Dettelbach gleicht in der Nachspielzeit aus

Kreisliga 1 Würzburg

FC Eibelstadt – Dettelbach und Ortsteile 4:4 TSV Güntersleben – TSV Rottenbauer 1:0 SpVgg Giebelstadt – SSV Kitzingen 0:2 SV Heidingsfeld – SV Sonderhofen 4:0 TSV Reichenberg – ETSV Würzburg 2:0 SB DJK Würzburg – FC Hopferstadt 2:0 FC Würzburger Kickers III – TSV Sulzfeld 1:0 SB Versbach – SG Buchbrunn/Mainstockheim 1:0

1. (2.) SV Heidingsfeld 18 12 3 3 42 : 11 39 2. (3.) SSV Kitzingen 16 12 2 2 40 : 16 38 3. (1.) Dettelbach und Ortsteile 16 12 2 2 33 : 16 38 4. (4.) FC Eibelstadt 17 8 4 5 31 : 25 28 5. (5.) ETSV Würzburg 16 7 4 5 27 : 19 25 6. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 17 7 4 6 26 : 26 25 7. (8.) TSV Güntersleben 16 8 1 7 27 : 31 25 8. (7.) SV Sonderhofen 16 5 7 4 34 : 20 22 9. (10.) FC Würzburger Kickers III 17 5 6 6 29 : 34 21 10. (11.) SB DJK Würzburg 17 6 1 10 26 : 32 19 11. (9.) SpVgg Giebelstadt 17 6 1 10 35 : 44 19 12. (12.) SB Versbach 15 5 3 7 19 : 27 18 13. (14.) TSV Reichenberg 14 6 0 8 23 : 34 18 14. (13.) TSV Sulzfeld 16 5 0 11 25 : 36 15 15. (15.) FC Hopferstadt 16 2 4 10 18 : 31 10 16. (16.) TSV Rottenbauer 16 2 2 12 19 : 52 8

FC Eibelstadt – Dettelbach und Ortsteile 4:4 (3:2). Im Spiel des Tages nahm der Gast aus Dettelbach in der Nachspielzeit wenigstens einen Zähler mit. Der war verdient, denn die Dettelbacher, die Lukas Schimmer mit einem Freistoß früh in Führung gebracht hatte, ließen sich vom späteren 1:3-Rückstand nicht beirren. Vor allem im zweiten Abschnitt machten sie mächtig Dampf. Zum Verhängnis wurden ihnen fast einige ungewohnte Schwächen der Abwehr.

„Das waren komische Gegentore, wir standen mehrmals schlecht“, sagte Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel. Eibelstadt setzte auf defensive Ausrichtung und versuchte sein Heil über Konter. Das ging lange Zeit gut. Im zweiten Abschnitt hätte Lennart Rüger die Partie bereits entscheiden können, aber er ließ zwei gute Gelegenheiten aus. Am Schluss drängten die Gäste: Lukas Bock (88.) und Lukas Schimmer per Freistoß (89.) verpassten zunächst den Ausgleich. Der gelang schließlich dem Ex-Karlburger Dominik Hammer nach einem langen Ball.

Tore: 0:1 Lukas Schimmer (4.), 1:1 Johannes König (13.), 2:1 Jonas Blank (14.), 3:1 Lennart Rüger (38.), 3:2 Julian Deinlein (40.), 3:3 Lukas Schimmer (67., Foulelfmeter, verschuldet an Tim Reiner), 4:3 Lennart Rüger (69.), 4:4 Dominik Hammer (90.+1).

DJK Würzburg – FC Hopferstadt 2:0 (1:0). Jeweils in der Nachspielzeit der beiden Spielhälften erwischte es Hopferstadt. Zunächst musste Marvin Funk nur einschieben, am Ende machte Daniel Chheng nach einem Konter gegen einen drängenden FC alles klar. Die Gäste hatten vor dem 1:0 die gute Gelegenheit, selbst in Führung zu gehen. Nach einem abgeblockten Schuss klärte ein DJK-Abwehrbein den zweiten Versuch auf der Torlinie. In der zweiten Halbzeit machte der FC zwar das Spiel, aber keine Tore.

