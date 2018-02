Der Geesdorfer Entwicklungshelfer

Die Zeichen standen auf Abschied – und man hätte es Hassan Rmeithi kaum verübeln können, wäre er im Sommer nach sieben Jahren als Trainer des FC Geesdorf weitergezogen, um seiner Laufbahn noch mal Schub zu verleihen und jener des FC auch. „Ich wollte Geesdorf helfen, indem ich den Weg freimache für einen neuen Spielertrainer“, sagt er zu seinen Überlegungen.

Doch dann kam etwas, was der 32-Jährige in der Rückschau „viel Glück“ nennt: fünf neue Spieler. Sie taten dem gewohnt engge- schnittenen Kader des Klubs gut und der Entwicklung der Mannschaft mit dazu. Heute ist Geesdorf nicht mehr nur ein Verein mit Avancen, sondern ein aussichtsreicher Anwärter für den Aufstieg. Ein heißer Kandidat für die Landesliga.

Manche der langjährigen Begleiter der Mannschaft müssen sich bei dieser Perspektive immer noch verwundert die Augen reiben – und Rmeithi selbst sagt: „Für ein Dorf mit 360 Einwohnern wäre es eine Sensation.“ Als er vor sechseinhalb Jahren mit seiner Arbeit anfing, spielte Geesdorf mit Libero und Manndeckung eine mäßige Rolle in der Kreisliga. Aber der junge Trainer erkannte die Möglichkeiten, die sich trotz beschränkter Mittel an diesem relativ kleinen Fußballstandort boten.

Ein Stück weit forderte er den Verein auch heraus, endlich sein Potenzial zu nutzen, sich nicht länger unnötig klein zu machen. Er wusste, was er da verlangte von seinem Klub, der sich aufzureiben drohte in einem undankbaren Konkurrenzkampf und einem schwierigen Umfeld: hier der mächtige Rivale aus Wiesentheid, da der ehrgeizige Emporkömmling aus Abtswind. „Ein ganz schwieriger Flecken.“

Während die anderen den Kuchen unter sich aufteilten, schien Geesdorf nur die Krümel abzukriegen. Manchmal aber verschluckt sich einer an zu großen Stücken, das war die Gelegenheit, auf die Rmeithi und seine Geesdorfer lauerten. Mit Abtswind – dies war klar – würden sie sich nicht messen können. Doch die andere offene Flanke scheint der FC inzwischen geschlossen zu haben. Rmeithi betont, es gehe nicht darum, Wiesentheid in der Tabelle abzuhängen. „Das Thema ist lange vergessen.“ Es gehe ihm einzig um die Entwicklung in Geesdorf. Da sieht er sich auf gutem Weg. „Ansonsten hätte ich nicht noch einmal verlängert.“

Drei Jahre hat er mit dem FC in der Kreisliga gespielt, nun sind es knapp vier Jahre in der Bezirksliga. Man darf sagen, der Klub ist organisch gewachsen, nicht mit allerlei Wachstumsbeschleunigern hochgezüchtet worden. „Die meisten denken ja, dass bei uns Geld im Spiel ist. Ich würde vielleicht genauso denken. Aber bisher hat kein Spieler auch nur einen Cent bekommen“, sagt der Trainer.

Und doch ist es ihm vor der Saison gelungen, eine Handvoll versierter Kicker für den FC zu gewinnen. Da wären Fazdel Tahir und Sinan Bilgin, die schon Bayernliga spielten. „Fazdel ist ein guter Kumpel, dem es mit der Bayernliga zu viel geworden ist“, erzählt Rmeithi. „Ich sagte zu ihm: Du kannst doch bei mir Bezirksliga spielen.“ Das tat er – und brachte auch noch seinen Freund Bilgin mit.

Markus Pfeufer kam vom Nachbarklub Wiesentheid, wo er nicht mehr glücklich war. An Max Dietrich „waren wir seit Jahren dran“. Der Abstieg mit Stadelschwarzach aus der Kreisliga erleichterte ihm im Sommer den Abschied. Und Uli Konrad wollte von sich aus zurück zum FC. Fünf Neulinge, für Geesdorfer Verhältnisse ein regelrechter Ansturm. Mit ihnen, so die Hoffnung Rmeithis, könne der Klub den „nächsten Schritt“ machen, und Rmeithi war bereit, ihn mitzugehen.

Nach etwas holprigem Start nahmen die Geesdorfer rasch Fahrt auf. Inzwischen sind sie Tabellenführer. Fehlte mal etwas Tempo, wurde es unruhig in der Kulisse. Für Rmeithi der Punkt, die Leute daran zu erinnern, „wer wir sind und wo wir herkommen“ – ein kleiner Klub mit Kreisklasse-Vergangenheit. Er verweist dann auf die Entwicklung der Mannschaft, auf die er „sehr stolz“ sei. „Die eigenen Leute“ hätten nicht geglaubt, dass das Team und die Spieler so eine Entwicklung nähmen.

„Sollten wir Ende Mai Erster sein, dann muss hier der Teufel los sein.“ Hassan Rmeithi, Trainer des FC Geesdorf

Er meint nicht Spieler wie Stefan oder Simon Weiglein, denen nur der Feinschliff fehle, er meint Spieler wie Alexander Huller, der 18 war und mit der Tochter des Vorsitzenden zusammen, als der Verein ihn fragte, ob er nicht Lust habe, Fußball zu spielen. Auch er entwickelte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Taktisch sei er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken, sagt Rmeithi.

Es sind solche Beispiele, die ihm Mut machen, auch für den Fall eines Aufstiegs, der Geesdorf in nie dagewesene Dimensionen katapultieren würde. „Sollten wir Ende Mai Erster sein, dann muss hier der Teufel los sein.“ Der Trainer hat schon klare Vorstellungen, wie es nach dem Aufstieg für den FC weiterginge. „Wir werden ausgiebig feiern, und danach kommt harte Arbeit auf uns zu.“