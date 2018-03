Die Kitzinger fremdeln nicht länger

Landesliga Nord Männer

FSV Sandharlanden – PSW 21 Kitzingen 3:5 1. SKC Floss – SKC Eggolsheim 5:3 SV Herschfeld – SKK Eschlkam 6:2 Polizei-SV Bamberg – TSV Schwandorf 5:3 Lohengrin Kulmbach – BW Langenzenn 5:3

1. (1.) Polizei-SV Bamberg 16 81 22 : 10 2. (2.) SV Herschfeld 16 75 22 : 10 3. (3.) Lohengrin Kulmbach 16 72 21 : 11 4. (5.) PSW 21 Kitzingen 16 69 19 : 13 5. (4.) BW Harmonie Langenzenn 16 65 18 : 14 6. (6.) SKK Eschlkam 16 64.5 16 : 16 7. (9.) 1. SKC Floss 16 54.5 13 : 19 8. (7.) TSV Schwandorf 16 56 12 : 20 9. (8.) FSV Sandharlanden 16 56.5 11 : 21 10. (10.) SKC Eggolsheim 16 46.5 6 : 26

FSV Sandharlanden – PSW 21 Kitzingen 3:5 (3343:3350)

Nachdem die Kitzinger Mitte Februar auswärts einen ersten Punkt geholt hatten, sollte nun in Niederbayern der große Wurf gelingen. Tatsächlich nahmen sie drei Spieltage vor Saisonende den ersten Sieg in der Fremde mit. Sebastian Greif und Gerhard Schwarzer waren gut ins Spiel gekommen. Schwarzer machte gleich ordentlich Boden gut und gewann die erste Bahn mit 31 Holz Vorsprung. Die zweite musste er zwar seinem Rivalen überlassen, aber auf der dritten und vierten Bahn zeigte er wieder seine Stärke und entschied die Partie mit 3:1 für sich. Greif gelang es auf der anderen Bahn nicht, den guten Start in einen Satzgewinn zu wandeln – ihm fehlten zwei Holz. Auf der zweiten Lage hatte er einen kleinen Hänger. Er steigerte sich im dritten Abschnitt noch einmal, musste dann aber seinen Gegner deutlich ziehen lassen.

In der zweiten Paarung legten Michael Schwarzer und Christian Bohn gleich furios los. Sie eröffneten das Mittelduell mit zusammen 310 Holz und den ersten beiden Satzpunkten für Kitzingen. Im weiteren Verlauf spielte Schwarzer einen soliden Part und gewann am Ende sein Duell bei 2:2 Satzpunkten mit 23 Holz Vorsprung. Parallel dazu ließ Bohn keine Zweifel am Erfolg aufkommen. Mit einer ordentlichen Schlussbahn und 576 erspielten Kegeln setzte er sich mit 3:1 Sätzen durch. Für Kitzingens Schlusspaar war so das Feld bestellt: Mit 3:1 Mannschaftspunkten und 50 Holz Vorsprung wurden Marcel Markert und Uwe Gast auf die Reise geschickt.

Während Markert die erste Bahn gewann und auf der zweiten zumindest ein Unentschieden erzielte, geriet Gast von Beginn an unter Druck. Auf der zweiten Bahn revanchierte er sich, aber fortan hatte er keine Chance mehr, sein Duell zu gewinnen. Mit ordentlichen 565 Holz hatte er gegen die 589 seines Gegners das Nachsehen. Im zweiten Duell, wo zur Halbzeit Markert führte, spielte sich ein ähnliches Drama ab. Die dritte Lage verlor auch Markert zum zwischenzeitlichen 1,5:1,5. Auf der letzten Bahn ging auch nicht mehr viel zusammen. Schließlich hatten Markert und Gast sieben Holz Vorsprung verteidigt. Das reichte den Kitzingern zum knappen Auswärtssieg und zum zweitbesten Gesamtergebnis aller Zeiten.