Tore: 1:0 Marvin Funk (45.+3), 2:0 Daniel Chheng (90.+3).

SpVgg Giebelstadt – SSV Kitzingen 0:2 (0:0). Den sonst angriffsstarken Giebelstädtern fehlte diesmal der Schwung für die Offensive. Dies lag auch daran, dass in Philipp Deppisch und Besfort Zeka zwei angriffslustige Akteure schon vor der Pause verletzt raus mussten. Das Spiel, wie auch der SSV, brauchte etwas Anlauf. Kurz vor der Halbzeit setzte Alex Schmidbauer zwei Ausrufezeichen: Er traf erst den Außenpfosten, dann die Unterkante der Latte.

Kitzingens Überlegenheit nahm im zweiten Abschnitt zu, Marius Lazar stand nach einem abgewehrten Eckball schließlich genau richtig und erzielte die Führung. Wenig später schoss SSV-Akteur Christopher Soldner einen Foulelfmeter am Tor vorbei – was sich nicht rächen sollte. Nach einem Konter besiegelte Leander Greubel den insgesamt verdienten Erfolg der Siedler. „Bei uns stimmte die Einstellung. Wir hatten nur den falschen Gegner“, gab Giebelstadts Informant Thomas Fuchs zu bedenken.

Tore: 0:1 Marius Lazar (70.), 0:2 Leander Greubel (85.).

SB Versbach – SG Buchbrunn/Mainstockheim1:0 (0:0). Aufatmen in Versbach, wo Trainer Jochen Hümmer zu seinem Einstand ein wichtiger Erfolg gelang. Aydin Koldas hatte das Tor des Tages schön von außen aufgelegt, Nico Schmal brauchte nur einzuschieben. Koldas scheiterte zudem zweimal am besten Mann der Gäste, Torwart Christian Gedrat. In der Schlussphase des Kampfspiels erzeugten die Gäste richtig Druck. Aber Versbachs Torwart Johannes Volk verwehrte mit zwei tollen Paraden den Ausgleich.

Tor: 1:0 Nico Schmal (39.).

SV Heidingsfeld – SV Sonderhofen 4:0 (1:0). Heidingsfeld spielte konzentriert und sehr effizient und setzte sich mit diesem Sieg an die Tabellenspitze. Anfangs hatte sich die Elf von Trainer Christian Graf jedoch schwer getan gegen den Aufsteiger. Der musste als Folge von Marco Hartmanns Führung und dem zweiten Gegentor gleich nach der Halbzeit mehr riskieren, was der Heimelf Räume öffnete. Sonderhofen tat sich aber in einer hart geführten Begegnung schwer, Druck und Torchancen zu generieren. Mit Marco Hartmanns 15. Saisontor zum 3:0 war das Spiel gelaufen. Erst dann kam der Gast zu einem Lattentreffer. „Ein optimaler Auftakt für uns. Der Sieg ist ideal und erzeugt gleich mal gute Stimmung“, sagte Heidingsfelds Trainer Christian Graf.

Tore: 1:0 Marc Hartmann (37.), 2:0 Henry Libischer (48.), 3:0 Marco Hartmann (80.), 4:0 Eric Propp (89.).

Würzburger Kickers III – TSV Sulzfeld 1:0 (0:0). Ein Spiegelbild zum Hinspiel bot die Partie, nur dass sich diesmal die Kickers-Reservisten durchsetzten. Wieder war das Tor des Tages nach einem Freistoß gefallen, als der Gästetorwart, diesmal Marco Bischof, den Ball nicht sicher zu packen bekam. Im zweiten Versuch traf Frank Reichert zum Sieg, den Kickers-Trainer Frank Faulhaber als „am Ende etwas glücklich“ beschrieb. Nicht nur bei Dominik Martins Chance aus wenigen Metern hätte der Ausgleich fallen müssen.

Tor: 1:0 Frank Reichert (77.).

Restprogramm

TSV Reichenberg – ETSV Würzburg 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Brand (30.), 2:0 To-bias Hölzken (90.+1). Gelb-Rot: Gerald Spahmann (Reichenberg, 86., Foulspiel).

TSV Güntersleben – TSV Rottenbauer 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Lukas Hofer (17.).