Die Kitzinger Heber kommen zu Kräften

Manchmal tut ein Abstieg nicht schlecht, um wieder zu Kräften zu kommen. Körperlich und mental. So geht es nun auch den Gewichthebern des KSV Kitzingen. Als Tabellenletzter hatten sie sich vorige Saison aus der Bayernliga verabschiedet. Jetzt stehen sie vor einem Neuanfang in der Frankenliga – erfrischt an Leib und Seele, wie die bisherigen zwei Auftritte belegen.

Anfang Oktober hatten sie gegen die zweite Riege des AC Schweinfurt mehr als tausend Punkte erzielt und einen gelungenen Einstand hingelegt. Nun wiederholte sich das Ganze in Röthenbach. Auch dort wartete eine zweite Mannschaft auf die Kitzinger – und auch dort landeten sie mit 1009 zu 923,5 Punkten einen Sieg.

Nicht in Bestbesetzung, aber doch gut gerüstet war der KSV zu dieser Bewährungsprobe aufgelaufen. An die Hanteln gingen Benjamin Uhl, Thomas Stöhr, Julius Frank, Raphael Zink und Philipp Kamleiter, begleitet von den Betreuern Michael Fischer und Eva Kaluza. Bereits im Reißen hatten sich die Kitzinger mehr als 57 Punkte Vorsprung erhoben (454,9:397,3). So ging der erste Punkt des Tages auf ihr Konto. Hervorzuheben sind aus KSV-Sicht die Leistungen Kamleiters und Franks, die mit 89 und 80 Kilo jeweils eine neue persönliche Bestmarke erzielten.

Auch Uhl kam mit 104 Kilogramm nah an seine Bestleistung heran und zeigte drei gültige Versuche. Im Aufwärtstrend zeigte sich Raphael Zink, der mit 87 Kilo im zweiten Versuch und einem ungültigen dritten Versuch an 91 Kilo eine gute Leistung zeigte.

Das Stoßen war deutlich knapper. Hier hatte der KSV gerade 28 Punkte Vorsprung (554,1:526,2). Das lag vor allem an Jakob Häckel, dem stärksten Röthenbacher Heber. Er hatte nur 75 Kilo ins Reißen eingebracht, glänzte aber mit 127 Kilo im Stoßen. Auf Kitzinger Seite packte Julius Frank seine Bestleistung von 103 Kilo. Kamleiter nahm erstmals die 100 Kilo. In guter Form zeigten sich vor allem die erfahrenen Uhl und Stöhr, die ohne Fehlversuche 132 und 109 Kilo hoben. So ging auch der Punkt im Stoßen an die Kitzinger, die nun am 16. Dezember auf Röthenbachs erste Riege treffen werden.