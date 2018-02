Die Bayernliga reizt Kitzingens Heber

Den Gewichthebern des KSV Kitzingen steht an diesem Samstag der wichtige Heimkampf in der Frankenliga gegen den AC Bayreuth bevor. Es geht darum, die sofortige Rückkehr in die Bayernliga zu schaffen. In eigener Halle ist ein Sieg oder zumindest ein Punkt nötig, um die Relegation zu erreichen. Ob die Kitzinger dann auch den Versuch wagen, in der Bayernliga an die Hantel zu gehen, wollen sie in Kürze entscheiden.

Mannschaftsführer Thomas Stöhr ist zuversichtlich, was den sportlichen Teil betrifft. „Wir sind gut aufgestellt. Bayreuth hat zwar im Moment die höhere Leistung, aber es ist vieles Tagesform. Die ersten drei mit Bayreuth, Röthenbach und uns, wir schenken uns nichts. Die Durchschnittsleistungen liegen eng beieinander, das sind Nuancen.“ Je ein Relativpunkt trennt das Trio.

Gegen Bayreuth werde vieles darauf ankommen, ob deren Stärkster, Arthur Enns, nach einer Verletzung wieder dabei ist. Gegen Röthenbach gelang den Kitzingern zuletzt Mitte Dezember ein hauchdünner Erfolg, bei dem letztlich die weniger benötigten Versuche den Ausschlag für den KSV gaben. Dieser Wettkampf liegt schon eine Weile zurück. Die lange Pause seither spiele keine so große Rolle, meint Stöhr.

„Du musst sowieso konstant durchtrainieren, ein-, zweimal die Woche. Man muss über Weihnachten nur aufpassen, dass man sein Gewicht hält, weil man über die Feiertage gut und viel isst.“ Das mit dem Körpergewicht hätten die Athleten im Griff, so der Mannschaftsführer.

Er hofft darauf, dass bei seiner Truppe Benjamin Uhl wieder voll einsatzfähig ist. Probleme am Ellbogen behinderten ihn zuletzt, so dass Uhl nur beim Stoßen antrat. Fehlen wird wohl Raphael Zink, doch dafür ist diesmal Julian Seufert wieder mit von der Partie, der erst kürzlich von einem Auslandssemester in den USA zurückgekehrt ist.

„Wir tendieren dazu, auch wenn die Liga stark ist.“ Thomas Stöhr über einen Aufstieg des KSV Kitzingen

Eine Rückkehr in die Bayernliga würde Thomas Stöhr reizen. Ob die Relegation und damit der Aufstieg angepackt werde, solle die gesamte Mannschaft entscheiden. „Wir tendieren dazu, auch wenn die Liga sehr stark ist.“ Um das zu stemmen, müssten möglichst alle aus dem Kader mitziehen. Im bayerischen Oberhaus sind es pro Wettkampf sechs Heber statt bisher vier, die gewertet werden.

Dazu hat der Verein acht Wettkämpfe und damit doppelt so viele wie diese Saison. „Das geht schon auf die Substanz“, sagt Stöhr. In voller Besetzung traut er es dem KSV zu, sich oben zu halten.

Kitzingens Klubvorsitzender Harald Sauf freuen seine jungen und ehrgeizigen Heber, die eifrig trainierten und sich steigerten. „Aber ob das für die Bayernliga reicht oder wir uns noch ein Jahr festigen sollten, da sind wir uns noch nicht klar.“ Er denkt, dass am Samstag auch die interne Entscheidung fallen werde, ob es Richtung Bayernliga gehen soll. Leichter wäre die höhere Klasse für den KSV, würden alle seine hervorgebrachten Talente noch dort heben.

In Stefan Aßmann und Armin Uhl habe man zwar zwei Zugpferde, die ab und zu in der Halle in der Glauberstraße zum Training vorbeischauten. Beide heben jedoch in der Bundesliga: Aßmann für Pforzheim, Uhl für Mutterstadt. Das verstehe man auch, so Sauf. „Solche Kisten gehören nicht in die Bayernliga, sondern in die Bundesliga. Für beide ist es auch gut, sich auf solchem Niveau zu messen.“

Überhaupt ist dem Vorsitzenden angesichts der aktuellen Situation nicht bange um die Zukunft der Kitzinger Heber. Die Zahl der Aktiven steige, nur bei den Frauen könnte man Verstärkung brauchen. Der Verein sei gesund. Das Thema Trainingshalle beschäftigt den KSV nach dem Abriss des direkt angrenzenden BayWa-Gebäudes. Die Frage sei, ob der Verein in das bestehende, sanierungsbedürftige Halle investieren solle.

„Aktuell haben wir keine Möglichkeit, um da unten zu erweitern. Das ist auch der Grund, warum wir für die Zukunft schauen. Wir sind in Gesprächen mit der Stadt, um eine andere Unterkunft zu finden. Wenn sich etwas Passendes ergibt, wäre das schon eine Option.“ Zunächst richtet sich der Blick der Kitzinger Heber erst einmal auf die künftige sportliche Heimat.