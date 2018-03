Das Aus kommt im elften Jahr

Zur nächsten Runde werden die Fußballer des SV Kirchschönbach nicht mehr zusammen mit den Kollegen des TSV Prichsenstadt spielen. Die Gemeinschaft, in der die Spielerpässe auf den SV Kirchschönbach laufen, geht damit nach elf Jahren auseinander. Auch das Trainerduo Andreas Loebl und Sebastian Saugel hört auf, das dort seit der Saison 2007/08 am Ball ist.

Was schon seit längerer Zeit hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, bestätigten beide Seiten auf Anfrage. „Ich habe dem SV Kirchschönbach vor zwei Wochen mitgeteilt, dass wir die Zusammenarbeit zur nächsten Saison beenden“, sagt Prichsenstadts Vorsitzender Thomas Uhl. Den Ausschlag habe gegeben, wie von Kirchschönbacher Seite „mit den Trainern umgegangen wurde“. Was damit konkret gemeint sei, dazu mochten sich weder Uhl noch Spielertrainer Sebastian Saugel näher einlassen.

Von Kirchschönbacher Seite sagte Thorsten Huscher, dass es Diskrepanzen innerhalb der jeweiligen Vereinsführungen gegeben habe. Er sei überrascht gewesen. „Wir hätten auch gerne weiter gemacht.“ Zur Trennung sagt Huscher: „Schade, dass es so ist, aber nun müssen wir schauen, dass wir für die Spieler, die wir haben, eine Lösung für nächstes Jahr finden.“ Für den SV Kirchschönbach komme nur eine Gemeinschaft mit einem anderen Verein in Frage, eine eigene Mannschaft werde man nicht stellen können, schätzt Huscher.

Der TSV Prichsenstadt, der klar die Mehrzahl an Spielern der beiden im Spielbetrieb aktiven Mannschaften stellt, lässt offen, wie es in der kommenden Runde weitergehen soll. Die Tendenz gehe dazu, wieder selbst ein Team zu melden, jedoch werde man auch mit anderen Vereinen Gespräche führen, meint Vorstand Thomas Uhl. „Entschieden ist gar nichts, ich will nur das Beste für die Abteilung Fußball.“

Den Stein ins Rollen brachte wohl die Ansage des Trainerduos Loebl/Saugel in der Winterpause, dass sie ihren Vertrag nicht mehr verlängern werden. Der Prichsenstädter Loebl und der aus Kirchschönbach stammende Saugel galten als Ideallösung. Die beiden wechselten 2007 vom Landesligisten FT Schweinfurt in die Heimat zurück, wo die Gemeinschaft gleich im ersten Jahr den Sprung in die Kreisklasse schaffte. Und der Aufschwung gewann rasant an Fahrt. „Das erste Jahr war schon super, wir sind fast ungeschlagen Meister geworden. Im zweiten Jahr schafften wir als Zweiter über die Relegation den Sprung in die Kreisliga. Es herrschet Riesen-Euphorie. Das waren die beiden schönsten Jahre“, erinnert sich Saugel.

Vier Jahre hielt sich die Gemeinschaft in der Kreisliga. Für beide Vereine sei das „eine super Sache“ gewesen, so Saugel. Dass es irgendwann rückwärts gehen werde, damit musste man rechnen, auch weil der Nachwuchs fehlte. So wurde zuletzt die Kreisklasse zur sportlichen Heimat, die Spielerdecke wurde dünner, auch weil viele der erfolgreichen Generation aufhörten.

Beim Nachwuchs klagt der 33-Jährige wie viele seiner Trainerkollegen über die mangelnde Einstellung. In dieser Runde sei man passabel gestartet. Als das Wetter im Herbst schlechter wurde, „waren nur noch fünf, sechs Leute beim Training, darunter zwei Trainer. Das war ein Grund zu sagen, es ist gut.“ Dazu habe es Unstimmigkeiten mit dem Vorstandsgremium des SV Kirchschönbach gegeben.

Das Duo Saugel und Loebl möchte das ganze Kapitel mit dem Klassenverbleib abschließen. Auf Platz zehn, aber mit nur drei Zählern Abstand zum Abstiegsplatz, rangiert der SVK, bei dem die beiden mit je sieben Toren die erfolgreichsten Schützen sind. Diesmal steht das Stadtderby bei Tabellenführer DJK Stadelschwarzach an. Die Jugendkraft könnte künftig ein möglicher Partner für die Prichsenstädter Fußballer werden, aber sicher ist noch nichts.

Was Sebastian Saugel und Andreas Loebl künftig machen? „Das weiß ich noch nicht, aber Trainer mache ich nächste Runde nicht. Ich brauche mal eine Pause“, sagt Saugel. Enttäuscht ist er von der Trennung der beiden Vereine. „Dass es so zu Ende geht, finde ich schwach.“