TSV Bad Königshofen III – VfL Niederwerrn 9:2

1. (1.) TV Poppenlauer 8 8 0 0 72 : 21 16 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 8 7 0 1 70 : 33 14 : 2 3. (3.) TSV Waigolshausen 10 6 0 4 75 : 63 12 : 8 4. (4.) TV Etwashausen II 9 5 1 3 61 : 57 11 : 7 5. (5.) TV Ochsenfurt II 8 5 0 3 54 : 46 10 : 6 6. (6.) SC Heuchelhof II 9 4 0 5 55 : 62 8 : 10 7. (7.) TV Dettelbach 7 3 1 3 48 : 47 7 : 7 8. (8.) SpVgg Hambach 8 2 2 4 49 : 62 6 : 10 9. (9.) TSV Rottendorf 8 2 1 5 45 : 65 5 : 11 10. (10.) VfL Niederwerrn 8 0 1 7 41 : 71 1 : 15 11. (11.) SV Kürnach 7 0 0 7 20 : 63 0 : 14

TV Ochsenfurt II – TV Dettelbach 9:7 (34:30 Sätze). Spannender hätte es Ochsenfurt nicht machen können gegen ein Dettelbacher Team, das im zweiten Einzeldurchgang eine famose Aufholjagd hingelegt und den Favoriten ins Schlussdoppel getrieben hatte. Dort spielte sich das vorherige Drama noch einmal im Zeitraffer ab. Dettelbach ging in Führung, geriet in Rückstand, glich aus – und verlor im Entscheidungssatz. Dettelbachs Stärken lagen im mittleren und hinteren Paarkreuz.

Ochsenfurt II: Thomas Weigand/Niko Kocher 1, Eberhard Mündlein/Simon Weigand 1, Mündlein 2, Roland Händle 2, Thomas Weigand 1, Ludwig Weigand 1, Kocher 1; Dettelbach: Simon Keller/Thorsten Döring 1, Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Johannes Weimann 2, Thorsten Döring 2, Jürgen Knorr 1.

TV Etwashausen II – SV Kürnach 9:2 (31:16). Die noch sieglosen Kürnacher wehrten sich nach Kräften und zwangen den TVE immerhin viermal in den fünften Satz. Viel mehr hatten sie aber nicht zu bieten. Etwashausen war in seiner Mischung aus Routine und jugendlicher Unbekümmertheit nicht zu schlagen und gab ein einziges Einzel ab.

Etwashausen: Erik Finke/Oliver Sponsel 1, Christian Röder/Markus Sendner 1, Röder 2, Sendner 2, Andreas Bibak 1, Finke 1, Sponsel 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

SV-DJK Sommerach – SV Kleinmünster 9:6 TV Etwashausen III – TTC Kerbfeld 6:9 SV-DJK Sommerach – FC Knetzgau 9:2 TG Heidingsfeld II – DJK Happertshausen 9:1

1. (3.) TG Heidingsfeld II 6 6 0 0 54 : 10 12 : 0 2. (1.) DJK Astheim 6 6 0 0 54 : 11 12 : 0 3. (2.) TTC Sand 6 6 0 0 54 : 21 12 : 0 4. (4.) TSV Albertshofen 7 3 1 3 46 : 46 7 : 7 5. (5.) TTC Kerbfeld 7 3 0 4 41 : 50 6 : 8 6. (9.) SV-DJK Sommerach 6 2 1 3 40 : 43 5 : 7 7. (6.) TV Etwashausen III 6 1 1 4 33 : 51 3 : 9 8. (7.) SV Kleinmünster 6 1 1 4 30 : 49 3 : 9 9. (8.) FC Knetzgau 5 1 0 4 15 : 41 2 : 8 10. (10.) DJK Happertshausen 7 0 0 7 18 : 63 0 : 14

TV Etwashausen III – TTC Kerbfeld 6:9 (25:33 Sätze). Für die Etwashäuser nahm das Unheil in den Doppeln seinen Lauf. Zweimal verloren sie. In den Einzeln fehlte es ihnen dann an der Wucht zur Wende. Spitzenspieler Timo Philipp blieb diesmal ohne Einzelsieg.

Etwashausen: Timo Philipp/Martin Günzel 1, Kressmann 2, Sacic 1, Martin Günzel 1, Sebastian Günzel 1.

SV-DJK Sommerach – SV Kleinmünster 9:6 (35:25), SV-DJK Sommerach – FC Knetzgau 9:2 (29:10). Der Stundenlohn der Sommeracher konnte sich sehen lassen: Nach insgesamt fünf Stunden waren vier Punkte auf dem Konto. Gegen Kleinmünster hatten die Gastgeber noch ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, vor allem die Doppel waren umkämpft und zogen sich zweimal über fünf Sätze. Beide Male unterlag Sommerach. In den Einzeln sah die Sache besser aus: Alle Sommeracher punkteten. Nach einer Stunde Pause ging es gegen Knetzgau in die zweite Partie des Tages. Keines der Spiele zog sich länger als über vier Sätze. Nach zwei Stunden stand der Sieg fest.

Sommerach (gegen Kleinmünster): Ulrich Schwarz/Jürgen Thomaier 1, Michael Sauer 2, Thomaier 2, Johannes Hauck 1, Thomas Ziegler 1, Schwarz 1, Burkard Utz 1. Sommerach (gegen Knetzgau): Schwarz/Thomaier 1, Hauck/Sauer 1, Schwarz 2, Kilian Hartner 1, Hauck 1, Ziegler 1, Sauer 1, Thomaier 1.