Einzelbilanzen

Sebastian Greif 1:3 (527:581)

Gerhard Schwarzer 3:1 (565:515)

Michael Schwarzer 2:2 (552:529)

Christian Bohn 3:1 (576:545)

Marcel Markert 1,5:2,5 (565:584)

Uwe Gast 1:3 (565:589)

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – Franken Coburg 7:1 Gut Holz Häusling – BSC Regensburg 8:0 FC Schwarzenfeld – ASV Fronberg 1:7 Comet Langenzenn – ESV Schweinfurt 6:2 Germania Marktbreit – SKK Raindorf 0:8

1. (1.) ASV Fronberg 16 91 26 : 6 2. (2.) Gut Holz Häusling 16 81 23 : 9 3. (3.) FC Eintracht Bamberg 16 83.5 22 : 10 4. (4.) BSC Regensburg 15 70 17 : 13 5. (5.) Germania Marktbreit 15 59 15 : 15 6. (7.) Comet Langenzenn 16 55 13 : 19 7. (6.) ESV Schweinfurt 15 50 12 : 18 8. (9.) SKK Raindorf 16 56 12 : 20 9. (8.) FC Schwarzenfeld 15 48 10 : 20 10. (10.) CT Post Franken Coburg 16 30.5 6 : 26

Germania Marktbreit – SKK Raindorf 0:8 (2901:3098)

Nach einer schwachen Leistung hat Marktbreit gegen das Kellerkind aus der Oberpfalz eine krachende Niederlage erlitten. Ute Endres hatte im Startpaar durchwachsen begonnen, sie verbuchte den ersten Durchgang aber für sich. Obwohl die Sätze zwei und drei an ihre Gegnerin gingen, war vor der Schlussbahn noch alles offen. Mit einer desolaten Leistung gab die Marktbreiterin den Punkt noch ab, während die Raindorferin einen starken Durchgang hinlegte und damit zusätzlich einige Kegel für das Mannschaftsergebnis erreichte. Auf der anderen Bahn lief es nicht viel besser für Christine Schneider. Sie kam über die ersten drei Sätze nie richtig in Schwung und musste den Mannschaftspunkt zu diesem Zeitpunkt bereits definitiv abgeben. Die eingewechselte Theresa Tiedemann gewann immerhin den Schlusssatz hauchdünn.

Auch im mittleren Spielabschnitt hatten die Marktbreiterinnen nichts zu melden, und die Gäste setzten sich weiter ab. Nadine Malloy holte sich zunächst den ersten Satz, bevor ihre Widersacherin sich steigerte und mit konstantem Spiel auf gutem Niveau die übrigen Durchgänge gewann. Im Parallelduell gewann auch Katharina Kleinschroth den Startdurchgang, sie geriet dann aber mit 1:2 Sätzen und wenigen Kegeln ganz leicht ins Hintertreffen. Im vierten Satz leistete sich die Raindorferin noch mal eine Schwäche, doch Kleinschroth nutzte dies nicht und verlor ebenfalls den Mannschaftspunkt.

Damit war vor dem Schlusspaar ein Marktbreiter Sieg und angesichts von 0:4 Punkten und 118 Kegeln Rückstand auch ein Unentschieden schon außer Reichweite. Entsprechend locker konnten die zwei übrigen Marktbreiterinnen den Schlussdurchgang angehen. Trotzdem setzte sich auch hier nahtlos die schwarze Serie der Germania fort. Anja Obernöder und Yvonne Schneider verloren die Sätze eins und zwei und lagen zur Halbzeit jeweils schon relativ deutlich zurück. Sie konnten zwar den dritten Durchgang gewinnen, im Schlussspurt setzten sich dann aber wieder die Oberpfälzerinnen durch, und sie verpassten den Marktbreiterinnen, die insgesamt gerade einmal sieben Sätze gewannen, dadurch die absolute Höchststrafe.

