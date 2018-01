Der DJK-Traum wird wahr

Die Fußballerinnen der DJK Würzburg sicherten sich in der Veitshöchheimer Schulsporthalle den Titel des Futsal-Bezirksmeisters. Dadurch hat sich der Bezirksligist für die bayerische Meisterschaft am 17. Februar qualifiziert.

Das Finale zwischen der DJK und dem SV Veitshöchheim war an Dramatik kaum zu überbieten. Als Würzburgs Torfrau Julia Haase den zweiten Sechsmeter pariert hatte, gab es bei den Mitspielerinnen und Trainerin Manuela Hoch kein Halten mehr. Jubelnd stürmten sie auf ihre Torhüterin zu und tanzten anschließend im Kreis. „Es ist Wahnsinn. Vor einer Woche habe ich davon geträumt und es der Mannschaft auch gesagt. Und wie man sieht, gehen Träume manchmal in Erfüllung“, sagte DJK-Trainerin Manuela Hoch nach dem Gewinn des Titels freudestrahlend.

„Die Mädels haben viel dafür getan“, lobte sie ihre Mannschaft, die als Bezirksligist keineswegs zum Favoritenkreis gezählt, aber alle Vorrundenspiele gewonnen hatte. Torfrau Julia Haase sicherte mit zwei parierten Sechsmetern den Erfolg. Dabei hatte es im Finale lange Zeit nicht nach einem Sieg für die Würzburgerinnen ausgesehen. Nach beiderseits verhaltenem Beginn nahm Veitshöchheim das Spiel in die Hand und legte die 1:0-Führung vor. Bis 15 Sekunden vor Schluss sahen die Mädels von Trainer Raphael Müller wie die sicheren Siegerinnen aus. „Ich will das Ergebnis nicht auf den Schiedsrichter schieben, aber er hat dazu beigetragen. Wir waren klar spielbestimmend“, sagte Müller nach der 2:3-Finalniederlage aufgebracht.

Denn 15 Sekunden vor dem Schlusspfiff entschied der Unparteiische auf einen zweifelhaften Zehn-Meter-Freistoß für die DJK. Ira Marie Limberger verwandelte zum 1:1, so dass es des Sechsmeterschießens bedurfte, um den Sieger zu ermitteln. Auch hier bewies Trainerin Hoch hellseherische Fähigkeiten. Als ihre Torhüterin zum dritten Mal im Kasten stand, raunte sie ihrem Kollegen Michael Beck zu: „Den hält sie.“ Die Veitshöchheimer Schützin verwandelte zwar, doch der Unparteiische ließ wiederholen, weil sich der Ball leicht bewegt hatte. Im zweiten Anlauf parierte die DJK-Schlussfrau tatsächlich und wurde zur Matchwinnerin. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich freue mich unheimlich für die ganze Mannschaft“, sagte Heldin Haase nach der Siegerehrung mit strahlendem Lächeln.

Für Vorjahressieger ETSV Würzburg reichte es diesmal nur zum dritten Platz. Mit einem 1:0-Erfolg setzte sich die Mannschaft mit Spielerinnen aus dem Bayern- und Bezirksliga-Kader gegen den FC Karsbach durch. „Wir hatten im Halbfinale ein bisschen Pech. Nach zwei Standardsituationen haben wir es versäumt, ordentlichen Fußball zu spielen“, fasste Dieter Kölbl zusammen. Dennoch war es für den Trainer, der am Vormittag bereits die U-15-Juniorinnen gecoacht hatte, ein erfolgreiches Wochenende. Als Zweiter hatte er sich mit der U 15 für die bayerische Meisterschaft qualifiziert. Tags zuvor hatte er mit den U-17-Juniorinnen an der Bayerischen in Haar bei München teilgenommen, wo sie in der Vorrunde ausgeschieden waren.

Wie bereits im Vorjahr musste sich der FC Karsbach mit dem vierten Rang begnügen. Das Team von Harald Duhnke sicherte sich in der Vorrunde vier Punkte und zog im Halbfinale gegen den späteren Finalisten und Ligakonkurrenten SV Veitshöchheim mit 0:2 den Kürzeren. Prosselsheims Trainer Jürgen Fuchs zeigte sich ob des sechsten Platzes nicht enttäuscht. Seine Mädels hatten sich im Sechsmeterschießen den Kickers aus Aschaffenburg mit 1:3 beugen müssen. „Wir sind weiter gekommen als ursprünglich gedacht. Unsere technisch versierten Spielerinnen sind alle beim Auskurieren“, erklärte der TSV-Übungsleiter.

Christian Golden, der Trainer des Vorjahresdritten TSV Frickenhausen, machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Nein, ich bin nicht zufrieden“, bekannte der Trainer des Bayernligisten, für den es lediglich zum siebten Platz gereicht hatte. Mit nur einem Pünktchen aus der Vorrunde setzten sich seine Schützlinge im Spiel um Platz sieben gegen den Bezirksligisten des TSV Lengfeld gerade so mit 1:0 durch. Golden räumte aber ein, dass er mit einer stark dezimierten Mannschaft angetreten und letztendlich froh sei, dass sich niemand verletzt habe.