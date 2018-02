Dennis Orf will nach oben

An der Schule, wo Dennis Orf unterrichtet, gibt es dieser Tage die Zwischenzeugnisse. Als Lehrer ist der aus Mainbernheim stammende 29-Jährige an der Hauptschule in Schöllkrippen derzeit im Kahlgrund. Er wohnt in Würzburg und spielt dort seit einem Jahr auch Handball – bei der TG Heidingsfeld, jenem Klub, der mittels Förderverein und Sponsoren noch höher hinaus möchte als aktuell in der Landesliga. Orf muss an diesem Sonntag mit seinem Klub in unmittelbarer Nähe seiner früheren Heimat antreten, nämlich beim TV Marktsteft.

Nicht nur für ihn, auch für seinen Bruder Dominik, der ebenfalls beim ambitionierten Würzburger Stadtteilklub Tore wirft, ist das auch ein Wiedersehen mit vielen Bekannten. Was das sportliche Zeugnis betrifft, hängen Dennis Orf und seine Heidingsfelder nach etwas mehr als der Hälfte der Runde leicht hinter ihrem Klassenziel. Eine Niederlage im Fichtelgebirge und das Unentschieden ge-gen Spitzenreiter Regensburg ließen den Rückstand zu Platz eins auf fünf Punkte wachsen. Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation ist aktuell nur zwei Zähler entfernt. Um einem der beiden vorderen noch näher auf die Pelle zu rücken, dürfen sich die Heidingsfelder keinen Ausrutscher beim abstiegsbedrohten TV Marktsteft leisten, der selbst dringend die Punkte benötigt. „Das hat Derby-Charakter“, sagt Orf, „wir dürfen sie nicht unterschätzen, müssen dort definitiv mehr als hundert Prozent geben.“

Sicher seien die Heidingsfelder Favoriten, aber das kenne man ja, das sei jede Woche so. Die TGH habe die Rolle des Gejagten inne, auf den jeder heiß ist und den jeder bezwingen möchte, das hat der 1,93 Meter große Rückraumakteur längst gemerkt. Im Januar vorigen Jahres schloss er sich der TG Heidingsfeld an, nachdem er zuvor vom damals noch Drittligisten TSV Rödelsee zum TV Hardheim in Baden gewechselt war. Orf hatte gezögert mit dem Wechsel nach Würzburg, weil er zunächst wissen wollte, wie und wo es für ihn als Junglehrer weitergehen würde. Er wusste nicht, ob er vielleicht weiter weg, bis in den Münchner Raum, komme. Er blieb an der Schule in Schöllkrippen, doch auf Dauer wurde ihm die Fahrerei zu viel: erst nach Aschaffenburg in die Schule, dann noch nach Hardheim zum Handball. „Ich saß ja fast nur noch im Auto.“

Heidingsfeld lag nahe – auch weil Dennis Orf das dortige Projekt reizte, wie er sagt. Dort scheiterte er letzten Sommer relativ klar in der Relegation zur Bayernliga am TSV Ottobeuren, nun soll es eben im nächsten Anlauf klappen. Dazu hat die TGH erst im Dezember in Heiko Karrer einen ganz erfahrenen Mann als Trainer geholt, der es selbst auf einige Länderspiele brachte und die DJK Rimpar nach oben führte. Von ihm ist der halblinke Rückraumspieler Orf angetan. Karrers Kompetenz und Erfahrung merke man sofort, das Training habe sich geändert, in den drei Einheiten die Woche werde viel mehr Wert auf Athletik gelegt als früher. Teamgeist, Zusammenhalt, das sei Karrer sehr wichtig. „Er macht es megagut“, sagt Dennis Orf über den neuen Chef bei der TGH, der ebenfalls ein Stück nach oben will.

Ob es noch zum Meistertitel reichen könnte? Orf ist sich da nicht sicher. Regensburg habe eine starke Mannschaft, die hoch wolle und fünf Punkte Vorsprung habe. Fast hätte ja Marktsteft zuletzt dafür gesorgt, dass dieser geschmolzen wäre. Das zeige deutlich, dass sich die Stefter verbessert hätten. Für sie sei der Sprung in die Landesliga nicht so einfach gewesen, das habe sich gerade anfangs der Runde gezeigt. „Dass sie sich so schwer tun, hätte ich nicht erwartet. Allerdings haben sie sich nicht verstärkt.“

Beim Gegner vom Sonntag kennt Dennis Orf nicht nur den einen oder anderen aus Rödelseer Drittliga-Zeiten. „Manche hatte ich schon in der D-Jugend als Gegner, die Irmler-Brüder zum Beispiel“, erinnert er sich. Noch besser kennen dürfte die Gegner Dennis' zwei Jahre älterer Bruder Dominik (31). Er spielte zuletzt zwischen 2012 und 2015 für die Marktstefter.