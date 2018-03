Der Tabellenführer muss sich strecken

TSV/DJK Wiesentheid II – FV Türkgücü Schweinfurt 1:3 TSV Grettstadt – SG Castell/Wiesenbronn 3:2 FT Schweinfurt II – Türkiyemspor SV 12 SW 3:2 SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV Heidenfeld 0:4 FC Reupelsdorf – SV-DJK Oberschwarzach II 5:1 DJK Stadelschwarzach – SV Kirchschönbach 1:0 SC Brünnau – FC Röthlein/Schwebheim 3:0

1. (1.) DJK Stadelschwarzach 17 14 2 1 59 : 28 44 2. (2.) TSV Grettstadt 15 11 3 1 43 : 23 36 3. (4.) TSV Heidenfeld 16 9 1 6 39 : 28 28 4. (3.) SG Castell/Wiesenbronn 15 7 4 4 48 : 27 25 5. (6.) FT Schweinfurt II 15 8 0 7 45 : 28 24 6. (5.) Türkiyemspor SV 12 SW 15 7 2 6 42 : 41 23 7. (7.) FC Reupelsdorf 14 6 4 4 29 : 30 22 8. (8.) SC Brünnau 15 6 3 6 31 : 30 21 9. (9.) FV Türkgücü Schweinfurt 15 6 1 8 43 : 46 19 10. (10.) SV Kirchschönbach 17 4 3 10 28 : 40 15 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid II 15 3 4 8 26 : 37 13 12. (12.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 15 2 8 5 28 : 41 12 13. (13.) FC Röthlein/Schwebheim 15 3 3 9 20 : 44 12 14. (14.) SV-DJK Oberschwarzach II 15 1 2 12 19 : 57 5

TSV/DJK Wiesentheid II – FV Türkgücü Schweinfurt 1:3 (1:1). Trotz fast einstündiger Überzahl gelang den Gastgebern kein Erfolgserlebnis. Im Gegenteil! „Wir waren viel zu unkonzentriert und haben einige gute Chancen leichtfertig vertändelt,“ kommentierte Wiesentheids Trainer Thomas Seidl die Vorstellung seiner Elf. Die Gäste hingegen ließen sich von der Unterzahl nicht beunruhigen und konterten die Steigerwäldler im zweiten Durchgang clever aus.

Tore: 0:1 Golagha, Farhad, Rostami (5.), 1:1 Ouannes Chahdoura (40.), 1:2 Rayif Zeyrek (62.), 1:3 Ali Akdemir (80.). Rot: Achmet Kouduz Sali (Türkgücü, 35., Schiedsrichterbeleidigung).

TSV Grettstadt – SG Castell/Wiesenbronn 3:2 (0:0). Mit dem knappen Sieg bleibt der TSV auf Aufstiegskurs. Dabei hatte die Heimelf laut Grettstadts Trainer Stefan Panhans diesmal das Glück auf ihrer Seite, denn die Gäste vergaben vor dem Seitenwechsel fünf glasklare Torchancen. Nach der Pause berappelte sich der Tabellenzweite und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Doch erst Timo Bernhardts Tor in den Schlussminuten brachte gegen die bis zum Abpfiff gefährliche Casteller und Wiesenbronner Kombination die Entscheidung.

Tore: 1:0 Maximilian Schmitt (53.), 1:1 Mario Paul (79.), 2:1 Maximilian Schmitt (82.), 3:1 Timo Bernhardt (90+2), 3:2 Sascha Kümmel (90+5).

FC Reupelsdorf – SV-DJK Oberschwarzach II 5:1 (2:0). Trotz großer Personalsorgen mit nur zwei Spielern auf der Reservebank und einer halbstündigen Unterzahl ließen die Reupelsdorfer überhaupt nichts anbrennen. „Wir wollten heute unbedingt die drei Punkte, haben den Gegner früh attackiert und viele Chancen erspielt,“ lobte der weiterhin verletzte Spielertrainer Serkan Sarioglan seine Elf. Erst nach dem Platzverweis legte sich der Sturmlauf des FC, doch mehr als der Ehrentreffer sollte den Gästen nicht gelingen.

Tore: 1:0 Yaya Sidibe (20.), 2:0 Kamil Halilibram (35.), 3:0 David Becker (48.), 4:0 Kamil Halilibram (56.), 5:0 Bilal Hassan (58.), 5:1 Tobias Götz (80.). Gelb-Rot: Asamat Schchagapsoew (Reueplsdorf, 58., Meckern).

DJK Stadelschwarzach – SV Kirchschönbach / Prichsenstadt 1:0 (0:0). Äußerst umkämpft ging es im Derby zwischen Stadelschwarzach und Kirchschönbach/Prichsenstadt her, Torszenen blieben auf beiden Seiten jedoch Mangelware. Dabei versuchte der Tabellenführer naturgemäß, die Initiative zu ergreifen, doch der letzte Pass blieb meist in der starken Gäste-Defensive hängen. Erst in der 70. Spielminute wurde Spielertrainer Peter Zay am Fünfmeterraum freigespielt, der dann überlegt zum umjubelten „Tor des Tages“ einschob.

Tor: 1:0 Peter Zay (70.). Rot: Max Mathee (Kirchschönbach, 88., grobes Foulspiel).

SC Brünnau – FC Röthlein/Schwebheim 3:0 (1:0). Brünnaus deutlicher Heimsieg täuscht über den Spielverlauf etwas hinweg, denn SC-Informant Michael Dallner sah eine „weitestgehend ausgeglichene Partie“. Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein umkämpftes Spiel mit wenigen herausgespielten Torchancen. Einen Sahnetag erwischte dafür Spielertrainer Robert Bindig. Mit seinen drei Treffern – darunter einem direkt verwandelten Freistoß – war er der Hauptgarant für den letztlich verdienten Sieg.

Tore: 1:0 Robert Bindig (16.), 2:0 Robert Bindig (72.), 3:0 Robert Bindig (82.).

FT Schweinfurt II – Türkiyemspor SV 12 Schweinfurt 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Mehmet Demir (11., Foulelfmeter), 1:1 Thomas Hauch (37., Foulelfmeter), 1:2 Mehmet Demir (49.), 2:2 Jonni Romaker (90.), 3:2 Simon Michalczyk (90+3).

SG Frankenwinheim/Schallfeld – TSV Heidenfeld 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Fabian Hahn (15.), 0:2 Fabian Beck (44.), 0:3 Benedikt Graf (78.), 0:4 Nicolas Pittrof (87.).