Die Mainfranken finden ihren Aufbaugegner

Landesliga Nord Frauen

HC Sulzbach-Rosenberg – MHV Schweinfurt 28:17 MTV Stadeln – HSV Bergtheim II 38:33 HSG Pleichach – TSV Winkelhaid 38:26 HSG Mainfranken – SG Kunstadt/Weidhausen 32:17 TG Landshut – ESV Regensburg II 27:21 HSG Freising/Neufahrn – TV Helmbrechts 32:19 TSV Röthenbach – SV Obertraubling 24:32

1. (1.) MTV Stadeln 8 7 1 0 246 : 198 15 : 1 2. (3.) HC Sulzbach-Rosenberg 8 6 1 1 223 : 182 13 : 3 3. (4.) TG Landshut 8 6 0 2 213 : 199 12 : 4 4. (2.) TSV Winkelhaid 8 6 0 2 222 : 195 12 : 4 5. (5.) HSG Freising/Neufahrn 7 5 0 2 194 : 147 10 : 4 6. (7.) SV Obertraubling 8 5 0 3 202 : 187 10 : 6 7. (8.) HSG Pleichach 7 4 0 3 185 : 154 8 : 6 8. (9.) HSG Mainfranken 8 4 0 4 228 : 198 8 : 8 9. (6.) HSV Bergtheim II 8 4 0 4 206 : 200 8 : 8 10. (10.) TV Helmbrechts 8 3 0 5 188 : 194 6 : 10 11. (11.) MHV Schweinfurt 8 2 0 6 161 : 199 4 : 12 12. (12.) ESV Regensburg II 8 1 0 7 167 : 205 2 : 14 13. (13.) Kunstadt/Weidhausen 8 0 1 7 131 : 202 1 : 15 14. (14.) TSV Röthenbach 8 0 1 7 149 : 255 1 : 15

HSG Mainfranken – SG Kunstadt/Weidhausen 32:17 (13:7). Mag der klare Erfolg den Mainfranken nach zuletzt vier Niederlagen auch gut getan haben, so wusste Trainerin Steffi Placht ihn einzuordnen. „Gottseidank, das war für die Psyche wichtig. Aber der Gegner war eigentlich nicht konkurrenzfähig“, sagte sie nach dem Sieg über den Tabellenvorletzten aus Oberfranken.

Zu Beginn hatten die Kitzingerinnen leichte Probleme offenbart, bis sie ihren Rhythmus fanden. So ging Kunstadt bis zum 4:6 durch Stefanie Aust (11. Minute) mehrfach in Führung. Julia Meyer und zweimal Selina Golm drehten das jedoch schnell auf 7:6 (17.). In der Folge rollte das Spiel der Gastgeberinnen. Dabei half auch eine Umstellung von Steffi Placht, die die anfangs offensive Abwehrformation ihrer Mannschaft nun etwas korrigierte.

Bis zur Pause hatte die HSG bereits einen komfortablen Vorsprung herausgeworfen – auch weil Kunstadt zuvor neun Minuten ohne Tor blieb. Die zweite Hälfte verlief weiter einseitig, die Mainfranken durften einiges ausprobieren und sich den Frust der letzten Wochen wegschießen. „Man muss es richtig einordnen und darf jetzt nicht in Euphorie verfallen“, sagte Placht. Ihr gefielen vor allem die vielen Gegenstoß-Tore ihrer Schützlinge.

Mainfranken: Melanie Meyer 10/2, Selina Golm 6, Julia Meyer 6, Carolin Trabold 5, Merle Haarbrücker 2, Selina Geißler 1, Petra Geißler 1, Nicole Meulenkamp 1; Kunstadt/Weidhausen: Klihm 4/2, Lang 4, Seufert 3/2, Aust 2, Fiedler 2, Held 1, Schnack 1.