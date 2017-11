Den Bayern bleibt nichts erspart

Bezirksliga West

BSC Schweinheim – Bayern Kitzingen 9:1 TSV Neuhütten/Wiesthal – FC Leinach 2:0 TSV Keilberg – TSV Uettingen 4:0 TuS Frammersbach – SV Vatan Spor Aschaffenburg 4:2 TSV Rottendorf – SpVgg Hösbach-Bahnhof 4:0 FG Marktbreit/Martinsheim – FC Viktoria Kahl 1:4 FV Karlstadt – SC Schwarzach 3:1 TuS Leider – DJK Hain abges.

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 15 10 3 2 45 : 23 33 2. (2.) FC Viktoria Kahl 15 10 3 2 31 : 14 33 3. (3.) TuS Leider 14 9 2 3 38 : 15 29 4. (4.) TSV Rottendorf 15 8 2 5 30 : 16 26 5. (5.) FV Karlstadt 14 7 4 3 26 : 14 25 6. (7.) BSC Schweinheim 15 7 3 5 29 : 25 24 7. (6.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 14 7 1 6 27 : 27 22 8. (8.) TSV Uettingen 13 6 2 5 22 : 19 20 9. (11.) TSV Neuhütten/Wiesthal 14 6 1 7 21 : 22 19 10. (9.) DJK Hain 13 6 1 6 18 : 20 19 11. (12.) TuS Frammersbach 12 5 2 5 20 : 18 17 12. (10.) FG Marktbreit/Martinsheim 14 5 2 7 21 : 28 17 13. (13.) TSV Keilberg 14 4 2 8 21 : 27 14 14. (14.) FC Leinach 14 2 4 8 20 : 35 10 15. (15.) SC Schwarzach 15 2 3 10 15 : 40 9 16. (16.) Bayern Kitzingen 15 1 1 13 10 : 51 4

BSC Schweinheim – Bayern Kitzingen 9:1 (3:1). Eine stark ersatzgeschwächte Bayern-Elf bot in der ersten Hälfte eine gute Leistung. Da hatten die Gastgeber kaum Torgelegenheiten. Erst kurz vor dem Seitenwechsel mussten die Bayern das 1:3 hinnehmen. Doch nach der Pause schwanden den Bayern so langsam, aber sicher die Kräfte. Nun konnten die Gastgeber ihr Spiel aufziehen. Sie ließen Ball und Gegner laufen. Die Kitzinger waren Mitte der zweiten Hälfte überfordert und in den letzten 20 Minuten machten die Gastgeber noch vier Treffer. Trainer Burkhard Straßberger hofft nun auf die nächsten beiden Spiele, um vielleicht doch noch mit seiner Mannschaft die Kurve zu kriegen. Da geht es gegen Schwarzach und Leinach, die beide mit den Bayern auf einem Abstiegsplatz stehen.

Tore: 1:0 Urgur Öner (13.), 2:0 Max Hoefstädt (30.), 2:1 Florian Gaubitz (31.), 3:1 Urgur Öner (41.), 4:1 Urgur Öner (54.), 5:1 Leonhard Scheuernstuhl (63., Eigentor), 6:1 Christian Weber (70.), 7:1 Christian Weber (74.), 8:1 Luca Franzese (77.), 9:1 Andres Arias Cardenas (81.). Zuschauer: 40.

FV Karlstadt – SC Schwarzach 3:1 (2:0). Eine schwache erste Hälfte war die Grundlage für die erneute Niederlage Schwarzachs. Da agierte der Aufsteiger zu passiv und körperlos. Ärgerlich war der Rückstand nach einem Foulelfmeter, der nach Meinung der Schwarzacher völlig unberechtigt war. Beim Abwehrversuch Tobias Bürkners hatte Schiedsrichter Marc Treubert ein Foul gesehen, und er gab Strafstoß. Vor dem 2:0 sahen die Schwarzacher den Torschützen Michael Winkler im Abseits.

Eine Viertelstunde vor der Pause kam Schwarzach besser ins Spiel, und aus der Pause trat der Aufsteiger dann wie ausgewechselt. Er gab sich giftig, war ballsicher und agierte mit riskantem Pressing. Wieder haderte er mit dem Schiedsrichter, als Nico Eichelbrönner nach Meinung der Schwarzacher im Strafraum gelegt wurde. Doch diesmal gab es keinen Elfmeter. Die Heimelf dominierte, musste aber das 0:3 einstecken. Der Anschlusstreffer nur zwei Minuten später weckte noch mal Hoffnung. Der SC war bis zum Schluss gut im Spiel, aber es reichte nicht. So wartet Schwarzach weiter auf den dritten Sieg. Am kommenden Wochenende geht es zum Schlusslicht Bayern Kitzingen.

Tore: 1:0 Dominik Lambrecht (18., Foulelfmeter), 2:0 Michael Winkler (24.), 3:0 Michael Winkler (65.), 3:1 Peter Link (67.). Zuschauer: 100.

FG Marktbreit/Martinsheim – FC Viktoria Kahl 1:4 (0:3). Nach dieser Niederlage hat Marktbreit nun Kontakt zu den Abstiegsplätzen. Fast zwanzig Minuten gelang es der FG, den Gegner vom Tor fernzuhalten. Sie zwang Kahl zu Quer- oder Rückpässen und ließ keine großen Chancen zu. Doch Fehler darf man sich gegen den Tabellenzweiten nicht leisten, denn die werden gnadenlos bestraft. Nach einem Fehlpass nutzte Kahl die Chance zur Führung. Und nach einem Doppelschlag Dominik Witzels war die Partie vorzeitig entschieden. „Ernüchternd“, sagte FG-Spielertrainer Tobias Jäger. „Gegen Kahl kann man verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise.“ Nach dem 0:4 kurz nach der Pause legte Kahl den Schongang ein, die FG konnte ein paar Akzente setzen. Julian Dennerlein gelang noch eine Ergebniskorrektur.

Tore: 0:1 Sebastian Morhard (19.), 0:2 Dominik Witzel (34.), 0:3 Dominik Witzel (35.), 0:4 Jannik Heßler (48.), 1:4 Julian Dennerlein (84.). Zuschauer: 35.

Restprogramm

TSV Neuhütten-Wiesthal – FC Leinach 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Christian Huth (12.), 2:0 Steffen Münster (19.). TuS Frammersbach – SV Vatan Spor Aschaffenburg 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Lurz (18.), 2:0 David Aull (47.), 3:0, 4:0 Marco Trapp (51., 67.), 4:1 Marcus Alexander (70., Foulelfmeter), 4:2 Michael Alzmann (84.). TSV Rottendorf – SpVgg Hösbach-Bahnhof 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Moritz Schubert (46.), 2:0 Julian Wolff (56.), 3:0 Nicolas Schubert (76.), 4:0 Robin Busch (80.). TSV Keilberg – TSV Uettingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Jonas Spielmann (16.), 2:0 Falk Siegmund (72.), 3:0 Ulli Bieber (76., Eigentor), 4:0 Niklas Stenger (90.).