Dettelbacher Dauergrinsen

2. Bezirksliga Ost Männer

VfL Niederwerrn – TSV Rottendorf 3:9 TV Etwashausen II – TV Poppenlauer 6:9 SV Kürnach – TSV Rottendorf 3:9 SC Heuchelhof II – TV Ochsenfurt II 2:9 TSV Waigolshausen – TV Dettelbach 6:9 SpVgg Hambach – TSV Bad Königshofen III 9:5

1. (1.) TV Poppenlauer 15 15 0 0 135 : 36 30 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 16 13 1 2 137 : 66 27 : 5 3. (3.) TV Ochsenfurt II 15 11 0 4 112 : 68 22 : 8 4. (5.) TV Dettelbach 16 8 3 5 113 : 108 19 : 13 5. (4.) TV Etwashausen II 15 8 1 6 105 : 98 17 : 13 6. (6.) SC Heuchelhof II 16 6 4 6 107 : 106 16 : 16 7. (7.) TSV Waigolshausen 16 7 1 8 108 : 110 15 : 17 8. (8.) SpVgg Hambach 17 5 3 9 103 : 128 13 : 21 9. (9.) TSV Rottendorf 16 4 2 10 75 : 124 10 : 22 10. (10.) SV Kürnach 18 2 1 15 67 : 156 5 : 31 11. (11.) VfL Niederwerrn 16 0 2 14 80 : 142 2 : 30

TSV Waigolshausen – TV Dettelbach 6:9 (26:31). Es gibt Schlimmeres als Tischtennisspieler, die sich mittlerweile Woche für Woche verwundert die Augen reiben, wenn sie sich die Tabelle ihrer Liga anschauen. Momentan zählen die Akteure der Dettelbacher Ersten sicherlich zu diesen Glücklichen. Jahrelang wehrten sie sich (mit Erfolg) gegen den Abstieg aus ihrer geliebten 2. Bezirksliga Ost. In dieser Saison zählen sie zum vorderen Mittelfeld und wundern sich über sich selbst. Bernward Unger versichert, dass der Trainingseifer nicht zunimmt. Als Grund für den Erfolg nennt er den gelungenen Saisonauftakt, als die eingeplanten Pflichtsiege auch tatsächlich geholt wurden. „Ohne Druck spielt es sich besser“, fasst er den Lauf der Mannschaft zusammen. In Waigolshausen profitierten die Gäste vom Fehlen des TSV-Akteurs Samuel Weigands. Aber auch die Dettelbacher mussten mit Simon Keller auf einen Spieler aus dem mittleren Paarkreuz verzichten. Schlüsselspiele waren in Waigolshausen der Doppelsieg von Thorsten Döring und Ersatzmann Jürgen Friedlein sowie Jürgen Knorrs Einzelerfolg im zweiten Spiel. Hätte er verloren, wären die Gastgeber mit 7:4 vorne gelegen. Ob es dann noch mit Dettelbachs achtem Saisonsieg geklappt hätte ...?

Dettelbach: Bernward Unger/Jürgen Knorr 1, Thorsten Döring/Jürgen Friedlein 1, Knorr 1, Döring 1, Johannes Weimann 2, Jürgen Friedlein 1, Peter Dill 2.

TV Etwashausen II – TV Poppenlauer 6:9 (27:35-Sätze). Seit dieser Saison spielt Rückkehrer Manuel Roth wieder für den TV Poppenlauer. Mit ihm kam auch Uli Haack vom vorjährigen Zweitbezirksligisten Unterspiesheim zum Aufsteiger in den Maßbacher Ortsteil. Das Duo zählt zu den zehn besten Spielern der Liga und hat maßgeblichen Anteil am Erfolg. Etwashausens Reserve, die auch gegen den Tabellenführer ohne sein angestammtes drittes Paarkreuz antrat, kann die knappe Niederlage durchaus als Erfolg werten. Spitzenspieler Christian Röder sah sogar ein Unentschieden im Bereich des Möglichen. In erster Linie dachte er dabei an seine Niederlage an der Seite von Markus Sendner im Eingangsdoppel. In einem umkämpften Fünf-Satz-Spiel führten die Kitzinger mit 2:1-Sätzen und verloren die beiden letzten mit 11:13, 9:11, das hätte kippen können.

