Dettelbach darf dreimal jubeln

Kreisliga 1 Würzburg

FC Würzburger Kickers III – SB Versbach 0:4 SB DJK Würzburg – SV Sonderhofen 3:1 SpVgg Giebelstadt – TSV Sulzfeld 3:1 FC Hopferstadt – SSV Kitzingen 1:3 FC Eibelstadt – TSV Güntersleben 3:0 SV Heidingsfeld – ETSV Würzburg 3:0 TSV Reichenberg – TSV Rottenbauer 1:2 Buchbrunn/Mainstockheim – Dettelbach/Ortsteile 0:3

1. (1.) SV Heidingsfeld 19 13 3 3 45 : 11 42 2. (2.) SSV Kitzingen 17 13 2 2 43 : 17 41 3. (3.) Dettelbach und Ortsteile 17 13 2 2 36 : 16 41 4. (4.) FC Eibelstadt 18 9 4 5 34 : 25 31 5. (5.) ETSV Würzburg 17 7 4 6 27 : 22 25 6. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 18 7 4 7 26 : 29 25 7. (7.) TSV Güntersleben 17 8 1 8 27 : 34 25 8. (10.) SB DJK Würzburg 19 7 2 10 29 : 33 23 9. (8.) SV Sonderhofen 17 5 7 5 35 : 23 22 10. (11.) SpVgg Giebelstadt 18 7 1 10 38 : 45 22 11. (12.) SB Versbach 16 6 3 7 23 : 27 21 12. (9.) FC Würzburger Kickers III 18 5 6 7 29 : 38 21 13. (13.) TSV Reichenberg 15 6 0 9 24 : 36 18 14. (14.) TSV Sulzfeld 18 5 1 12 26 : 39 16 15. (16.) TSV Rottenbauer 17 3 2 12 21 : 53 11 16. (15.) FC Hopferstadt 17 2 4 11 19 : 34 10

SG Buchbrunn/Mainstockheim – Dettelbach und Ortsteile 0:3 (0:1). Am Ende durfte sich Dettelbach über einen verdienten Erfolg im Nachbarschaftsduell in Buchbrunn freuen. Wesentlicher Unterschied war, dass bei den Gästen Lukas Schimmer den Elfmeter verwandelte, während Tobias Förster den Ball übers Tor jagte. Ein verwandelter Strafstoß hätte die SG kurz nach der Halbzeit wohl zurück ins Spiel gebracht. Oliver Stark hatte die Dettelbacher in der zerfahrenen Partie nach dem ersten gelungenen Spielzug in Führung gebracht. Die SG agierte beinahe nur mit langen Bällen und entfachte zunächst außer bei einem Distanzschuss (40.) kaum Gefahr. Die Dettelbacher taten sich schwer, Tim Reiner ebnete aber mit dem 2:0 nach schöner Vorarbeit von Lukas Schimmer und Dominik Hammer den Weg zum Erfolg. Viele Karten und Hektik bot das Derby vor 130 Zuschauern.

Tore: 0:1 Oliver Stark (14.), 0:2 Tim Reiner (62.), 0:3 Lukas Schimmer (65., Foulelfmeter, verschuldet an Oliver Stark). Besonderheit: Tobias Förster (Buchbrunn) schießt einen Foulelfmeter über das Tor (50.). Gelb-Rot: Marco Gröll (Buchbrunn, 63., Foulspiel).

SpVgg Giebelstadt – TSV Sulzfeld 3:1 (3:1). Erst mit etwas Anlaufzeit dominierte Giebelstadt die erste Halbzeit gegen die zunächst forschen Gäste. Mit Benni Kemmers 1:0 aus der Drehung und dem gleich folgenden zweiten Streich Nils Langes lief es für die Heimelf, die bis zur Pause eine höhere Führung verpasste. Giebelstadt ließ im zweiten Abschnitt die Gäste kommen und dominierte auch in Unterzahl. Sulzfelds lange Bälle fanden kaum einmal einen Abnehmer.

