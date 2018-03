Das Dilemma des Herrn Reitstetter

Heute ist es mal an der Zeit für ein paar heitere, ja unbeschwerte Gedanken. Die SPD hat sich entschieden, in die große Koalition einzutreten, das Land hat bald wieder eine Regierung. Zu all dem wird es von Tag zu Tag milder, die Sonne strahlt von einem weißblauen Himmel, Frühling lässt sein blaues Band, na ja, . . . – Sie wissen schon.

Nichts soll die helle Stimmung trüben, auch nicht der Dreck in den Fenstern, die, wie unlängst ein Kollege schrieb, so matt seien „wie Arbeitnehmer nach einer 60-Stundenwoche“. Nun, Herr Kollege, ich weiß ja nicht, Sie und 60 Stunden die Woche? Aber lassen wir das.

Bei einem wie Bernd Reitstetter kann man sich das mit den 60 Stunden schon eher vorstellen. Der Mann geht einem Beruf nach – und nebenher ist er Unterfrankens Fußball-Bezirksvorsitzender. Wobei: nebenher? In Zeiten wie diesen könnte man annehmen, Fußball sei sein Beruf, aber vermutlich ist es nur seine Berufung. Unermüdlich ist er dafür im Einsatz, und da wir heute spendabel sind und überhaupt ein großes Herz besitzen, wollen wir dem Mann an dieser prominenten Stelle einfach mal ein Lob spendieren. Er kommt ja sonst eher schlecht weg bei Vereinen und – zugegeben – vielfach auch bei uns, bei der Presse.

Es gibt einen Weltfrauentag und einen Welttoilettentag. Es gibt den Weltzugvogeltag und einen Tag des Bieres, aber weshalb um alles in der Welt gibt es keinen Welttag für ehrenamtliche Fußballfunktionäre? Ich vergesse jetzt einfach mal, dass Reitstetter mich vor nicht allzu langer Zeit als „größten Feind des Bayeischen Fußball-Verbandes“ begrüßt hat. Das war sicherlich nur ein Spaß. Obwohl – bei ihm weiß man das nie so genau. Und wenn schon, ich steh da drüber.

Das soll mich nicht daran hindern, diesem Mann jetzt mal ein paar Girlanden zu flechten, ein bisschen verspätet Konfetti über ihn zu werfen, ihn einfach mal, ja, zu loben ob einer weisen Entscheidung. Reitstetter hat am vergangenen Wochenende alle Fußballspiele in Unterfranken abgeblasen. Das kann, und das darf er, weil er der Spielleiter dieses schönen Bezirks ist.

Allzu oft hat er von diesem Instrument noch nicht Gebrauch gemacht. Die Absage kam noch dazu schon am Mittwoch, das gab es meines bescheidenen Wissens nach noch nie. In der Regel sagt Reitstetter nie vor Freitag ab. Doch auch wenn er nun seiner Zeit voraus war: Die Entscheidung war richtig – und das war sie auch dann noch, als am Sonntag gegen Mittag die Frühlingssonne durchkam und den Bezirk in gleißendes Licht tauchte. Denn: Für die allermeisten Fußballplätze wäre ein neunzigminütiger Umtrieb nach der langen Frostperiode viel zu früh gekommen.

Also, alles richtig gemacht. Muss man das hier eigens erwähnen? Man muss es nicht, aber häufig habe ich Bernd Reitstetter schon dafür in die Kritik genommen, dass er Spiele zu früh, zu spät oder gar nicht abgesagt hat. Dass er die Klubs dazu vergattert hat, auch bei widrigen Platzverhältnissen zu spielen – und dass er auch noch schuld am schlechten Wetter ist.

Oft musste ich an seinen Vorgänger denken, an Christof Hille. Was für den Handwerker Meterstab und Schraubzwinge, waren für Hille seine weißen Schuhe. Damit schritt er gerne über die Fußballplätze. Blieben die Schuhe sauber, war dies für ihn Beweis genug, dass der Platz bespielbar war.

Neulich hat Reitstetter mir sein Dilemma erläutert, in dem er steckt. Er werde es nie allen Recht machen können. Lässt er den Spielbetrieb nur bis Ende Oktober laufen und das Wetter ist bis Weihnachten schön, kriegt er Ärger. Setzt er noch Anfang Dezember Spiele an und der Winter bricht wider Erwarten früher herein, dann kriegt er genauso Ärger. Wettertechnisch wäre es am besten, nur von April bis Oktober zu spielen, aber dann – so wendet Reitstetter zu Recht ein – fiele die Relegation, also der Höhepunkt der Saison, genau in die schlechte Jahreszeit. Da bleiben kaum Alternativen.

Er wird es halten wie bislang, auf die Gefahr hin, dass er wieder Prügel bezieht – und selten mal ein Lob.