Etwashausen: Christian Röder 2, Markus Sendner 1, Timo Philipp 2, Sebastian Günzel 1.

SC Heuchelhof II – TV Ochsenfurt II 2:9 (14:31). Im Schnelldurchlauf fertigten die Ochsenfurter ihre Kollegen am Würzburger Heuchelhof ab. Nach zweieinhalb Stunden stand der Sieger fest, der drei der fünf Fünf-Satzspiele für sich entschied.

Ochsenfurt: Roland Händle/Niko Kocher 1, Fabian Köhler/Ludwig Weigand 1, Händle 2, Eberhard Hermann Mündlein 2, Köhler 1, Simon Weigand 1, Ludwig Weigand 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

SV Kleinmünster – SV-DJK Sommerach 5:9

1. (1.) TG Heidingsfeld II 14 14 0 0 126 : 28 28 : 0 2. (2.) DJK Astheim 13 11 0 2 104 : 54 22 : 4 3. (3.) TTC Sand 14 9 0 5 104 : 70 18 : 10 4. (4.) TTC Kerbfeld 14 8 0 6 92 : 78 16 : 12 5. (6.) SV-DJK Sommerach 12 6 1 5 87 : 73 13 : 11 6. (5.) TSV Albertshofen 13 6 1 6 78 : 85 13 : 13 7. (7.) TV Etwashausen III 12 4 1 7 72 : 92 9 : 15 8. (8.) SV Kleinmünster 15 3 2 10 77 : 125 8 : 22 9. (9.) FC Knetzgau 12 2 1 9 46 : 95 5 : 19 10. (10.) DJK Happertshausen 13 0 0 13 31 : 117 0 : 26

SV Kleinmünster – SV/DJK Sommerach 5:9 (21:32). Umkämpfter als es das deutliche Ergebnis aussagt, verlief die Partie in den Haßbergen. Gut drei Stunden lieferten die Hausherren erbitterte Gegenwehr. 3:1 und 5:4 führten sie, ehe Sommerach mit fünf Einzelsiegen in Serie sein Tabellenkonto auf positiv stellte.

Sommerach: Ulrich Schwarz/Jürgen Thomaier 1, Johannes Hauck 2, Schwarz 1, Thomas Ziegler 2, Thomaier 2, Michael Sauer 1.

Bayernliga Nord Jungen

TG Heidingsfeld – TV Bürgstadt 2:8 TTC Bruckberg – TSV Neutraubling 8:0 TV Etwashausen – TV Bürgstadt 7:7 TSV Unterlauter – TV Hilpoltstein abg.

1. (1.) TV Hilpoltstein 12 12 0 0 96 : 32 24 : 0 2. (2.) TSV Neutraubling 16 9 1 6 100 : 75 19 : 13 3. (3.) TV GA Wackersdorf 13 8 2 3 93 : 60 18 : 8 4. (4.) TTC Bruckberg 15 8 2 5 89 : 83 18 : 12 5. (5.) TG Heidingsfeld 14 5 4 5 79 : 88 14 : 14 6. (6.) TV Etwashausen 15 5 3 7 84 : 101 13 : 17 7. (7.) Post SV Nürnberg 15 5 2 8 79 : 96 12 : 18 8. (9.) TV Bürgstadt 17 5 2 10 82 : 107 12 : 22 9. (8.) TTC Hof 13 4 2 7 67 : 83 10 : 16 10. (10.) TSV Unterlauter 14 1 2 11 64 : 108 4 : 24

TV Etwashausen – TV Bürgstadt 7:7 (28:31). Etwashausen: Markus Sendner/Kilian Hartner 1, Sendner 3, Hartner 2, Bastian Hain 1.