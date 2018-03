Der Weg zweier Absteiger

So ganz unerwartet hat der Abstieg die Handballer des TV Großlangheim nicht getroffen. „Der Trainerstuhl von Sebastian Sterk und mir wackelt deswegen jetzt nicht“, sagt Co-Trainer Claus Bergmann mit etwas Humor. Erst 2015 hatten sie den Aufstieg und damit die Rückkehr in die Bezirksoberliga geschafft, nach drei Spielzeiten liefert der Fahrstuhl die Mannschaft wieder eine Etage tiefer ab. Also heißt es eben, wieder einmal neu aufbauen und in den nächsten ein, zwei Jahren wieder aufsteigen, so Bergmann.

Etwas überraschender hat der Abstieg die Handballerinnen der SG Dettelbach/Bibergau getroffen. „Es ist dumm gelaufen“, sagt Betreuer Armin Ringelmann. „Wir standen zu Weihnachten gut da, aber dann ging es dahin. Wir wären lieber oben geblieben, weil wir da vom Talent und Können auch hingehören.“ Wie es in der Bezirksliga weiter geht, soll nun erst einmal ein Gespräch mit Trainer Andreas Motscha in den nächsten Tagen klären.

Vier Siege und ein Unentschieden konnte die SG zu Weihnachten unter den Baum legen, das sah schon mal recht ordentlich aus. Doch dann gewann die Gemeinschaft aus Dettelbach und Bibergau keinen einzigen Punkt mehr. „Vorn haben wir nichts mehr reingebracht, und hinten war in manchen Spielen fast jeder Wurf des Gegners ein Treffer“, sagt Ringelmann. Schwierig sei es auch geworden, weil sich der eh schon kleine Kader durch Schwangerschaft und Verletzung zusätzlich reduzierte. Dazu fiel eine weitere Spielerin wegen ihres Studiums in Argentinien aus, und so ging es dahin. Umso ärgerlicher sei der Abstieg, als man bei der Spielgemeinschaft eine gute Jugendabteilung hinter sich habe, die je eine A-, B- und C-Jugend im weiblichen Bereich mit manchem Talent in ihren Reihen hat, sagt Ringelmann.

In Großlangheim wussten die Verantwortlichen von Anfang an, dass ihnen eine schwierige Runde bevorstehen würde. Mit dem Wegfall der höherklassig erfahrenen Faustmann-Brüder Dominic (zum SV Michelfeld) und Pascal (Hausbau) hatte sich der eh schon kleine Kader noch weiter ausgedünnt. Gerade mal zwei Spiele bestritt Pascal Faustmann, der ja in den Vorjahren teils als Spielertrainer Großlangheims Stütze war. Dazu sind zwei Aktive zur HSG Mainfranken gewechselt.

Immer weiter ist der Spielerkader des TVG geschrumpft. In Alexander und Peter Hoppert sowie Jonas Pfannes holten die Herren drei 17-jährige Jugendspieler mit in den Kader, um überhaupt auflaufen zu können. Das Trio machte seine Sache ordentlich, die Jungen zählten schnell zum Stamm. Dazu musste Claus Bergmann seinen Ruhestand für zwei Partien unterbrechen. „Wir hatten Spiele, bei denen wir nur mit sieben Mann anreisten und die wir dann mit nur fünf oder sechs beendeten wegen Roter Karte oder Verletzung. Das sieht halt komisch aus, wenn du deswegen mal eine hohe Niederlage kassierst.“

Die deutlichen Niederlagen sieht Bergmann, der zusammen mit Sebastian Sterk auch die Mannschaft betreut, weniger schlimm. Probleme habe eher die Spielvorbereitung gemacht. „Wie gestaltest du ein Training mit nur sechs Spielern? Das ist schwierig, daran knabbern auch die Trainer. Das demotiviert mehr als die Niederlagen“, meint Bergmann. Von der zweiten Mannschaft, die ebenso im Spielbetrieb ist, komme niemand. Das sei eine reine Spaß-Truppe. So fielen teilweise die Einheiten mit Ball aus, die übrig gebliebenen Spieler absolvierten stattdessen eine Einheit im Kraftraum.

Für die Zukunft schöpft Claus Bergmann wieder Zuversicht. Aus der Jugend kommen die nächsten Jahre wieder Spieler dazu, „wir haben immerhin schon dreizehn Leute auf dem Papier. Dazu können wir nächstes Jahr wieder eine A-Jugend melden“, wohl zusammen mit dem Nachbarn und Partner TSV Rödelsee. Eine Spielgemeinschaft bei den Herren strebe man nicht an, noch nicht. Die Leute wollen im eigenen Verein mit den eigenen Leuten spielen, hat Bergmann in Großlangheim den Eindruck. Da komme es manchem nicht so sehr auf die Liga an, in der man auflaufe.

Dazu wechselten die etwas besseren Akteure häufig bereits im Jugendbereich den Verein, um höherklassig zu spielen. Hier hat Großlangheim in Jannik Renz, Linus Dürr oder Daniel Rose gleich drei Talente, die auswärts spielen. Diesen Weg könne und wolle man den Jugendlichen nicht verbauen, sagt Claus Bergmann, der beim TVG auch Einblick in den Nachwuchs hat. „Wer Bayernliga spielen kann, der soll das auch tun.“ Ihm schwebt eher eine Art Trainingsgemeinschaft vor. Die könnte so aussehen, dass man während der Woche vielleicht mit einem anderen Verein gemeinsam trainiere. Schließlich hätten wohl mehr Klubs das Problem, dass einige ihrer Akteure aus Berufs- oder Studiengründen nicht vor Ort und damit nicht beim Üben sind.

Noch mehr Spielgemeinschaften, damit verliere der Handball auch seinen Reiz. Einen Partnerverein zu finden sei wohl nicht allzu schwierig. Aber dann gebe es vielleicht irgendwann nur noch zwei Vereine in der Umgebung. „Wenn dann die HSG Süd gegen die HSG Nord spielt, ist das doch auch nichts. Ich möchte gegen Rödelsee, Volkach und so weiter spielen. So ein Derby hat was.“ Diesmal ist Großlangheim spielfrei. Insgesamt vier Partien stehen in der Bezirksoberliga noch an, dann ist erst mal Schluss in Unterfrankens höchster Liga.