Einzelbilanzen

Ute Endres 1:3 (469:523)

Christine Schneider/ Theresa Tiedemann 1:3 (481:499)

Nadine Malloy 1:3 (496:537)

Katharina Kleinschroth 2:2 (481:486)

Anja Obernöder 1:3 (482:538)

Yvonne Schneider 1:3 (492:515)

Regionalliga Männer

Gut Holz Schweinfurt – Steig Bindlach 4:4 SKK Helmbrechts – Germania Marktbreit 4:4 TSV Lahm – TTC Gestungshausen 2:6 SKC Fölschnitz – ESV Schweinfurt II 5:3 FC Eintracht Bamberg – SKV Versbach 7:1

1. (2.) FC Eintracht Bamberg 16 83 25 : 7 2. (1.) SKV Versbach 16 79 24 : 8 3. (3.) SKK Helmbrechts 16 68.5 19 : 13 4. (4.) TTC Gestungshausen 16 65 17 : 15 5. (5.) Gut Holz Schweinfurt 16 71 15 : 17 6. (8.) SKC Fölschnitz 16 56 14 : 18 7. (6.) Germania Marktbreit 16 59.5 13 : 19 8. (7.) Steig Bindlach 16 58 13 : 19 9. (9.) ESV Schweinfurt II 16 54 10 : 22 10. (10.) TSV Lahm 16 46 10 : 22

SKK Helmbrechts – Germania Marktbreit 4:4 (3181:3276)

Das weiteste Auswärtsspiel der Saison bei den in der Tabelle gut platzierten Oberfranken gingen die Marktbreiter mit einem klaren Ziel an: unbedingt zwei Punkte mitnehmen, um so die Chancen auf den Klassenverbleib zu wahren. Am Ende zeigte sich aber ein in dieser Saison fast vertrautes Bild: ein bitterer Punktverlust bei keiner so schlechten Leistung, gepaart mit dem letzten fehlenden Quäntchen Glück und mangelnder Kaltschnäuzigkeit.

Roland Knieling hatte zunächst nervenstark den ersten Satz und ein Unentschieden im zweiten Satz gesichert. Anders als sein Gegenspieler konnte er das Niveau auf der zweiten Spielhälfte aber nicht mehr halten und verlor am Ende recht klar. Charly Haaf hatte nur zu Beginn leichte Probleme und setzte sich gegen den schwächelnden Helmbrechtser weit ab. Bereits nach dem dritten Durchgang hatte Haaf den ersten Mannschaftspunkt auf Marktbreiter Seite gebracht.

Im Mittelpaar erwischte Christian Rüth keinen guten Start, konnte aber seinem auf Abräumen schwächelnden Kontrahenten auf der Zielgeraden den Satzpunkt entreißen. Nach verlorenem zweiten Durchgang wiederholte sich das Bild des ersten Satzes, ehe sich der Marktbreiter mit einem katastrophalen Spiel auf die Vollen selbst um den Erfolg brachte. Im Parallelduell gewann Simon Hanselmann nur den zweiten Satz klar. Ansonsten verspielte er teils leichtfertig weitere Punkte, die den wichtigen zweiten Mannschaftspunkt gebracht hätten. So lagen die Marktbreiter vor dem Schlusspaar zwar 1:3 hinten, hatten aber noch 37 Kegel Vorsprung im Mannschaftsergebnis. Für den erhofften Sieg mussten demnach beide ausstehenden Duelle gewonnen werden.

Markus Lohmüller nutzte trotz anfänglicher Probleme die Schwierigkeiten seines Gegners und holte sich alle vier Sätze. Eberhard Knöchel erreichte im ersten Satz nach zu vielen Fehlern nur ein Unentschieden, steigerte sich aber im weiteren Verlauf merklich, der Helmbrechtser hielt dagegen und spielte mit dem letzten Wurf den nötigen Kegel, der Marktbreit ein bitteres Unentschieden bescherte. Die Germania hat in den Duellen mit direkten Konkurrenten an den letzten beiden Spieltagen weiterhin die Chance auf den Klassenverbleib, aber sie ist nun auch auf die Hilfe der Konkurrenz angewiesen.

Einzelbilanzen

Roland Knieling 1,5:2,5 (534:557)

Charly Haaf 3:1 (579:521)

Christian Rüth 2:2 (518:527)

Simon Hanselmann 1,5:2,5 (535:524)

Markus Lohmüller 4:0 (549:513)

Eberhard Knöchel 1,5:2,5 (561:539)