Der erwartete Derby-Ausgang

Bezirksoberliga

TV Ochsenfurt II – TV Ochsenfurt I 2:6

Am ersten Spieltag der Rückrunde stand erneut das vereinsinterne Duell der Ochsenfurter Badmintonmannschaften an. Der frühe Zeitpunkt erklärt sich dadurch, dass jegliche Schützenhilfe innerhalb der beiden Mannschaften aus demselben Verein ausgeschlossen werden. Somit versammelte man sich zur Trainingszeit in der Halle, um diese Spiele auszutragen. Nachdem das letzte Aufeinandertreffen mit einem deutlichen 8:0 für die erste Mannschaft geendet hatte, wollte sich die Reserve im Rückspiel besser verkaufen. Dies gelang in den Doppeln jedoch noch nicht.

Für den ersten Zähler auf dem Konto der zweiten Mannschaft sorgte schließlich Johannes Ort im Spitzeneinzel. Er besiegte Sergei Woit in drei Sätzen und revanchierte sich damit für die Hinspielniederlage. Als Stephan Stadelmann auch seine Begegnung gegen Robert Heck gewann und es plötzlich nur noch 3:2 stand, hatte die zweite Mannschaft natürlich Oberwasser. In den folgenden Begegnungen entpuppte sich der Aufwärtstrend aber als Strohfeuer. Die restlichen Spiele gingen an den favorisierten Tabellenführer.

Bezirksoberliga Unterfranken

TV Ochsenfurt II – TV Ochsenfurt 2:6 BC Bad Königshofen – TV Unterdürrbach II 7:1 SGF Sennfeld/Bergrheinfeld – TG Heidingsfeld 1:7

1. (1.) TV Ochsenfurt 8 6 2 0 51 : 13 14 : 2 2. (2.) BC Bad Königshofen 8 6 1 1 43 : 21 13 : 3 3. (4.) TG Heidingsfeld 8 5 0 3 39 : 25 10 : 6 4. (3.) TV Marktheidenfeld III 7 4 1 2 36 : 20 9 : 5 5. (5.) TG Veitshöchheim II 7 4 0 3 26 : 30 8 : 6 6. (6.) TV Ochsenfurt II 8 2 1 5 20 : 44 5 : 11 7. (7.) Sennfeld/Bergrheinfeld 8 1 1 6 19 : 45 3 : 13 8. (8.) TV Unterdürrbach II 8 0 0 8 14 : 50 0 : 16