Tore: 1:0 Benjamin Kemmer (17.), 2:0 Nils Lange (19.), 3:0 Benjamin Kemmer (29.), 3:1 Johannes Hörlin (43.). Besonderheit: Marco Bischof (Sulzfeld) hält einen Foulelfmeter von Benjamin Geiger 35.). Gelb-Rot: Sebastian Drescher (Giebelstadt, 45., Foulspiel).

FC Hopferstadt – SSV Kitzingen 1:3 (1:1). Hopferstadts Trainer Erwin Klafke sah den besten Anfang seiner Elf in der ganzen Runde, der mit dem 1:0 belohnt wurde. Danach brachte sich der FC jedoch durch einen Torwartfehler selbst aus dem Spiel. FC-Schlussmann Martin Jörg ließ einen eher harmlosen Ball Marius Lazars von nahe der Mittellinie über seinen Fuß ins Netz hoppeln zum 1:1. Nur wenig später prallten Peter Häußlein (FC) und Felix Scheider unglücklich mit den Köpfen zusammen. Das Spiel wurde für 15 Minuten unterbrochen, beide mussten mit Platzwunden ins Krankenhaus. „Wir sind dann nicht mehr richtig ins Spiel gekommen“, stellte Klafke fest. Seine Elf hatte die manch gute Chance, aber Daniel Kechel und Johannes Popp waren nicht clever genug. Wie es geht, zeigte der SSV. Alex Schmidbauer traf zum 2:1, Leander Greubel gelang – für Klafke aus Abseitsposition – auch noch das dritte Tor.

Tore: 1:0 Stefan Pohl (22.), 1:1 Marius Lazar (31.), 1:2 Alexander Schmidbauer (60.), 1:3 Leander Greubel (69.).

DJK Würzburg – SV Sonderhofen 3:1 (2:0). Die gern auf Konter lauernden Sonderhöfer verloren, weil diesmal der Gegner die Taktik erfolgreich anwendete. Der Gast zunächst wenig Gefahr, schaffte aber gleich nach der Pause durch einen aus Würzburger Sicht unberechtigten Elfmeter den Anschluss. Doch auch fortan stand die DJK-Abwehr sicher, ein direkter Freistoß von Elsner machte früh alles klar (67.).

Tore: 1:0 David Chheng (26.), 2:0 Philipp Hirschmann (44.), 2:1 Philipp Dopf (51., Foulelfmeter, verschuldet von DJK-Torwart Markus Körner), 3:1 Alexander Elsner (67.).

FC Eibelstadt – TSV Güntersleben 3:0 (1:0). „Schön anzuschauen war es nicht, doch das ist letztlich egal“, sagte Eibelstadts Spielertrainer Fabian Gärtner über den Sieg seiner Elf. Die nicklige Begegnung bot zunächst wenig, bis auf Marcel Wollers schönem Treffer nach kluger Ablage Lennart Rügers. Die Gäste wurden selten gefährlich, blieben aber lange im Spiel, weil der FC den Sack nicht zumachte.

Tore: 1:0 Marcel Woller (38.), 2:0 Philipp Eismann (80.), 3:0 Mike Berger (88.).

Restprogramm

SV Heidingsfeld – ETSV Würzburg 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Bissai Di Batoum (35.), 2:0 Bissai Di Batoum (67.), 3:0 Erhan Öztürk (90.+2).

Würzburger Kickers III – SB Versbach 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Aydin Koldas (12.), 0:2 Aydin Koldas (16.), 0:3 Nico Schmal (49.), 0:4 Kai Stephan (82.).

TSV Reichenberg – TSV Rottenbauer 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Manuel Luksch (26.), 2:0 Lukas Brand (50.), 3:0 Florian Holstein (64.), 4:0 Lukas Brand (71.), 5:0 Florian Holstein (83.).