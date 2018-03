Die Bayern wehren sich vergebens

Bezirksliga West

Bayern Kitzingen – SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:4 FC Leinach – SV Vatan Spor Aschaffenburg 1:2 BSC Schweinheim – DJK Hain 0:4 TSV Keilberg – FV Karlstadt 2:1 TSV Rottendorf – TuS Leider 1:1 TSV Uettingen – SC Schwarzach 2:1 TSV Neuhütten/Wiesthal – FC Viktoria Kahl 2:5 TuS Frammersbach – FG Marktbreit/Martinsheim 0:2

1. (1.) FC Viktoria Kahl 18 13 3 2 42 : 19 42 2. (2.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 18 11 4 3 49 : 29 37 3. (3.) TuS Leider 16 10 3 3 45 : 19 33 4. (4.) TSV Rottendorf 18 9 3 6 35 : 19 30 5. (5.) FV Karlstadt 17 8 4 5 31 : 20 28 6. (8.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 17 9 1 7 35 : 32 28 7. (6.) BSC Schweinheim 19 8 4 7 34 : 34 28 8. (10.) TSV Uettingen 16 8 2 6 28 : 26 26 9. (7.) TSV Neuhütten/Wiesthal 17 8 1 8 32 : 28 25 10. (9.) TuS Frammersbach 17 7 3 7 33 : 30 24 11. (11.) DJK Hain 17 7 2 8 29 : 32 23 12. (12.) FG Marktbreit/Martinsheim 16 6 2 8 23 : 32 20 13. (13.) TSV Keilberg 18 5 4 9 26 : 32 19 14. (14.) FC Leinach 18 4 4 10 31 : 41 16 15. (15.) SC Schwarzach 18 3 3 12 19 : 47 12 16. (16.) Bayern Kitzingen 18 1 1 16 10 : 62 4

Bayern Kitzingen – SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:4 (0:0). Nur noch fünfzig Zuschauer verloren sich im weiten Rund des Bayernplatzes. Und sie sahen eine Kitzinger Elf, die den Hösbachern lange Paroli bieten konnte. „Mit ein bisschen Glück wäre sogar eine Überraschung für uns möglich gewesen“ meinte Trainer Burkhard Straßberger. Die brenzligen Anfangsminuten überstanden die Bayern mit Glück und Geschick. Bis zur Pause standen sie gut, und Hösbach besaß keine echten Chancen mehr.

Nach einer feinen Aktion, eingeleitet von Mario Schmidt, hatte Jasmin Kadiric Pech, dass er nur den Pfosten traf. Da wäre die Führung für Kitzingen drin gewesen. So ging man trotz optischer Überlegenheit der Hösbacher torlos in die Pause. Nach gut einer Stunde schwanden der Heimelf zusehends die Kräfte. Hösbach bekam Oberwasser, und Niklas Schöfer traf zur Führung. Für die Kitzinger schoss Ahmet Chaliloglou nach Flanke von Jasmin Kadiric an die Oberkante der Latte. Innerhalb weniger Minuten zog der Gast dann auf 0:4 davon, und die erneute Niederlage der Bayern war besiegelt.

Tore: 0:1 Niklas Schöfer (72.), 0:2 Felix Lippert (75.), 0:3 Patrick Schneider (82.), 0:4 Matthias Helfrich (85.). Zuschauer: 50.

TuS Frammersbach – FG Marktbreit/Martinsheim 1:2 (0:1). Tobias Jäger war voll des Lobes über den engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Frammersbach agierte mit drei Spitzen und hatte bereits in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Aber Torwart Benny Stör war auf dem Posten und hielt die Partie offen. Nach der Drangphase der Heimelf zu Beginn kam dann auch Marktbreit besser ins Spiel. Nach feinem Lupfer Sebastian Wirschings über die Frammersbacher Abwehr vollendete Niklas Oberth mit einem Schlenzer über Torwart Joshua Schuhmacher die Aktion. Diese Führung hielt bis zur Pause.

Frammersbach machte im zweiten Durchgang Druck und wollte den Ausgleich. Die FG hielt läuferisch und kämpferisch großartig dagegen und hatte in Benny Stör einen großen Rückhalt. Ein Eigentor von Frammersbachs Patrick Geiger brachte der FG das 2:0. Marco Trapp verkürzte mit seinem Tor zwar noch einmal. Die Marktbreiter überstanden jedoch die letzten zehn Minuten.

Tore: 0:1 Niklas Oberth (18.), 0:2 Patrick Geiger (74., Eigentor), 1:2 Marco Trapp (80.). Gelb-Rot: Marco Trapp (Frammersbach, 90.+3, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 140.

TSV Uettingen – SC Schwarzach 2:1 (0:1). Auch in Uettingen mussten die Schwarzacher eine unglückliche Niederlage einstecken. In der zweiten Hälfte hatte die Partie auf der Kippe gestanden. Keine der Mannschaften wollte sich mit dem Remis abgeben, und so spielten beide auf Sieg. In der Schlussminute brachte der SC einen weiten Ball Uettingens nicht mehr unter Kontrolle, und den Gastgebern gelang Sekunden vor Schluss durch Kai Schlessmann der Siegtreffer. Eine bittere Erfahrung für den Aufsteiger, der im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt.

Dabei hatte die Partie recht verheißungsvoll für Schwarzach begonnen. Nach einem Einwurf wurde Markus Weckert der Ball bestens aufgelegt, und er traf mit einem Volleyschuss zur frühen Führung. Bis zur Pause boten sich dem SC noch weitere gute Gelegenheiten. Auch Uettingen war brandgefährlich. Besonders die langen Bälle, mit denen die Gastgeber agierten, brachten die Defensive der Schwarzacher immer wieder in Verlegenheit. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeit.

Der Vorsprung hatte nach Wiederanpfiff nicht lange Bestand: Manuel Scheller gelang der frühe Ausgleich. In der Folge kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Chancen auf beiden Seiten waren vorhanden. Als es nach einem leistungsgerechten Remis aussah, gelang Uettingen doch noch der Siegestreffer. Ein langer Ball landete bei Kai Schlessmann. Dessen Schuss konnte Torwart Michael Butz noch einmal abwehren, aber genau vor die Füße Schlessmanns, der dann doch noch traf. Ein Unentschieden wäre aus Sicht der Schwarzacher verdient gewesen.

Tore: 0:1 Markus Weckert (4.), 1:1 Manuel Scheller (51.), 2:1 Kai Schlessmann (90.). Zuschauer: 150.

Restprogramm

TSV Rottendorf – TuS Leider 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Frank Urbainczyk (7., Foulelfmeter), 1:1 Robin Busch (20.).

BSC Schweinheim – DJK Hain 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Patrick Badowski (25.), 0:2 Carsten Albrecht (45.), 0:3 Patrick Badowski (60.), 0:4 Markus Brüdigam (81.).

TSV Keilberg – FV Karlstadt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Salg (12.), 1:1 Michael Winkler (86.), 2:1 Falk Siegmund (90.+4).

TSV Neuhütten-Wiesthal – FC Viktoria Kahl 2:5 (1:4). Tore: 0:1 Jannik Heßler (9.), 0:2 Dennis Rung (16.), 0:3 Sebastian Morhard (24.), 1:3 Maximilian Ehrlich (28.), 1:4 Jannik Heßler (39.), 2:4 Felix Schanbacher (61.), 2:5 Jannik Heßler (89.).

FC Leinach – Vatan Spor Aschaffenburg 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Christian Roos (28.), 1:1 Ünal Noyan (56., Foulelfmeter), 1:2 Ünal Noyan (60.).