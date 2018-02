Christian Hofrichters neue Ecke

Der eine macht nach vier Jahren Schluss, der andere nach drei. Christian Hofrichter hört diesen Sommer beim TSV Sulzfeld auf und wechselt zum SV Sonderhofen. Dort wird er Nachfolger von Uwe Göb, der wohl erst einmal pausieren wird, wie er sagt.

Es war der zehnte Spieltag Anfang Oktober, als Sonderhofens Serie riss. Eine komplette Saison samt Meisterschaft in der Kreisklasse hatte der Verein hinter sich, in der er keine einzige Niederlage einstecken musste. In der Kreisliga ging es so weiter – bis, ja bis Hofrichter und sein TSV Sulzfeld am 3. Oktober kamen. Mit einem 2:1 auf heimischem Platz beendeten sie Sonderhofens Erfolgsserie.

Daran liegt es wohl kaum, dass der Klub nun ausgerechnet Hofrichter als Trainer zu sich holt. Der Aufsteiger musste aktiv werden, denn Göb hatte früh seinen Ab-schied zum Sommer kundgetan, obwohl der SV Sonderhofen als Siebter zur Winterpause auf zielgerichtetem Kurs Klassenverbleib liegt. „Es passt eigentlich prima“, sagt Göb. Aber er sagt auch: „Drei Jahre sind eine Zeit, nach der man schon mal überlegen muss. Man hat seine Art und Weise, Mannschaft und Trainer gewöhnen sich aneinander. Der Truppe tut ein neuer Mann dann auch mal wieder gut.“

Konsequent ist er eben, länger als drei Jahre ist er bislang nur selten bei einem Klub geblieben, das halte er in diesem Fall auch so, wenngleich der Badener, der zuvor die SG Taubertal/Röttingen trainiert hat, viele Vorzüge beim SVS preist. Man habe sich kennen und schätzen gelernt. Göbs Entscheidung, aufzuhören, ist auch ein wenig seinem Beruf geschuldet, denn der SAP-Berater muss in nächster Zeit damit rechnen, stärker eingebunden zu werden. „Zu 90 Prozent werde ich wohl pausieren“, sagt der 49-Jährige deshalb.

Für ihn wird dann Christian Hofrichter beim Verein im Ochsenfurter Gau die sportlichen Geschicke leiten. Der Anruf aus Sonderhofen und das Gespräch mit den Verantwortlichen hörten sich für ihn interessant an. So werde nun eben die Fahrtstrecke von Kitzingen zum Training etwas länger. „Es ist schon eine neue Ecke für mich da draußen. Ich kenne nicht so viele dort“, gibt der 45-Jährige zu. Aber die Bedingungen seien gut und der Verein intakt. Gereizt habe es ihn auch, in der Kreisliga zu bleiben. Die Klasse werde nächstes Jahr womöglich noch interessanter, was Gegner und Spiele betreffe.

Um Fußball drehe sich bei ihm sowieso vieles. Sein Sohn Nik spielt in der U15 der Würzburger Kickers, der Kleine noch beim SSV Kitzingen. Der Vater schaut ihnen zu, wenn es seine Zeit zulässt. „Ich bin da eh fast jeden Tag unterwegs“, sagt er. Vor seinem Start in Sonderhofen will Hofrichter mit dem TSV Sulzfeld unbedingt den Abstieg vermeiden. Auf Platz 13 steht sein Team derzeit mit 15 Punkten, da wird ihm noch manch heißer Kampf blühen.