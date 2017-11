Der SSV glänzt auf Kunstrasen

U19 Bezirksoberliga

SpVgg Hösbach-Bahnhof – JFG Hochspessart abges. SG Jahn Winkels – TSV Großbardorf 0:2 FC Sand – TSV Bergrheinfeld 2:0 DJK-TuS Leider – VfR Goldbach 4:0 SV Heidingsfeld – TSV/DJK Wiesentheid 3:1 JFG Kreis Würzburg Südwest – SSV Kitzingen 0:3

1. (1.) FC Sand 11 9 0 2 26 : 8 27 2. (2.) TSV Großbardorf 10 8 2 0 37 : 10 26 3. (3.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 10 7 1 2 30 : 16 22 4. (5.) DJK-TuS Leider 12 7 1 4 29 : 20 22 5. (4.) TSV Bergrheinfeld 12 7 0 5 22 : 19 21 6. (6.) JFG Kreis Würzburg Südwest 11 5 3 3 22 : 17 18 7. (7.) SV Heidingsfeld 11 5 1 5 17 : 20 16 8. (8.) SSV Kitzingen 12 4 3 5 17 : 22 15 9. (9.) TSV/DJK Wiesentheid 12 3 1 8 21 : 30 10 10. (10.) VfR Goldbach 11 3 0 8 13 : 31 9 11. (11.) SG Jahn Winkels 12 2 1 9 19 : 27 7 12. (12.) JFG Hochspessart 10 0 1 9 6 : 39 1

JFG Kreis Würzburg Süd-West – SSV Kitzingen 0:3 (0:1). Im letzten Spiel vor der Winterpause zeigten die Kitzinger noch einmal ein bärenstarkes Spiel. Bei nasskaltem Dauerregen war der Kunstrasenplatz in Höchberg gut bespielbar und sollte sich so nicht als Nachteil für die Gastmannschaft erweisen. Der SSV zog sein gut strukturiertes Spiel auf, hatte vor allem im Mittelfeld die Hoheit – und schon in den ersten fünf Minuten zwei Chancen. Beide Male ging der Ball knapp am JFG-Tor vorbei. In der 23. Minute war es dann doch soweit: Nach einer von Vincent Helds scharf getretenen Freistoßflanke in den Strafraum zog Kevin Brandmann direkt ab. Der Ball wurde noch leicht abgelenkt, ehe er zum 0:1 im Tor landete. Die SSV-Abwehr ließ den JFG-Angreifern wenig Raum und nur eine Chance zu. Kurz nach dem Wechsel zog Luca Fischer aus 16 Metern einen Scharfschuss ab. Den Ball konnte der JFG-Keeper nur abklatschen, Vincent Held schaltete am schnellsten und schoss aus acht Metern ein. Nur zehn Minuten später spielte Luca Blaimer einen Ball in den Raum, Held überlief noch einen Gegner und hob den Ball über den JFG-Torwart. Tore: 0:1 Kevin Brandmann (25., Direktabnahme), 0:2 Vincent Held (51.), 0:3 Vincent Held (61.).

SV Heidingsfeld – TSV/DJK Wiesentheid 3:1 (3:1). Trotz der frühen Führung war für die Wiesentheider auf dem gut bespielbaren Kunstrasen platz nichts zu holen. Nach wenigen Sekunden war Leon Beßler noch an Heidingsfelds Torwart Julian Schneider gescheitert. Dann schloss Beßler eine feine Einzelleistung mit einem satten Schuss von halbrechts ins lange Eck ab. Die cleveren Gastgeber beeindruckte das nicht, sie glichen aus, und dann erzielte Hannes Hofmann mit einem aufsetzenden Freistoß das 2:1. Erneut nur kurz darauf passte die Gäste-Abwehr nach einem Steilpass nicht auf, und es hieß 3:1. Während der Halbzeit wurde Gästetrainer Helmut Helbich kurz etwas lauter, doch er hatte nur einen Wechselspieler dabei, der früh aufs Feld geschickt werden musste; zwei weitere Wiesentheider mussten die Partie angeschlagen zu Ende spielen. Die Kraft reichte damit nicht, um das Spiel noch zu drehen. Gäste-Torwart Kevin Jung hielt sogar noch zwei, drei gute Bälle des Gegners. „Uns fehlte es heute an der Kraft und der Klasse, um dort etwas mitzunehmen“, erklärte Trainer Helbich. Tore: 0:1 Leon Beßler (4.), 1:1 Sita Diaby (9.), 2:1 Hannes Hofmann (19.), 3:1 Sanusie Bah (34.).